Motorolan 200 megapikselin kameran omaavan puhelimen saa Suomessa 899 euron hinnalla

julkisti globaaleille markkinoille-puhelimen, joka aiemmin julkaistiin Kiinan markkinoille moto x30 pro -nimellä Suomessa edge 30 ultra tulee saataville 9. syyskuuta alkaen 899 eurolla.Laitteen erikoisuus on 1/1.22 tuuman 200 megapikselin pääkamera. Kyseessä on ensimmäinen puhelin näin suurella megapikselimäärällä.Oletuksena kuvia otetaan 12.5 megapikselin tarkkuudella ja vaihtoehtona on myös 50 megapikselin kuvat.Lisäksi laitteesta löytyy 50 megapikselin ultralaajakulma, jolla saa otettua myös makrokuvia sekä 12 megapikselin 2x telekamera. Pääkamerassa on optinen kuvanvakain.

Motorola edge 30 ultra

Motorola edge 30 fusion

Motorola edge 30 neo

6,67-tuumaisen 144 Hz Full HD pOLED -näytön yläreunassa on puolestaan 60 megapikselin etukamera. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 8+ Gen 1.Yksi laitteen erikoisuuksista on myös lataus. Puhelin tukee 125 watin langallista latausta ja tällainen laturi toimitetaan puhelimen pakkauksessa. Lisäksi tuettuna on 50 watin langaton lataus ja 10 watin käänteinen langaton lataus.12 gigatavun RAM-muistilla ja 256 gigatavun sisäisellä tallennustilalla varustettu puhelin käyttää Android 12 -käyttöjärjestelmää, johon Motorola lupaa tuoda päivityksiä kolmen vuoden ajan. Tietoturvaan luvataan päivitystä neljän vuoden ajan.Samalla Motorola esitteli pari muuta mallia, jotka ovatjaNämä laitteet sijoittuvat keskitasolle, sillä edge 30 fusion maksaa 599 euroa ja edge 30 neo 399 euroa. Myös nämä ovat saatavilla 9. syyskuuta alkaen.Motorola edge 30 fusionissa on 6.55" pOLED FHD+ -näyttö 144 hertsin virkistystaajuudella, 50 megapikselin pääkamera optisella kuvanvakaimella ja Snapdragon 888+ -piiri.Motorola edge 30 neo on ensimmäinen laite, joka on saatavilla trendikkäissä värivaihtoehdoissa, mikä on Motorolan ja Pantonen pitkään jatkuneen yhteistyön tulosta.Värivaihtoehdot ovat Very Peri, Aqua Foam, Black Onyx ja Ice Palace. Puhelimen taakse on lisätty kyseisen Pantone-värin pieni kortti.Tämä puhelin on varsin kehyt, sillä painoa on vain 155 grammaa. Etupuolella on 6,28-tuumainen pOLED-näyttö, joka toimii 120 hertsin virkistystaajuudella.Takana on 64 megapikselin pääkamera optisella kuvanvakaimella ja suorituskyvystä vastaa Snapdragon 695.