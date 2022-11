Arvostelussa Sony Xperia 5 IV - pieni superpuhelin, jonka kamerat ovat lähes täydelliset, mutta moitittavaakin löytyy

Sony Xperia 5 IV arvostelu

Testiimme saapui syksyllä 2022 julkaistu, noin tuhat euroa maksava Sonyn huipputason kisaan kovasti mukaan tunkeva kännykkä, Sony Xperia 5 IV. Sony Xperia 5 IV on Sonyn vuoden 2022 malliston keskimmäinen ja noudattaa yhtiön aiempien vuosien filosofiaan uskollisesti tänäkin vuonna: Xperia 5 IV on erittäin kallis, mutta kuitenkin samalla merkittävästi halvempi kuin yhtiön kallein malli, aiemmin arvostelussamme käynyt Sony Xperia 1 IV. Käytännössä ideana on tarjota superlaadukas kamerakännykkä, joka on vain aavistuksen verran karsittu isosisarukseensa nähden - ja tavallaan perustella puhelimen murhaava hintalappu sillä, että vielä kalliimpikin malli olisi tarjolla. Samalla Xperia 5 IV jatkaa myös siinä mielessä perinteitä, että se on ihastuttavan kapea - yksi harvoista huippukännyköistä, jota voi käyttää järkevähkösti myös yhdellä kädellä. Mutta, aiempina vuosina Sonyn mallistossa on ollut sekä hittejä että huteja ja mm. edeltäjämalli, Sony Xperia 5 III kompastui muutamaan ongelmaan arvostelussamme. Joten otimme uutuuden pitkään käyttötestiin, jossa puhelinta käytettiin arjen pääasiallisena puhelimena - unohtamatta tietenkään aktiivista kameran käyttöä, sillä kamerallahan Sony puhelimensa haluaa kansalaisille myydä. Sony Xperia 5 IV tekniset tiedot Mitat:

156 x 67 x 8,2 mm

Paino:

172 grammaa

Näyttö:

6,1 tuumaa; 1080 x 2520; AMOLED; 120 Hz

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 8 gen 1

Muisti:

8GB (RAM);

128GB tallennustilaa

12 megapikselin pääkamera (OIS) ;

12 megapikselin ultralaajakulmakamera;

12 megapikselin telekamera (OIS)

12 megapikseliä

Akku:

5000 mAh

Lataus:

30 watin USB-PD -pikalataus; Langaton lataus

Käyttöjärjestelmä:

Android 12

Muuta:

5G;

Corning Gorilla Glass Victus;

mukana ei toimiteta laturia;

IP65/IP68 -sertifikaatti

USB-C; dual-SIM; 3,5mm kuulokeliitäntä;

muistikorttipaikka

1049 euroa (tarkista uusin hinta täältä) Ulkonäkö ja muotoilu

Ulkonäöllisesti Sony Xperia 5 IV ei ole muuttunut aiemmista Sonyn malleista käytännössä mitenkään. Puhelin on edelleen suklaalevyn muotoinen, erittäin kapea, mutta samalla hyvin pitkä. Kameroiden sijoittelu noudattelee sekin hyväksi totuttua konseptia ja puhelimesta ei ulkonäöllisesti löydäkään mitään isoja irtiottoja. Reunat ovat muuttuneet aiemmista vuosista hieman kulmikkaammiksi ja pieniä muutoksia näkyy siellä täällä, mutta perusmalli on edelleen täsmälleen sama kuin se oli vaikkapa vuotta aiemminkin. Sinänsä tämä on hyvä asia, sillä Sony Xperia -malliston ulkonäkö on kaikessa koruttomuudessaan myös omaa, pohjoismaiseen yksinkertaistettuun designiin tottunutta silmää hyvinkin paljon miellyttävä paketti.

Puhelimen kaikki painikkeet on keskitetty puhelimen oikealle kyljelle. Painikkeiden määrä on laskenut viime vuodesta yhdellä, kun omasta mielestäni täysin turhasta Google Assistant -painikkeesta on luovuttu. Oikealta kyljeltä löytyy nyt kaikki oleellinen: äänenvoimakkuuden säätöön käytettävä keinukytkin, sormenjälkilukijalla varustettu virtanappi sekä kaksivaiheinen kameran laukaisupainike. Näistä etenkin kameran laukaisupainike on ihastuttava lisä muihin kilpailijoihin nähden: painike toimii kuten digikameroissa oleva laukaisinkin eli kevyesti puoleen väliin painettaessa kuran tarkennus lukittuu ja pohjaan painettaessa kuva otetaan. Lisäksi kamerapainike avaa kameran aina, ilman että puhelimen lukitusta täytyy erikseen avata. Kamerapainike on kaikessa yksinkertaisuudessaan toiminto, jonka soisi olevan saatavilla kaikissa kännyköissä: usein kuvaustilanteet tulevat kohdalle todella nopeasti ja painikkeen avulla vältytään turhalta näytön lukituksen avaamiselta ja muulta säädöltä. Lisäksi laukaisinpainike toimii mainiosti myös hanskat kädessä.

Yläreunasta löytyy puolestaan 3,5mm kuulokeliitäntä - ominaisuus, jolle on oma vankkumaton fanikuntansa ja samalla myös ominaisuus, josta Sony ei ole näköjään valmis tinkimään huippumalleissaan.

Alareunasta taas löytyy tiedonsiirtoon ja lataukseen tarkoitettu USB-C -portti sekä SIM-kortin ja muistkortin yhteinen kelkka. Korttikelkan osalta Sonyn erikoisuus on siinä, että kelkan saa avattua pelkällä kynnellä, eli mitään erillistä SIM-luukun avaamisen tarvittavaa työkalua (tai neulaa tms) ei kelkan avaamiseen vaadita. Yleisesti ottaen Sony Xperia 5 IV tuntuu kädessä erinomaisen hyvältä. Käsituntuma on puhelimella lähes täydellinen - pitkä ja kapea muotoilu tarkoittavat sitä, että puhelin solahtaa kämmeneen helposti ja luonnollisesti, vaikka käyttäjä olisi hieman pienikätisempikin. Kevyehkö 172 gramman paino tekee puhelimesta miellyttävän myös pidemmän ajan kädessä pidettynä - siinä missä 20-30 grammaa painavampien kilpailijoiden osalta käsi puutuu jo paljon aiemmin. Ja kuten hintalappukin tietysti kertoo, ei myöskään laatuvaikutelmassa ole mitään moittimista - kokonaisuus tuntuu hyvältä, kevyeltä, jopa kokoaan sirommalta ja erinomaisen laadukkaalta. Näyttö

Xperia 5 IV:n 6,1 tuuman näyttö on erikoinen 21:9 kuvasuhteella varustettu, erittäin pitkultainen näyttö. Näytös resoluutio on venytetty FullHD eli Sonyn tapauksessa 2560 x 1080 tarkkuutta tarjoava näyttö. Näytön virkistystaajuus on 120Hz, mutta näyttö ei tue dynaamista virkistystaajuuden vaihtoa. Käytännössä siis asetuksista valitaan halutaanko näytön toimivan täydellä 120Hz virkistystaajuudella vai perinteisellä 60Hz virkistystaajuudella - ja siinä sitten pysytään, riippumatta siitä, mitä näytöllä varsinaisesti tapahtuu. Dynaamisen virkistystaajuuden puute ei sinänsä ole iso ongelma, kun suurin mahdollinen virkistystaajuus on kuitenkin tarpeeksi korkea, mutta dynaaminen virkistystaajuudeen vaihto mahdollistaisi teoriassa paremman akkukeston, kun näyttö voisi "lepuuttaa itseään" tilanteissa joissa hitaampikin näytön päivittyminen riittäisi. Ongelmalliseksi virkistystaajuuden toiminta Sonyssa menee siltä osin, että puhelin tipauttaa virkistystaajuuden itsestään 60Hz tilaan tietyissä tilanteissa, mm. puhelimen lämpöjen noustessa yli suositeltujen arvojen. Tätä ominaisuutta ei voi ohittaa lainkaan ja sen havaitseminen ei ole sekään mitenkään yksinkertaista.

Pelien osalta virkistystaajuutta voi säädellä joustavammin, Sonyn oman pelitilan kautta. Tosin pelitilan valikoissa virkistystaajuuden säädöt on piilotettu tarpeettoman monimutkaisesti valikkojen taakse. Lisäksi säädöt pitää tehdä kullekin pelille erikseen. Isoin uudistus Sonyn näytössä aiempaan nähden on kuitenkin tapahtunut näytön kirkkauden osalta. Aiemmissa Sonyn malleissa näytön kirkkaus on ollut - hintaluokassaan - auttamattoman heikko. Käytännössä mm. Sony Xperia 5 III oli kirkkaassa auringonpaisteessa todella hankalasti käytettävä, kun näytöstä ei meinannut saada mitään selvää. Mutta uudessa Xperia 5 IV:ssa näytön kirkkaus on pompannut aivan eri tasolle ja se kisaa nyt tasapäisesti muiden tuhannen euron mallien kanssa. Creator-tilassa näytön kirkkaus lähentelee, automaattista kirkkaudensäätöä käyttäen, jo lähellä 1000 nitin tasoa, joka on jo varsin riittävä puhelimen käyttöön myös aurinkoisena päivänä. Kamerat Kameroissa Sony Xperia 5 IV lainaa reippaasti ja huolella isosisarukseltaan Sony Xperia 1 IV:ltä. Takakameroista sekä pääkamera että ultralaajakulmakamera ovat täsmälleen samat kuin Xperia 1 IV:ssa - joka ei millään muotoa ole huono asia kuten Sony Xperia 1 IV:n arvostelussamme kameroiden osalta totesimmekin. Lisäksi telekameran sensori on sekin sama kuin Xperia 1 IV:ssa eli Sony IMX 650, mutta muutoin telen mekaniikka on hieman eri.

Pääkamerana toimii siis Sony IMX 557 -sensoria käyttävä 12 megapikselin kamera, jonka aukkoluku on f/1,7. Pääkamerasta löytyy luonnollisesti myös optinen kuvanvakain (OIS). Ultralaajakulmakameran sensorina on puolestaan Sony IMX 563 ja kuten kaikissa Xperia 5 IV:n kameroissa, senkin megapikselilukema on tasan 12, aukkoluvun ollessa f/1,2. Kolmantena takakameroiden arsenaalin täydentää jo aiemmin mainittu telekamera, joka siis on sekin 12 megapikselin tarkkuuteen yltävä kamera. Merkittävänä erona telekamerassa Xperia 1 IV:een nähden on se, että Sony Xperia 5 IV:ssa telekamerassa on vain yksi "zoomikerroin" eli se tarjoaa kiinteän 2,5x optisen lähennyksen kuville. Telekmareastakin löytyy optinen kuvanvakain ja sen aukkoluku on f/3,5. Ja vielä ripauksena kakun päälle, myös Sony Xperia 5 IV:n etukamera on napattu sekin suoraan Xperia 1 IV:sta: 12 megapikselin tarkkuuden kamera käyttää Sony IMX 663 -sensoria. Mutta entäpä kameroiden laatu..? Takakameroiden osalta laatu on käytännössä täysin identtistä Sony Xperia 1 IV:een nähden, eli Sony Xperia 5 IV:n kaikki takakamerat ovat loistavia. Sonyn omaa filosofiaa noudattaen kaikkien kameroiden värimaailma on identtinen keskenään - ja vahvasti realismia painottava. Järkytys monista muista kilpailijoista Sonyyn hypättäessä voi olla suuri juuri tässä suhteessa, sillä Sonyn kuvat tuntuvat ensi alkuun hieman valjuiltta, kun kuviin ei tungeta ylikorostuneita, epäluonnollisia värejä - ei edes HDR-tilassa. Mutta kun kuvien värimaailmaa oppii arvostamaan, ovat Sonyn kaikilla takakameroilla otetut kuvat huikeat tarkkoja ja virheettömiä. Ainoa iso miinus kameroiden osalta pitää antaa siitä, että ohjelmistopohjaista yötilaa Sony ei ole realismin tavoittelunsa vuoksi halunnut puhelimeen lisätä. Eli yökuvaus pitää tehdä perinteisellä tavalla - pitämällä puhelin vakaana ja kasvattamalla valotusaikaa. Tässä on oikeastaan Sonyn kameroiden ainoa heikko lenkki, jos sitä sellaisena haluaa pitää. Optinen kuvanvakain kahdessa takakamerassa tosin tasoittaa puntteja tältäkin osin, sillä puhelimen vakaana pitäminen OIS:n avulla pidempiä valotusaikoja käytettäessä on huomattavasti paljon helpompaa kuin ilman OIS:ää. Mainittakoon vielä sekin, että Sony Xperia 5 IV:n etukamerakin on vihdoin hintaluokassaan oikean tasoinen - se on kiinteällä tarkennuksella varustetuksi etukameraksi erinomainen ja ei millään muotoa häpeä huikeiden takakameroidensa seurassa. Esimerkkikuvia Ensin esimerkkikuvissa käydään läpi pääkameralla otettuja kuvia, jotka ovat kaikki alla:

Seuraavaksi esimerkkikuvissa ovat vuorossa telekameralla eli ns. zoomikameralla otetut kuvat, jotka ovat alla:

Ja viimeisenä esimerkkikuvissamme ovat ultralaajakulmakameralla otetut kuvat.

Videokuvaus Sonyn kaikki takakamerat pystyvät 4K-tarkkuuden videokuvaukseen 60fps ruutunopeudella ja erillistä videosovellusta (Cinema Pro tai Video Pro) käyttämällä 4K-kuvaus onnistuu myös 120fps ruutunopeudella. Videokuvauksessa telekameran ja pääkameran optinen kuvanvakain auttaa merkittävästi liikkuessa kuvatun videon vakaana pitämistä ja myös kävellessä kuvatut videot ovat miellyttävän vakaita - vaikka tokikaan aivan esim. Zenfone 9 tasoon ei vakautuksessa päästäkään. Tässä suhteessa myös oletuksena päällä oleva digitaalinen kuvanvakain auttaa merkittävästi, ilman laadun heikkenemistä (joskin pienen pieni siivu videokuvan reunoista menetetään digitaalisen vakautuksen leikatessa reunoista "tyhjät" pois). Videokuvauksen laatu noudattelee vahvasti valokuvien laatua: värimaailma on realistinen, yksityiskohdat erottuvat juuri kuten pitääkin ja laatu on kauttaaltaan erinomaista. Heikoimmaksi lenkiksi osoittautuu jälleen pimeässä kuvaaminen, jossa videon laatu ja yksityiskohdat ottavat selkeästi toivottua enemmän osumaa - kun valotusaikaakaan ei videokuvattaessa voi pidentää.

Lisämainintana on pakko nostaa esiin Sonyn pakkomielle ammattilaistason työkalujen tarjoamisesta huippukännyköidensä mukana: Sony Xperia 5 IV:lla voi kuvata videota kolmella eri mukana toimitettavalla sovelluksella. Peruskäyttöön on oletuksena aukeava Photo Pro, jolla onnistuu perustason videokuvaus varsin mainiosti - vaikkakaan 120fps ruutunopeutta ei sen kautta voi valita. Hieman enemmän säätöjä kaipaavalle on tarjolla Video Pro, joka on sekin vielä kohtuullisen yksinkertainen käytettävä. Ja hifistelijöille on lisäksi tarjolla Cinema Pro, jossa säätöjä on niin paljon, että niiden opetteluun menee helposti päivä jos toinenkin. Mutta tämä on toisaalta vain positiivinen ongelma: pelkällä peruskamerasovelluksella eli Photo Prolla saa jo upeaa videokuvaa. Alla ensin samasta kohteesta otettua kuvaa kaikilla kolmella takakameralla. Kaikissa kolmessa videossa on käytetty 4K-tarkkuutta, puhelimen peruskamerasovellusta, automaattiasetuksia ja 30fps ruutunopeutta. Ensimmäinen video on kuvattu pääkameralla, toinen telekameralla ja kolmas ultralaajakulmakameralla.







Lopuksi vielä 4K-videota 60fps ruutunopeudella, telekameralla kuvattuna. Suorituskyky Suorituskyvyn osalta Sony Xperia 5 IV luottaa uudehkoon Qualcomm Snapdragon 8 gen 1 -järjestelmäpiiriin, joka löytyy monesta keväällä 2022 julkaistusta huipputason Androidista. Sonyn julkaisuhetkellä tarjolla olisi ollut jo piirun verran tehokkaampi Snapdragon 8+ gen 1 -piirikin, mutta jostain syystä Sony päätti pitäytyä pykälää alemmassa piirissä. AnTuTun testeissä Xperia 5 IV oli suurin piirtein keskikastissa muiden samaa piirisarjaa käyttävien Android-mallien kanssa. Sinänsä sillä, onko piirisarjaksi valikoitunut 8 gen 1 vai 8+ gen 1, ei ole mitään muuta kuin kosmeettista merkitystä käytännön elämässä: Snapdragon 8 gen 1 yhdistettynä Sonyn 8 gigatavun käyttömuistiin ja kevyeen Androidiin takaa sen, että puhelin on todella, todella nopea ja sulava käytettävä. Sony taipuu käytännössä kaikkiin niihin tehtäviin tehojensa puolesta joihin tuhannen euron Android-puhelimen pitääkin vuonna 2022 taipua. Sony Xperia 5 IV:sta myydään Suomessa ainoastaan 128 gigatavun sisäisellä tallennustilalla varustettuna versiona. Sonyn Android Kuten jo aiemmin todettua, Sonyn Android on ihastuttavan puhdas, jopa "vanlijamainen". Se on erittäin lähellä Googlen visiota puhtaasta ja pelkistetystä Androidista, jota ei ole liikaa hiottu suuntaan tai toiseen. Sony ei myöskään tunge puhelinta täyteen erilaisia kolmansien osapuolten sovelluksia, vaan päinvastoin on karsinut jopa omankin sovellusvalikoimansa hyvin minimiin. Kuvien hallinta tapahtuu Googlen Kuvat -sovelluksen kautta, viestit hoituvat Googlen Viestit -sovelluksella, jne - eli mitään tarpeetonta Sonyn omaa kilkettä ei näihinkään ole haluttu tehdä.

Sony on jättänyt Androidin räätälöinnin hyvin vähälle ja on lisännyt vain muutamia pieniä lisätoimintoja käyttöjärjestelmän päälle. Tärkeimpänä niistä mainittakoon Sonyn oma pelitila, joka käynnistyy automaattisesti pelejä pelattaessa. Pelitilasta löytyy nappia ja vipua lähes jokaiseen kuviteltavissa olevaan säätöön, mutta se on valitettavasti sekavuudessaan yksi heikoimmista Androidin pelitila-sovelluksista, nimenomaan käyttöliittymänsä vuoksi.

Yhden käden tila on toinen huomionarvoinen lisäpiirre Sonyn Androidissa. Se on erinomaisen hyvin toteutettu, joskaan sekään ei pääse aivan samalle tasolle helppoudessaan kuin markkinoiden parhaat ratkaisut (joka on mielestäni Honorilla). Mutta Sonyn Androidiin on helppo ihastua, jos taustalla on kokemusta "puhtaasta" Androidista - vaikkapa vanhan OnePlussan käyttäjän voisi olettaa solahtavan todella helposti Sonyn käyttäjäksi. Androidissa kuitenkin piilee myös Sonyn isoin ongelma. Sony lupaa Sony Xperia 5 IV:lle ainoastaan kaksi suurta käyttöjärjestelmäpäivitystä. Puhelin julkaistiin Android 12 varustettuna, joten se tulee siis saamaan vielä Android 13 ja Android 14 -päivitykset. Vuonna 2024 julkaistava Android 14 siis jää näillä näkymin puhelimen viimeiseksi päivitykseksi. Kahden päivityksen lupaus tuhannen euron puhelimessa on erittäin ikävä ratkaisu, etenkin kun kovimmat kilpailijat ovat viime vuosina laajentaneet Android-tukeaan aina vain pidemmäksi. Aivan testimme loppuvaiheilla - eli marraskuun 2022 alussa - Sony ehtikin julkaisemaan jo Android 13 -päivityksen osassa maista, mutta testin julkaisuhetkelle päivitys ei vielä ehtinyt Suomeen. Sony olikin yksi ensimmäisistä valmistajista, joka sai uuden Android 13 -päivityksen jakeluun laitteilleen. Akkukesto ja latausnopeus Jollain taikatempulla Sony on onnistunut tunkemaan pikkuiseen Xperia 5 IV:een reilusti aiempaa isomman akun. Näin pienessä ja sirossa puhelimessa 5000 mAh kapasiteetilla varustettu akku on jo suorastaan hulppean iso. Pienten puhelinten maailmassa on tapahtunut viime aikoina jotain todella mystistä, sillä kesällä 2022 testaamamme Asus Zenfone 9 täräytti tuolloin tiskiin parhaat huippukännykän akkukestot mitä olimme moneen vuoteen testeissämme nähneet. Ja nyt Sony Xperia 5 IV paukautti akkukeston vieläkin paremmaksi. Käytännössä aktiivisenakin testijakson päivänä Sony Xperia 5 IV:ssa oli akkua vielä illalla nukkumaan mentäessä vähintään 20%. Hiljaisempina päivinä, kun puhelinta käytetiin "tavanomaisessa" arkikäytössä, akkua saattoi olla illan tullen vielä lähes puolet jäljellä. Ja tässä kohtaa mainittakoon, että puhelimen pidettiin käytännössä koko testijakson ajan kirkkaimmalla manuaalisäädön tasolla, joka kuluttaa tunnetusti varsin reippaasti akkua. Mutta latauksen osalta Sony Xperia 5 IV jää pari askelta jälkeen kiinalaisista huipputason kilpailijoistaan, sillä Sony Xperia 5 IV tukee vain 30 watin USB PD -pikalatausta. 30 watin laturilla akku täyttyy tyhjästä täyteen noin tunnissa ja 40 minuutissa, joka on kovin kehno tulos moniin muihin huippu-Androideihin verrattuna. Lisäksi Sony on lähtenyt myyntipakkauksissaan Applen tielle ja puhelimen mukana ei toimiteta lainkaan laturia, vaan sellainen täytyy hankkia itse. Onneksi Sony tukee standardia USB PD -latausta, joten mitään syytä tietylle, Sonyn omalle laturille ei ole. Langallisen latauksen lisäksi Sony Xperia 5 IV sisältää myös Qi-standardia noudattavan langattoman latauksen - ollen samalla ensimmäinen Xperia 5 -sarjan puhelin, josta langaton lataus löytyy. Vaihtoehdot Sony Xperia 5 IV:lle on tietysti olemassa valtava määrä vaihtoehtoja, jos tuijottaa vain hintalappua. Tuhannella eurolla saa käteensä lähes mitä tahansa markkinalta, kaikilta valmistajilta. Mutta jos keskittyy Sonyn myyntivaltteihin, kapenee valikoima isosti. Sony Xperia 5 IV on ennen kaikkea pieni ja siro huippu-Android. Ja siinä kategoriassa vaihtoehtoja ei olekaan enää niin montaa. Pientä ja siroa huippu-Androidia etsivälle tärkein valinta on tällä hetkellä Sony Xperia 5 IV:n ja Asus Zenfone 9 välillä. Valinta näiden kahdella riippuu makuasioista. Sony maksaa useamman satasen enemmän, mutta tarjoaa myös astetta paremmat kamerat (ja telekameran, joka Asuksesta puuttuu). Asus on taas vielä Sonyakin pikkuruisempi, kun sen "kuvasuhde" on perinteisempi, Sonyn pitkulaista muotoilua vastaan. Kannattaa itse vertailla Asus Zenfone 9 ja Sony Xperia 5 IV eroja ja lukea lisäksi Asus Zenfone 9 -arvostelumme. Muista pienistä huippuluureista esiin kannattaa nostaa myös Samsung Galaxy S22 -malliston pienin vaihtoehto, joka pistää monin tavoin hanttiin Sonylle, kuten speksien vertailu osoittaakin. Ja tietysti, jos budjetti ei ole ongelma, on aina tarjolla myös isosisko: Sony Xperia 1 IV ja Sony Xperia 5 IV erot eivät ole isot, mutta onhan niitä. Xperia 1 IV maksaa reilusti enemmän, mutta tarjoaa mm. 4K-näytön ja upean liukuvasti zoomaavan telekameran. Jos taas pohdit vuoden 2021 Sony Xperia 5 III ja tämän uudemman Sony Xperia 5 IV välillä, on valinta lopulta helppo: Xperia 5 IV parantaa edellisvuoden malliin niin monella osa-alueella (mallien keskinäistä vertailua voit tehdä täällä), että Xperia 5 III kannattaa unohtaa tässä vertailussa, vaikka hintaero onkin jo tällä hetkellä yli 400 euroa. Yhteenveto Sony Xperia 5 IV on paketti, jolla on hyytävän kova, yli tuhannen euron hinta. Mutta se on myös yksi harvoista tämän hintaluokan kännyköistä, jonka voi rehellisesti sanoa olevan hintansa väärti. Sony Xperia 5 IV:ssa ei ole oikeastaan mitään yksittäistä kohtaa, josta tulisi sellainen olo, että tässä on nyt hieman oikaistu tai hätiköity tai tehty vääriä valintoja. Se on yksinkertaisesti kaikin puolin täydellinen huippupuhelin. Tokihan se ei sovi kaikille: Sony on selkeästi sirompi ja pikkuisempi kuin valtaosa kilpailijoistaan ja joillekin ostajille puhelimen pitää olla nimenomaan mahdollisimman iso. Tähän tarpeeseen Sony Xperia 5 IV ei tietenkään pysty vastaamaan. Mutta se onkin rehellisesti täysin omanlaisensa puhelin: pieni superpuhelin, jossa on loistavat kamerat ja kasa harvinaisuuksia kuten muistikorttipaikka ja 3,5" kuulokeliitäntä. Jos Xperia 5 IV:sta on pakko kaivaa esiin heikkoja lenkkejä ne ovat sen nykystandardein mitattuna hidas akun lataus sekä vaatimaton kahden päivityksen Android-tuki. Näistä etenkin Android-tuki on ikävä tahra muuten lähes täydellisessä paketissa. Ja onhan se kallis, silmiäkirvelevän kallis. Plussat Loistavat kamerat

Erinomainen akkukesto

Pieni ja siro

3,5" kuulokeliitäntä

Muistikorttipaikka

Laadukas rakenne

Kirkas ja terävä näyttö

Langaton lataus

IP65/IP68 Miinukset Hinta

Myyntipakkauksessa ei laturia

Vain 30W pikalataus

Vaatimaton Android-päivityslupaus