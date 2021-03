Polarin suositut kellot saivat jatkoa - Ignite 2 ja Vantage M2 tuovat mukanaan päivityksiä designiin ja ominaisuuksiin

Sykkeenmittausteknologian asiantuntijajulkaisi jatkajat suosituille kelloille. Kyseessä ovat-fitnesskello ja-multisportkello. Molemmat mallit ovat jatkoa samaa nimeä kantaville edeltäjilleen tuoden mukanaan päivityksiä designiin ja ominaisuuksiin."Meidän jokaisen rutiinit ja arki ovat muuttuneet dramaattisesti viimeisen vuoden aikana. Tunnelin päässä näkyy kuitenkin jo valoa ja nyt jos koskaan on tilaisuus palata normaaliin päivärytmiin vahvempana kuin koskaan aikaisemmin. Polar tarjoaa markkinoiden kokonaisvaltaisimmat tuotteet keskittyen ominaisuuksissaan sekä käyttäjän fyysiseen kuntoon että henkiseen hyvinvointiin vuorokauden kaikkina aikoina. Olemme suunnitelleet uudet Polar Ignite 2 ja Polar Vantage M2 -tuotteet näitä periaatteita noudattaen, jotta käyttäjät voivat oppia ymmärtämään kehojaan paremmin, nostamaan suorituksensa uusille tasoille ja ennen kaikkea saadakseen käyttöönsä kaikki työkalut, joilla ottaa haltuun vuosi 2021 entistä vahvempana", kertoo Polarin toimitusjohtaja

Polar Ignite 2

Polar Vantage M2

Polar Ignite 2:n suunnittelussa on panostettu tyylikkääseen muotoiluun, pieneen kokoon ja keveyteen. Kuori on lasikuidulla vahvistettua polymeeriä. Kehys ja painike ovat ruostumatonta terästä. Kello on myös vesitiivis, joten se sopii esimerkiksi uimiseen.Kellon mitoiksi on ilmoitettu 43 x 43 x 8,5 mm ja painoa on rannekkeen kanssa 35 grammaa. Rannekkeita voi vaihtaa ja valikoimasta löytyy uutuutena myös Swarovski -kristalleilla koristellut vaihtorannekkeet.Edessä on värillinen kosketusnäyttö 240 x 204 resoluutiolla eli näyttö ei ole täysin pyöreä, vaan pohja on tasainen. Näytössä on Aina päällä ‑toiminto treenitilassa.Sisällä on 165 mAh akku, josta luvataan riittävän virtaa jopa viideksi päiväksi kellotilassa jatkuvan sykeseurannan ollessä päällä. Treenitilassa (GPS ja rannesykkeenmittaus päällä) akun kesto yltää jopa 20 tuntiin. Eri virransäästötilat nostavat akun keston jopa 100 tuntiin.Pohjassa on sykemittari. Polar kehuu sykemittauksen olevan edistyksellinen Precision Prime ‑yhdistelmäsensoriteknologian ansiosta. Kellossa on myös integroitu GPS.Sleep Plus Stages tarjoaa yksityiskohtaista tietoa unen kestosta ja laadusta ja Nightly Recharge seuraa automaattisesti kuinka hyvin keho palautuu yön aikana, ja kuinka valmis se on seuraavan päivän haasteisiin. Kellossa on myös Serene -hengitysharjoitus.Uutta edeltäjäänsä nähden Polar Ignite 2:ssa on kellon värit, kellokehyksen yksityiskohdat, muokattavat väriteemat, muokattavat valikot, viikon yhteenveto, energianlähteet, sykesensoritila, musiikin hallinta ja säätiedot.Polar Ignite 2 on ennakkotilattavissa huhtikuussa 2021 Polarin verkkokaupasta 229 euron suositushintaan ja sen toimitukset aloitetaan viikolla 17 eli huhtikuun lopulla.Lisätietoa kellosta saa täältä Polar Vantage M2 on suunniteltu enemmän urheilijalle.Tämä kello tarjoaa henkilökohtaista opastusta urheilijalle. Erilaiset juoksuohjelmat auttavat saavuttamaan juoksutavoitteet tarkasti ja tehokkaasti. Training Load Pro antaa puolestaan yksityiskohtaista tietoa, miten treenit kuormittavat kehoa, jotta käyttäjä voi arvioida mahdollisimman luotettavasti milloin keho on valmis haastavampiin suorituksiin ja milloin on hyvä ottaa rauhallisemmin. Kello tukee yli 130 lajiprofiilia.Sykemittaus onnistuu ranteesta ja kellossa on myös integroitu GPS.Kello myös seuraa unta ja antaa palautetta unen kestosta ja laadusta.Uutta edeltäjäänsä nähden Polar Vantage M2:ssa on kellon värit, kellokehyksen yksityiskohdat, muokattavat väriteemat, muokattavat valikot, entistä hengittävämpi ranneke, entistä pidempi akunkesto ja virransäästötilat, viikon yhteenveto, Fuel Wise -tankkausavustaja, energianlähteet, musiikin hallinta ja säätiedot.Kello on kooltaan 46 x 46 x 12,5 mm ja painoa on rannekkeen kanssa 45,5 grammaa. Kuori lasikuidulla vahvistettua polymeeriä. Kehys, painikkeet ja solki ovat ruostumatonta terästä. Rakenne on vesitiivis.Edessä oleva näyttö on kooltaan 1,2 tuumaa ja sen resoluutio on 240 x 240 eli näyttö on täysin pyöreä. Värinäyttö tukee Aina päällä -toimintoa.Virtaa riittää treenitilassa jopa 30 tunnin ajaksi ja kellotilassa jatkuvan sykeseurannan ollessa päällä jopa viiden päivän ajaksi.Polar Vantage M2 on nyt ennakkotilattavissa Polarin verkkokaupasta 299 euron suositushintaan. Tuotteen toimitukset aloitetaan 31.3.2021.Lisätietoa saa täältä Polar kertoo tuovansa uudet ominaisuudet ohjelmistopäivitysten avulla Polar Grit X ja Polar Vantage V2 -malleille vuoden 2021 aikana. Ohjelmistopäivitykset tuovat viikon yhteenvedon, sykesensoritilan ja musiikin hallinnan Polar Grit X -outdoor-multisportkellolle ja Polar Vantage V2 päivittyy sykesensoritilalla, sillä muut ominaisuudet löytyvät jo premium-multisportkellosta.Lue myös: