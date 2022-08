Huawein uusi huippupuhelin esitellään syyskuun alussa

Huawein tämän vuoden uudet laitteet eivät ole aina olleet aivan parhaimmillaan , mutta tulevan Mate 50 -sarjan huippupuhelimet saattavat olla toista maata.Nyt kiinalaisvalmistaja on vahvistanut, että Mate 50 -laitteet esitellään syyskuussa. Kiinalaiseen somepalvelu Weiboon julkaistu päivitys kertoo, että Mate 50 -puhelimet saavat ensi-iltansa syyskuun 6. päivä.Julkaisu ei paljasta juuri laitteista, eikä puhelimia näy edes julkaisun oheen lisätystä kuvasta. Voi kuitenkin olla, että vuorten yllä oleva kaari on kenties puhelimen kameran ympärys, joka viittaisi erityisesti kameratoimintoihin panostamiseen.Huhut ovat aiemmin kertoneet, että Huawein Mate 50 -mallisarja tulee pitämään sisällään useampia laitteita. Näitä voivat olla esimerkiksi perusmalli Huawei Mate 50, huippuversio Mate 50 Pro sekä edullinen Huawei Mate 50E. Lisäksi huhuissa on puhuttu myös Porche Designin kanssa yhteistyössä tehdystä versiosta. Huawei on aiemminkin tehnyt Porche-versioita puhelimistaan.