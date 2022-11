Polarin suosittu Ignite -sarja sai uuden version - Ignite 3 -kellossa on AMOLED-näyttö

julkisti Ignite -sarjan uuden version eli Ignite 3 -kellon , jota se kutsuu hyvinvointi- ja fitnesskelloksi.Ignite 3 on saanut vuoden 2021 maaliskuussa julkaistuun Ignite 2 -kelloon nähden miellyttävää uudistusta ulkonäön osalta.Ignite 3:ssa on nyt täysin pyöreä 1,28-tuumainen AMOLED-kosketusnäyttö 416 x 416 pikselin tarkkuudella. Ignite 2:n näyttö ei ole täysin pyöreä, vaan pohja on tasainen ja näytössä hyödynnetään TFT LCD -tekniikkaa.Vertaa: Ignite 3 vs Ignite 2 Vaikka käytössä on nyt AMOLED-tekniikka, näyttö ei tue aina päällä -tilaa. Näytön kaveriksi on tosin lisätty uudet räätälöitävät widgetit, joita käyttävät voi mukauttaa näyttämään tärkeimpiä tietoja.Kellon sisälle on laitettu suurempi 220 mAh akku, josta luvataan riittävän virtaa jopa viideksi päiväksi kellotilassa, kun kelloa käytetään aktiivisuuden ja unen seurantaan ympäri vuorokauden. Kyseessä on sama lupaus kuin edeltäjämallin kohdalla.

Treenitilassa (GPS ja rannesykkeenmittaus päällä) akunkesto yltää nyt 30 tuntiin, kun edeltäjän kohdalla virtaa riittää 20 tunniksi.Suuremmasta akusta huolimatta kellon paino pysyy 35 grammassa eli kyseessä on varsin kevyt kello. Kellon kyljessä on yksi painike.Tekniikan osalta on myös menty eteenpäin. Polarin mukaan uudessa mallissa on nyt jopa kaksi kertaa nopeampi prosessori, mikä tekee kellon käytöstä entistä sujuvampaa ja nopeampaa. Paikannus on nyt tehokkaampaa ja tarkempaa, sillä kello ottaa vähemmän häiriötä korkeista rakennuksista tai huonosta säästä.Hyvinvointiin Ignite 3 tarjoaa tuttuja ominaisuuksia.Polar Precision Prime lupaa tarkkaa sykkeen mittausta ja kello seuraa automaattisesti aktiivisuutta, kuten aktiivista aikaa, askeleita ja kuljettua matkaa. Tärkeänä osana on myös kalorinkulutuksen laskeminen.Unen seurantaan on panostettu uudella SleepWise -ominaisuudella, joka tulee ohjelmistopäivityksellä kelloon marraskuun aikana.Se yhdistää unen määrän, laadun ja ajoituksen käyttäjän sisäiseen vuorokausirytmiin ja yksilölliseen unen tarpeeseen.Polarin mukaan SleepWise analysoi käyttäjän unirytmiä, jonka pohjalta se määrittää kognitiivisen vireystason seuraavalle päivälle. Käyttäjä saa joka aamu yksityiskohtaisen ennusteen, miten päivän vireystasot jakautuvat ja milloin on paras aika aktiviteeteille tai levolle.SleepWise -ominaisuus tulee myöhemmin tänä vuonna saataville kaikille Polar Flow käyttäjille, joiden laite tukee Sleep Plus Stages -unen seurantaa. Esimerkiksi Ignite 2 tukee kyseistä seurantaa.Ignite 3 -kellolla treenatessa voi hyödyntää uutta ääniopastusta, joka antaa reaaliaikaista palautetta kuulokkeiden tai kaiuttimen kautta tärkeimmistä metriikoista treenin aikana, kun kello on yhdistettynä Polar Flow -mobiilisovellukseen. Puhelinta ei siis voi jättää esimerkiksi juoksulenkin ajaksi kotiin, mikäli tätä ominaisuutta haluaa käyttää.Yhteensä kello tarjoaa yli 150 valmista urheilulajiprofiilia, joiden näyttöasetuksia voi halutessaan muokata.Polar Ignite 3 on saatavilla tänään Polarin verkkokaupasta osoitteesta polar.com sekä virallisilta jälleenmyyjiltä kautta maan. Värivaihtoehtoja on neljä: Night Black, Purple Dusk, Greige Sand ja Brown Copper.Huono puoli uudessa mallissa on hinta, joka on noussut selvästi.Polar Ignite 3:n suositushinta on 329 euroa, kun edeltäjämalli tuli saataville 229 euron hinnalla. Nykyään Ignite 2:sta saa jo alle 200 euron