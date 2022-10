Xiaomin puhelimessa on 200 megapikselin pääkamera, mutta kaksi muuta heikkoa kameraa

on tänään julkistanut Suomen markkinoille Xiaomi 12T -sarjaan kuuluvat laitteet Xiaomi 12T ja Xiaomi 12T Pro Kaksikon tähtimalli on 12T Pro, sillä tässä laitteessa on Motorolan edge 30 ultran tapaan 200 megapikselin pääkamera. Motorolan ja Xiaomi 12T Pron speksien vertailu onkin mielenkiintoista Xiaomi kertoo, että 200 MP kuvantamisjärjestelmän takaa löytyy uraa uurtava teknologia ja Xiaomin kehittämät AI-algoritmit, joiden ansiosta Xiaomi 12T Pro tarjoaa käyttäjälleen tarkkoja kuvia, mahdollisuuden kuvata erityisen hyvin pimeissä olosuhteissa ja nopealla fokuksella.Pääkamera on laitteessa siis huippuluokkaa, mutta muuten kameraosasto ei tarjoa erikoisuuksia.Pääkameran rinnalla on nimittäin varsin heikot 8 megapikselin ultralaajakulma ja turha parin megapikselin makro.

200 megapikselin pääkameran rinnalle laitettiin kaksi heikompaa kameraa

Sekä 12T Pro että 12T sisältää 6,67-tuumaisen näytön

Motorola laittoi omaan laitteeseensa 50 megapikselin ultralaajakulman ja 12 megapikselin telekameran, jotka ovat paperilla selvästi paremmat.Hinnan osalta laitteissa on vain 50 euron ero, sillä Xiaomi 12T Pro maksaa 849 euroa, kun Motorolan laite kustantaa 899 euron verran Xiaomi 12T Pro tulee Suomessa saataville 5.10.2022. Jälleenmyyjiä ovat Elisa, DNA, Telia, Gigantti, Power, Verkkokauppa.com, Veikon Kone ja Euronics.Kameroiden lisäksi Xiaomi 12T Pro tarjoaa tehokkaan Snapdragon 8+ Gen 1 -piirin, 12 gigatavua RAM-muistia ja 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa.Pro-mallin alapuolelle sijoittuu 599 euron Xiaomi 12T.Kumpikin laite käyttää 6,67-tuumaista AMOLED-näyttöä Full HD+ -resoluutiolla ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Kummassakin on myös 5000 mAh akku, joka latautuu täyteen vain 19 minuutissa mukana tulevalla 120 watin laturilla.12T eroaa Pro-versiosta 108 megapikselin pääkameran, MediaTek Dimensity 8100-Ultra -piirin sekä pienemmän RAM-muistin ja tallennustilan osalta.Laitteista 12T Pro (kuvissa) on Puhelinvertailun testissä, ja tarkempaa arvostelua on luvassa muutaman viikon sisällä.