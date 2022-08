Asus Zenfone 9 arvostelu - Upea pieni superpuhelin

Asus Zenfone 9 arvostelu

Asus on vaeltanut pitkän ja monipuolisen matkan kännykkämaailmassa. Vuosien aikana yhtiö on päätynyt lopulta hyvinkin erikoiseen lopputulokseen oman kännykkämallistonsa osalta: Asusta ei yksinkertaisesti kiinnosta se, mitä muut tekevät. Saimme arvosteluumme heinäkuussa 2022 julkaistun Asus Zenfone 9 -puhelimen, joka on häpeilemättä massasta poikkeava huippukännykkä. Zenfonen tärkein anti kännykkämaailmalle on ehdottomasti se, että Zenfone 9 on se kaikkein pienin Android-maailman huippupuhelin - todellinen viimeinen mohikaani, joka yrittää taistella alati kasvavien kännyköiden trendiä vastaan. Muihin kilpailijoihin verrattuna lähes koomisen pikkuinen Zenfone 9 paketoi kuitenkin pikkuruiseen kokoonsa tämän hetken tehokkaimman suorittimen, hurjan määrän muistia ja paljon muutakin mielenkiintoista. Ja onnistuu pitämään myös hinnan varsin maltillisessa, 800 euron tasossa. Joten, otimme selvää siitä, miten ihmeessä minikokoinen huippu-Android pärjää kilpailussa isompiansa vastaan ja pistimme kännykän parin viikon testiin. Muotoilu ja ulkonäkö

Zenfone 9 etupuolen muotoilu ei nopealla vilkaisulla eroa millään tavalla nykypuhelimista: suorakulmainen laatta, jossa on ohuet kehykset ja näyttöön punch-hole -tekniikalla isketty etukamera.

Pyöräytettäessä puhelin ympäri, alkaa puhelimen oma muotokieli vahvistumaan. Takaosaa hallitsevat laitteen kokoon nähden valtavaksi venytetyt kaksi kameramodulia. Myös taustamateriaalin valinta on erittäin mielenkiintoinen: pehmeää, lähes nahalta vaikuttavaa kumimaista silikonia oleva takaosan pinta eroaa merkittävästi nykyisestä lasiin painottuvasta muotoilusta.

Kyljet ovat puolestaan kohtuullisen minimalistiset. Vasemmalla kyljellä Zenfonesta ei löydy lainkaan painikkeita ja oikealta kyljeltäkin löytyvät ainoastaan äänenvoimakkuuden säätimet sekä lukituspainike. Lukituspainike toimii samalla myös sormenjälkilukijana ja Asuksen asetusten kautta säädettynä myös eräänlaisena monen toiminnon erikoispainikkeena.

Alareunasta löytyy ainoastaan SIM-kortin kelkka sekä USB-C -liitäntä latausta ja tiedonsiirtoa varten.

Yläreunasta puolestaan löytyy monia vanhan koulukunnan kuluttajia sykähdyttävä, perinteinen 3,5mm kuulokeliitäntä. Mutta kaikista yksityiskohdista riippumatta Asus Zenfone 9 erikoisin piirre on kuitenkin sen koko. Puhelimen pieni fyysinen koko ei avaudu todellakaan pelkästään teknisiä tietoja tuijottamalla, vaan puhelin pitää oikeasti ottaa käteen, jotta asian ymmärtää täysin. Zenfone 9 on pieni. Siis hyvällä ja lähes täydellisellä tavalla pieni. Pienikätisen miehenkin kämmeneen puhelin uppoaa kuin se olisi luotu siihen. Kaikki painikkeet ovat juuri oikeissa kohdissa ja tuntuvat luonnollisilta. Lisäksi puhelimen käsituntuma ja laatuvaikutelma ovat todella hyvät. Mikään kohta ei nitise, puhelin tuntuu tukevalta, kestävältä - ja monin tavoin juuri oikealta. Jopa erikoinen takaosan pintamateriaali tuntuu todella hyvältä kädessä - ja on ilahduttavaa ottaa käteen puhelin vuonna 2022, josta tulee välittömästi olo, että tämä ei luiskahda vahingossa lattialle liian liukkaan pintansa ansiosta. Käsintuntuma on kuin ottaisi käteen jotain todella arvokasta, rakkaudella suunniteltua, kestäväksi rakennettua pientä taideteosta. Ja se on varsin paljon sanottu suorakulmaisesta laitteesta, jonka kilpailijoita tulee testattua kymmenittäin vuositasolla. Tekniset tiedot Mitat:

146,5 x 68,1 x 9,1 mm

Paino:

169 grammaa

Näyttö:

5,9 tuumaa; 1080 x 2400; AMOLED; 120 Hz

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1

Muisti:

8GB / 12GB / 16GB RAM;

128GB tai 256GB tallennustilaa

50 megapikselin pääkamera (gimbal) ;

12 megapikselin ultralaajakulmakamera

12 megapikseliä

Akku:

4300 mAh

Lataus:

30 watin USB-PD -pikalataus

Käyttöjärjestelmä:

Android 12

Muuta:

5G; IP68 (selitys) ;

Corning Gorilla Glass Victus

USB-C; 3,5mm kuulokeliitäntä;

dual-SIM

8/128GB: 800 euroa

8/256GB: 880 euroa

16/256GB: 930 euroa Näyttö

Asus Zenfone 9 näyttö on omassa lippulaivakännyköiden sarjassaan hyvinkin tavanomainen tapaus. 2400x1080 resoluutiolla varustettu näyttö tarjoaa 120Hz virkistystaajuuden ja näytön vasempaan yläkulmaan on isketty reikä puhelimen etukameraa varten. Ilahduttavasti Asuksen korkeampi virkistystaajuus tuntui testijaksojen aikana kunnioittavan valittua virkistystaajuutta erittäin hyvin. Pakottamalla 120Hz käyttöön, kyseinen korkeampi näytön virkitystaajuus todellakin pysyi käytössä kaikissa sovelluksissa. Myös automaattinen virkistystaajuuden valinta oli useaa kilpailijaansa fiksumpi ja lähes kaikki pelit toimivat suoraan 120Hz ruutunopeudella ja videoiden toistossa virkistystaajuus tipahti 60Hz tasolle, kuten pitikin. Ainoa isompi moite pitää näytölle antaa siitä, että se ei tue LPTO -tekniikkaa, eli näyttö ei osaa dynaamisesti vaihtaa virkistystaajuutta 1Hz ja 120Hz skaalan välillä, riippuen siitä, mitä materiaalia ruudullä kullakin hetkellä näkyy. Sen sijaan puhelimen näytössä on valittavissa kolme virkistystaajuutta (60Hz, 90Hz ja 120Hz) ja niiden välillä tapahtuvat vaihdot. Luonnollisesti ainoa varsinainen heikkous LPTO-tekniikan puutteesta syntyy virransäästön muodossa: näytön virkistystaajuuden laskiessa 1Hz tasolle, puhelimen akkua kuluu selkeästi vähemmän. Käytettävyyteen LPTO:n puute ei vaikuta millään tavalla. Kirkkauden osalta Asus Zenfone 9:n näyttö on lippulaivapuhelinten keskitasoa: kirkkaimmillaan näytön kirkkaus nousee noin 830 nitin tasolle, joka on tarpeeksi kirkas, jotta puhelinta voi käyttää myös suorassa auringonpaisteessa. Aivan hurjimpiin, yli tuhannen nitin tasoihin ei Zenfonella päästä. Väritoiston osalta Zenfonen näyttö on ilahduttavan tarkka ja toistaa värit syvänä ja luonnollisena. Jopa puhelimen oletuksena valittu väritila on kohtuullisen luonnollinen - ja värimaailman säädöistä on tehty asetusten kautta helppoa. Näytön osalta Zenfone 9 ei oman hintaluokkansa kilpailijoille missään nimessä häviä. Suorituskyky Asus on päättänyt tunkea pikkuruiseen puhelimeensa suorituskyvyn näkökulmasta kaiken mahdollisen ja himppusen lisääkin. Asus Zenfone 9 sydämenä tikittää tämän hetken nopein Android-järjestelmäpiiri Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1 ja yhtiö on paiskannut huippupiirin kaveriksi myös muistia ämpäritolkulla. Suomessa myytävissä Zenfoneissa käyttömuistia on tarjolla joko 8 gigatavua, 12 gigatavua tai huikeat 16 gigatavua. Testissä olleessa yksilössämme muistia oli suurin mahdollinen määrä eli 16 gigatavun verran RAM-muistia. Hurjien speksien lisäksi Asus on jollain taikatempulla onnistunut rakentamaan Zenfoneen myös todella tehokkaan järjestelmäpiirin viilennyksen tekniikan, jonka pitäisi vihdoinkin hillitä Snapdragon-huippusuorittimien ylikuumenemista merkittävällä tavalla. Suorituskyvyn - ja akun kulutuksen - hillitsemiseksi puhelimesta voi valita neljän eri suorituskykytilan väliltä. Näistä tehokkain, Korkea suorituskyky, pakottaa puhelimen ja sen sisuskalut käytännössä täyteen laukkaan, välittämättä mistään muusta. Ja erilaisia suorituskykytestejä ajettaessa paperilla olevat tiedot muuttuivat maagisesti myös todellisen elämän huipputuloksiksi. AnTuTu-testissä, korkean suorituskyvyn tilassa Zenfone 9 loisti ja kiilasi itsensä yhdeksi markkinoiden nopeimmista puhelimista. Mutta ennen kaikkea puhelimen jäähdytysjärjestelmä aiheutti kulmien kohoamista, sillä viidenkään täyden AnTuTu-testikierroksen jälkeen ei puhelin ylikuumentunut merkittävästi - eivätkä myöskään testitulokset romahtaneet alaspäin.

Ja tuostakin eteenpäin jatkettaessa suorituskyky otti lopulta vain noin 20% tiputuksen täyteen tehoon nähden, kun puhelin alkoi aavistuksen verran lämpenemään. Verrattaessa Zenfonen tuloksia vaikkapa todella onnettomalla jäähdytyksellä varustettuun Xiaomi 12:een, ovat puhelimet täysin eri maailmasta repäistyjä. Asuksen Android Asuksen Android on ihastuttavan pelkistetty. Vanhat OnePlussan käyttäjät, Sonyn käyttäjät ja Googlen Pixel-puhelinten käyttäjät tuntevat olonsa erittäin kotoisaksi Asuksen ZenUI-käyttöliittymän kanssa - niin lähellä "puhdasta" Androidia se kokonaisuudessaan on. Testihetkellä puhelimesta löytyi Android 12:een pohjautuva ZenUI, joka noudatteli kiltisti Googlen Material You -ulkoasua ja värimaailmaa. Asuksen omat virittelyt käyttöliittymään ovat perin pieniä ja pitkälti varsin fiksuja ratkaisuja. Asuksen oma pelitila Game Genie on aavistuksen verran karsittu versio Asuksen ROG Phoneissa nähtävästä pelitilasta, mutta tarjoaa silti varsin vapaat työkalut suorituskyvyn, näytön ja sen sellaisen säädölle pelattaessa.

Myös oma yhden käden tila on näppärästi toteutettu, vaikkakaan ei yllä aivan Honorin täydellisyyttä hipovan yhden käden tilan rinnalle. Mielenkiintoisin toteutus on kuitenkin Zenfonen virtapainike, eli Smart Button, johon voidaan kytkeä monenlaisia toimintoja: pitkään nappia painamalla voidaan vaikkapa avata kamerasovellus, liu’uttamalla painiketta voidaan soittaa puhelu, lyhyellä napautuksella avata Googlen ääniavustaja, jne. Kaikki toiminnot ovat muokattavissa ja räätälöitävissä. Napin käytön opettelu tapahtui lopulta varsin nopeasti, vaikka näin puhelimia työkseen arvostelevana ei erikoisempiin, valmistajakohtaisiin ratkaisuihin usein tulekaan perehdyttyä sen syvemmin. Valitettavasti Asuksen Androidissa piilee kuitenkin puhelimen yksi kompastuskivi. Asus lupaa kännykälleen ainoastaan kaksi suurta Android-päivitystä ja sen jälkeen kahden vuoden tietoturvapäivitykset. Eli Zenfone 9 tulee vielä saamaan Android 13 ja Android 14 -päivitykset, mutta sen jälkeen puhelimelle ei enää uusia Android-versioita ole tulossa. Toki maininnan arvoista on kuitenkin se, että Asus on yksi "modaajaystävällisimmistä" yhtiöistä ja yhtiö mahdollistaa epävirallisten Android-jakelujen asentamisen kännyköihinsä - eli epävirallista elämänlankaa puhelimelle on saatavissa myös virallisen tuen päättymisen jälkeen. Kamerat Takakameroiden osalta Zenfone 9:ssä on yksi merkittävä puute muihin tämän hetken huippukännyköihin: takaa ei löydy lainkaan telekameraa - eli tuttavallisemmin "zoomikameraa", vaan kameravalikoima on rajattu kahteen. Telekamera on jätetty pois puhtaasti puhelimen pienen fyysisen koon vuoksi: yksi lisäkamera joko kasvattaisi puhelimen kokoa tai johtaisi pienempään akkukapasiteettiin. Nyt Asuksen tuotekehityksessä on päätetty niin, että telekameran poisjättäminen on pienempi paha.

Puhelimen pääkamera käyttää Sonyn IMX 766 -sensoria, joka tarjoaa 50 megapikselin tarkkuutta. Oletusarvoisesti kuvat otetaan 12 megapikselin tarkkuudella, yhdistellen isommasta pikselimäärästä sopiva kuva - eli täysin peruskamaa, jota kaikki muutkin huippuluurit nykyisin käyttävät. Ultralaajakulmasta vastaa puolestaan Sonyn IMX 363 -sensori, joka pukkaa tarjolle 12 megapikselin tarkkuutta. Asuksen takakameroiden ehdoton erikoisuus on pääkamerasta löytyvä gimbal, joka fyysisesti vakauttaa pääkameran sensoria. Perinteiseen optiseen kuvanvakaimeen verrattuna erikoinen gimbal-ratkaisu tarjoaa jopa kolme kertaa paremman kuvan fyysisen vakautuksen (siinä missä tyypillinen OIS vakauttaa yhden asteen heittelyt, vakauttaa Asuksen gimbal jopa 3 asteen heitot kuvassa). Gimbalin isoimmat hyödyt saadaan luonnollisesti irti videokuvauksessa, ei niinkään valokuvia otettaessa. Mutta se kameroiden laatu..? Molemmat takakamerat tarjoavat varsin mukiinmenevää laatua ja hyvässä valaistuksessa pääkameran laatu onkin jopa erinomaista. Sekä pääkameran että ultralaajakulmakameran väritoisto on erittäin hyvää ja luonnollista ja hyvässä valaistuksessa myös yksityiskohdat säilyvät kuvissa erittäin terävinä ja tarkkoina. Kehnommissa valaistusolosuhteissa pääkameran laatu heikkenee hieman, mutta ultralaajakulman laatu valitettavasti ottaa selkeästi isompaa osumaa. Kehnommassa valaistuksessa pääkameran kuviin tulee silminhavaittavaa pehmeyttä, mutta kuvat ovat silti edelleen varsin miellyttäviä katseltavia. Mutta ultralaajakulman osalta tilanne ei ole aivan yhtä ruusuinen, vaan pimeyden laskeutuessa ultralaajakulman kuviin kertyy todella nopeasti kohinaa ja yksityiskohdat sumentuvat ikävän suttuisiksi. Yökuvaustila parantaa hämärässä kuvaamisen tilannetta varsin paljon, mutta etenkin ultralaajakulman kanssa kuvien yksityiskohtien menettäminen on tosiasia myös yökuvaustilan ollessa käytössä. Myös kuvien terävyys kärsii ja osa kuvista on yötilassa selkeästi yliteräviä, joidenkin taas jäädessä auttamattoman suttuisiksi ja pehmeiksi. Selfie-kameran osalta Asus ei ole lähtenyt isompiin irtiottoihin aiempaan nähden. Etukameran virkaa toimittaa laadukas 12 megapikselin Sonyn sensori, josta löytyy automaattitarkennus. Automaattitarkennus on etukameroissa sen verran harvinaista herkkua, että tästä pitää erikseen kiittää Asusta - kiinteällä fokuksella varustettuihin perus-etukameroihin nähden Zenfonen etukamera on merkittävästi paljon parempi ja käytettävämpi. Laatukin on varsin asiallista ja hakkaa suurimman osan kilpailijoistaan. Kokonaisuudessaan kameroiden osalta Zenfone asettuu kännykkäkameroiden ylempään keskiluokkaan, mutta ei hyvästä yrityksestä huolimatta aivan pysty haastamaan parhaita, yli tuhannen euron kilpailijoitaan. Videokuvaus Jos kameroiden kuvanlaadussa olikin pientä rutistavaa, niin videokuvauksen osalta Zenfone puolestaan pistää aivan uuden pykälän silmään, kiitos erinomaisesti toimivan gimbal-vakautuksen. Testasimme videokuvauksessa useita eri ottoja, joissa puhelimesta kytkettiin sekä gimbalin avulla tapahtuva vakautus että elektroninen vakautus päälle. Näiden yhdistelmällä jopa kevyessä juoksussa saatiin otettua hämmentävän tasaista videokuvaa, joka ei myöskään kärsinyt tyypillisestä digitaalisen vakautuksen aiheuttamista kuvan rajauksen ongelmista. Videokuvaus onnistuu Zenfonen pääkameralla jopa 8K tarkkuudella, 24fps kuvanopeudella. Käytännössä 8K-tarkkuus on kuitenkin turhake, jossa sensorien laatu ei yksinkertaisesti enää riitä järkevään videokuvaukseen. Mutta pääkameran 4K 60fps -videokuvaus onkin sitten todella tasokasta, etenkin hyvissä valaistusolosuhteissa. Ainoana pienenä miinuksena mainittakoon se, että digitaalisen ja optisen kuvanvakaimen yhteispeli ei onnistu 4K-tarkkuutta käytettäessä, vaan tuolloin pitää luottaa pelkän gimbalin tuomaan vakautukseen. Videokuvauksen laatu on pitkälti linjassa valokuvien kanssa: pääkamera tuottaa erinomaista laatua hyvissä olosuhteissa ja varsin mainiota laatua heikommassakin valaistuksessa. Ultralaajakulma taas pystyy varsin hyvään laatuun hyvissä olosuhteissa, mutta kärsii pahasti valaistuksen heikkenemisestä. Esimerkkikuvia Alla ensin pääkameralla otettuja kuvia.

Ja alla myös jokunen ultralaajakulmakameralla otettu esimerkkikuva.

Akkukesto ja lataus Asus on onnistunut jollain taikatempulla paketoimaan Zenfonen sisään puhelimen kokoon nähden varsin mukiinmenevästi myös akkukapasiteettia. 4300 mAh akku ei toki ole lippulaivapuhelinten luokassa mitenkään erikoinen saavutus, mutta ei se mitenkään kehno saavutus ole siltikään - ja kuten sanottua, puhelimen fyysiseen kokoon nähden suoritus on jopa erinomainen. Vertailukohtana voisi pitää vaikkapa Samsung Galaxy S22 perusmallia, joka on fyysisiltä mitoiltaan aavistuksen verran isompi, mutta akku on silti Zenfonea selkeästi pienempi. Mutta akkukapasiteetti eri kerro koko totuutta, vaan se, miten puhelin akkua syö, on lopulta merkittävin tekijä kokonaisuudessa. Ja tässä suhteessa Asus Zenfone 9 loistaa. Puhelimen akkukesto on kokoisekseen jopa hämmentävän hyvä. Suorituskykyasetusten ollessa perustilassaan (Dynaaminen suorituskyky) Zenfonen akku kesti käytännössä koko testijaksomme ajan aina aamusta iltamyöhäiseen saakka - myös raskaammassa käytössä, kuten esimerkkikuvien kuvaussessioiden aikana. Akkukeston osalta Zenfone 9 on yksi parhaista Android-lippulaivamalleista viimeisen parin vuoden ajalta - saavutus, joka on huikea, kun muistetaan puhelimen pieni fyysinen koko. Valitettavasti kuitenkin tällä saralla on myös moitittavaa. Asus Zenfone 9 ei tue nimittäin kovinkaan kaksista latausnopeutta, vaan puhelimen latausnopeus on hintaluokassaan varsin vaatimaton 30 wattia. Käytännössä tyhjästä täyteen puhelimen lataus kesti noin 80 minuuttia. Lukema ei sinänsä ole valtavan huono, mutta kalpenee tietysti kiinalaisvalmistajien supernopeille pikalatureille pahasti. Hyvänä puolena mainittakoon kuitenkin myös se, että Asuksen lataus on täysin USB-PD -yhteensopiva eli kännykkä osaa ottaa 30W teholla virtaa sisäänsä mistä tahansa 30W lataustehoa tukevasta USB-PD -laturista. Toinen pieni pettymys Zenfonen kohdalla on se, että puhelimesta ei löydy lainkaan langatonta latausta. Päätös on luonnollisesti tehty puhelimen pienen koon vuoksi: langattoman latauksen lisääminen pikkuruiseen puhelimeen joko kasvattaisi puhelimen kokoa tai pienentäisi akkukapasiteettia. Kumpaakaan ei ole haluttu tehdä, joten kompromissin vuoksi tuki langattomalle lataukselle on jätetty kokonaan pois. Vaihtoehdot Asus Zenfone 9:lle ei ole kovin montaa vaihtoehtoa tarjolla, jos etsitään huippuspekseillä varustettua pientä puhelinta. Olemme käyneet tarkemmin läpi vaihtoehtoja parhaat pienet älypuhelimet -listauksessamme, mutta tiivistetään tärkeimmät vaihtoehdot tässä läpi. Tietysti yksi muuttuja kokonaisuudessa on myös Zenfonen varsin edullinen hinta: kilpailijoiden hinnat tuppaavat pyörimään tuhannen euron tuntumassa, joten 800 euron hintalappu auttaa myös lompakon kannalta valinnan tekemisessä. Kenties tärkein haastaja Zenfone 9:lle on kuitenkin iPhone 13 mini, joka on vielä Zenfoneakin pienempi ja tehokkaampi älypuhelin. Mutta potentiaalisen ostajan täytyy tietysti myös näiden kahden välillä pohtia sitä, haluaako itselleen iPhonen vai Android-kännykän. Android-maailmasta taas vaihtoehtoja ovat käytännössä Sonyn huippumallit, kuten vuoden 2021 pikkuruinen Sony Xperia 5 III tai lähes tuplasti Zenfonea kalliimpi Sony Xperia 1 IV. Xiaomi 12 taas on edullisempi, mutta kärsii merkittävistä lämpenemisongelmista Zenfoneen verrattuna - vaikka muutoin paperilla onkin hyvinkin kilpailukykyinen paketti. Yhteenveto Asus Zenfone 9 on erinomainen, lähes täydellisyyttä hipova todiste siitä, että myös pienempiä huipputason Android-kännyköitä voidaan valmistaa ilman isompia kompromisseja. Aivan täysin ilman kompromisseja puhelin ei ole kuitenkaan tuotantolinjalta ulos lähtenyt. Asus on joutunut puntaroimaan käytännössä joka ikistä ominaisuutta ja miettimään, halutaanko se mukaan, tingitäänkö puhelimen fyysisestä koosta tai akkukapasiteetista. Lopulta pois jätettyjen ominaisuuksien lista on varsin lyhyt: langatonta latausta tuskin monikaan lopulta hirvittävän pahasti jää kaipaamaan, kun paketti on muuten saatu hyvin tasapainoiseksi. Mutta telekameran pois jättäminen saattaa kuitenkin olla se tekijä, joka monen kohdalla jättää Zenfonen kaupan hyllyyn ostopäätöksen hetkellä. Kamerafanaatikoille Zenfone 9 ei oikein sovi - pääkamera ja gimbal ovat erinomainen yhdistelmä, mutta ultralaajakulman keskinkertainen hämäräkuvauksen laatu ja telekameran puute ovat ikävä pettymys. Myös ikävän lyhyt Android-tuki on pettymys - itselleni monella tavalla jopa puhelimen pahin pettymys, sillä sen osalta ei olisi tarvinnut tehdä laitteeseen itseensä lainkaan kompromisseja, ainoastaan sitoutua puhelimen tukemiseen. Mutta kaikki edellä mainitut ovat lopulta kuitenkin helposti nieltävissä olevia puutteita, kun vaakakupissa on jotain virkistävän erilaista. Asus Zenfone 9 on ihastuttavan upea, lähes täydellinen pikkuruinen Android-huippukännykkä. Suosittelen nappaamaan puhelimen joku kerta käteen, kun satut olemaan elektroniikkaliikkeessä käymässä - pientä fyysistä kokoa on mahdoton kuvailla sanoin, se pitää itse kokeilla. Plussat IP68 -sertifiointi

Erinomainen akkukesto

Miellyttävä takakannen materiaali, joka ei luista

3,5mm kuulokeliitäntä

Markkinoiden nopein järjestelmäpiiri

Puhdas ja nopea Android

Huikean hyvä optinen kuvanvakain / gimbal

Laadukas pääkamera Miinukset Lyhyt Android-tuki (vain Android 13 ja Android 14)

Ei telekameraa

Keskinkertainen ultralaajakulma

Ei langatonta latausta