Näitä puhelimia hankittiin elokuussa

"Elokuu on aina puhelinkaupassa todella vilkas, kun lomien jälkeen palataan kouluun ja töihin. Koululaisille ostetaan yleensä hieman edullisempia puhelimia, ja niin kävi tänäkin vuonna. Listan ykköspaikalle nousi Samsungin tarjousmalli Samsung Galaxy A03 ja myös kierrätyspuhelin, Apple iPhone 8 Recycled nousi kärkikymmenikköön", kertoo Telian laiteliiketoiminnan johtaja Markku Saranpää.

Kuu on jälleen vaihtunut, joten nyt on aika ihmetellä elokuun myydyimpiä puhelimia.Operaattorit ja jälleenmyyjät kertovat, että elokuu on vilkasta aikaa puhelinkaupan suhteen.





Myös DNA:lla myytiin eniten halpaa mallia, sillä kärkipaikan otti Xiaomi Redmi 9C NFC, jonka perässä tulee OnePlus Nord CE 2 5G.



"Nothing Phone (1) 5G on tuonut pitkästä aikaa mielenkiintoa puhelinmarkkinaan. Puhelimen takakuoren muotoilu ja Glyph-valot ovat esimerkkejä näistä innovatiivisista ja kiehtovista ominaisuuksista", Elisan kodin elektroniikan liiketoimintajohtaja Ville Valkama pohtii.

Elisan listalla mielenkiintoisin asia on uuden Nothing Phone (1) -puhelimen päätyminen listan hännille. Elisan mukaan kyseinen puhelin kiinnostaa Elisan asiakkaita.





Myös Veikon Koneen listalta löytyy yllätys, sillä listalle mahtuu Sonyn edullinen puhelin. Yleisesti Sonyn puhelimet eivät mahdu myydyimpien joukkoon.





"Sonyn uudet Xperia-mallit ovat kiinnostaneet kuluttajia ja varsinkin uusi Xperia 10 on ollut suosittu malli edullisen hintansa ja hyvän laatunsa vuoksi", Veikon Koneelta kommentoidaan.





Samsungin taittuvanäyttöiset puhelimet eivät vielä myydyimpien puhelimien joukkoon mahdu, mutta Gigantin mukaan niiden suosio kasvaa tasaisesti.





"Taittuvat puhelimet alkavat selkeästi löytämään oman käyttäjäkuntansa, ja edelliseen vuoteen verrattuna niitä myydään huomattavasti enemmän. Alussa kuluttajat saattoivat vierastaa taittuvia puhelimia ja pelätä, kestääkö puhelin todella taivuttamista", Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Jyri Helistö kertoo.







DNA:n myydyimmät puhelimet elokuussa 2022

Xiaomi Redmi 9C NFC OnePlus Nord CE 2 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A03 Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 12 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy S22 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A33 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille elokuussa 2022

Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A22 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Apple iPhone 13 5G OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Samsung Galaxy A13 Xiaomi Redmi 9C Apple iPhone 12 5G OnePlus Nord 2 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A03 Apple iPhone 13 Pro 5G Nothing Phone (1) 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille elokuussa 2022

Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A32 5G Enterprise Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Samsung Galaxy A52s 5G Apple iPhone SE 2022 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 13 Mini 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Samsung Galaxy S22 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy A22 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille elokuussa 2022

Samsung Galaxy A03 OnePlus 9 5G Samsung Galaxy A52s 5G OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 12 5G Xiaomi Redmi 9C Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 8 Recycled Samsung Galaxy A33 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille elokuussa 2022

Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 11 LTE Samsung Galaxy A13 LTE Apple iPhone SE 5G Samsung Galaxy A32 LTE Samsung Galaxy Xcover 5 LTE Apple iPhone 13 mini 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet elokuussa 2022

Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 13 Samsung Galaxy A22 Apple iPhone 12 Samsung Galaxy A03 Samsung Galaxy A53 Samsung Galaxy A33 Apple iPhone 11 Apple iPhone 13 Pro Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet elokuussa 2022

Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 13 5G Honor X7 Samsung Galaxy A33 5G OnePlus Nord CE 2 5G Samsung Galaxy XCover 5 EE Apple iPhone SE 5G Sony Xperia IV 10 5G Apple iPhone 13 Pro 5G

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet elokuussa 2022

Honor Band 5 Xplora X5 Play Apple Watch Series 7 GPS Huawei Watch Fit Apple Watch SE GPS Xplora XGO2 Samsung Galaxy Watch5 BT Apple Watch Series 7 GPS+Cellular Apple Watch SE GPS+Cellular Samsung Galaxy Watch4 4G Honor Band 6 Garmin Venu 2 Samsung Galaxy Watch5 4G Samsung Galaxy Watch5 Pro 4G Huawei Band 6

Elisan myydyimmät älykellot elokuussa 2022

Apple Watch S7 GPS Spacetalk Adventurer Lasten Kellopuhelin Huawei Watch Fit Apple Watch S7 + Cellular eSIM Polar Ignite 2 Polar Vantage M2 Samsung Galaxy Watch5 Apple Watch SE GPS Samsung Galaxy Watch4 Samsung Galaxy Watch4 Classic Huawei Band 6 Huawei Watch 3 LTE eSIM Huawei Watch GT 3 Pro Huawei Watch GT 2 Huawei Watch GT 3

Puettavien laitteiden suhteen Elisalla menestyi parhaiten edullinen Honor Band 5 -aktiivisuusranneke, joka on kätevä perusaktiviteettien seuraamiseen. Samsung julkaisi hiljattain uudet Galaxy Watch5 -sarjan kellot , ja nämä näyttävät kiinnostavan kuluttajia. Etenkin normaali Galaxy Watch5 on menestynyt hyvin sekä DNA:lla että Elisalla.