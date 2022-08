Galaxy Watch5 Pron on akku on 60% suurempi kuin edeltäjämallin

Galaxy Watch5 -sarjan hinnat ja värivaihtoehdot

Galaxy Watch5 (40 mm) – 299 euroa

Galaxy Watch5 LTE (40 mm) – 349 euroa

Galaxy Watch5 (44 mm) – 329 euroa

Galaxy Watch5 LTE (44 mm) – 379 euroa

Galaxy Watch5 Pro (45 mm) – 479 euroa

Galaxy Watch5 Pro LTE (45 mm) – 529 euroa

julkisti uusien taittuvanäyttöisten kännyköiden lisäksi-sarjan älykellot. Sarja koostuu kahdesta mallista: Galaxy Watch5 ja Galaxy Watch5 Pro.Watch5 -kellosta löytyy kaksi kokoversiota: 40 ja 44 millimetriä. Watch5 Pron koko on 45 millimetriä.Lisäksi kummastakin on saatavilla Bluetooth-versio (Bluetooth 5.2) sekä 4G-versio.Galaxy Watch5:ssä on täysin uudet neutraalit värivaihtoehdot: 44 millimetrin kokovaihtoehto on saatavana Graphite-, Sapphire- ja Silver -väreissä.

Watch5 Pro

Parempaa akunkestoa

Kestävämpi rakenne

Watch5 Pro

Watch5

Tuttuja ominaisuuksia

"Olemme omistautuneet antamaan Galaxy Watch –käyttäjille jatkuvasti enemmän ominaisuuksia ja dataa, joita he tarvitsevat ymmärtääkseen yleistä terveyttään ja hyvinvointiaan paremmin, mutta myös saamaan arvokkaita vinkkejä hyvinvoinnin edelleen kehittämiseen. Samsungin innovatiivisen BioActive Sensorin avulla pystymme kertomaan käyttäjille tähän mennessä kokonaisvaltaisimman kuvan heidän terveyteensä liittyvistä seikoista", kertoo Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom.

40 millimetrin kokovaihtoehto on saatavana Graphite-, Pink Gold- ja Silver -väreissä.Galaxy Watch5 Pro tulee saataville Black Titanium- ja Grey Titanium -väreissä.Mikäli kellot ennakkotilaa 10.8.2022-25.8.2022 välisenä aikana, kaupan päälle saa mustat Galaxy Buds Live -kuulokkeet (arvo n. 169 €).Galaxy Watch5:ssä on 13 prosenttia suurempi akku kuin Galaxy Watch4 -kellossa.40 mm:n versiossa on 284 mAh akku ja 44 mm:n mallissa 410 mAh akku.Galaxy Watch5 Prossa on Galaxy Watch -sarjan suurin akku, joka on 60 % suurempi kuin Galaxy Watch4:ssä. Prossa on 590 mAh akku ja Samsung lupaa jopa 80 tunnin akunkeston eli yli 3 vuorokauden.Myös lataus on nopeampaa, sillä tuettuna on jopa 10 watin langaton lataus.Samsung on panostanut kelloissa kestävyyteen.Watch5 käyttää Armor Aluminum -runkoa ja Watch5 Prossa on Titanium -runko.Kummassakin on kestävä Sapphire Crystal -lasi näytön päällä.Watch5:n 40 mm:n versiossa on 1,2-tuumainen näyttö, kun 44 mm:n versiossa ja Prossa on 1,4-tuumainen näyttö. Kaikissa käytetään AMOLED-tekniikkaa ja näytöt tukevat aina päällä -tilaa.Kestävyyden osalta kellot ovat saaneet 5ATM- ja IP68-luokitukset.Hyvinvointionaisuuksien osalta ei muutosta ole juurikaan tullut.Käytössä on edeltäjämalleista tuttu BioActive-sensori, joka kykenee seuraamaan kolmea eri toimintoa (sykemittaus + EKG + kehonkoostumuksen mittaus biosähköisen impedanssianalyysin avulla).





Suorituskyvystä uusissa malleista vastaa Watch4 -malleista tuttu Exynos W920 -piiri. RAM-muistia on 1,5 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa löytyy 16 gigatavua. Nämäkin ovat samat.







Käyttöjärjestelmän osalta uudet mallit sisältävät Wear OS 3.5 -version, jonka päällä toimii One UI Watch 4.5.







Watch5