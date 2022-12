Seuraava OnePlus-lippulaivapuhelin luvassa 7. helmikuuta

Teknologiabrändion vahvistanut järjestävänsä seuraavan globaalin lanseeraustapahtuman, nimeltään "Cloud 11", 7. helmikuuta 2023 Delhissä, Intiassa.Tilaisuudessa esitellään-lippulaivapuhelin ja-kuulokkeet sekä myös muuta.OnePlussan mukaan seuraava tapahtuma on nimeltään "Cloud 11", sillä kehitetty teknologia ja suorituskyky brändin lippulaivatuotteissa vuonna 2023 vie käyttäjät suoraan Cloud 9:stä Cloud 11:een.Laite tulee vahvistetusti sisältämään Alert Slider -tilakytkimen, jonka avulla on helppo vaihtaa puhelimen tilaa äänettömästä värinään tai äänet päälle. Toinen paljastus on arvostetun kameravalmistaja Hasselbladin kanssa jatkuva yhteistyö.Nämä molemmat ominaisuudet löytyvät OnePlus 10 Pro -mallista ( lue arvostelu täältä ), mutta ne puuttuvat OnePlus 10T -mallista ( lue arvostelu täältä ). Hiljattain OnePlus myös päivitti puhelimien päivityslupausta . OnePlus kertoo tuovansa neljän vuoden ajan OxygenOS -käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja viiden vuoden ajan tietoturvapäivityksiä valituille laitteille, jotka julkaistaan vuodesta 2023 alkaen. Ensimmäisenä tämä lupaus on siis tulossa OnePlus 11 -mallille.

"Olemme innoissamme voidessamme paljastaa nämä mielenkiintoiset uudet tuotteet, jotka tuovat entistä korkeampitasoisen nopean ja sulavan kokemuksen markkinoille" sanoi Pete Lau, OnePlussan perustaja, OPPO:n ja OnePlussan johtaja ja tuotepäällikkö.



"OnePlus 11 5G, OnePlus Buds Pro 2 ja muut tuotteet tulevat sisältämään edistyneintä teknologiaa, tarjoten käyttäjillemme hienostuneen kokemuksen", Lau lisää.

OnePlus lupaa Buds Pro 2 -kuulokkeiden tarjoavan täyteläisen, stereolaatuisen ja kirkkaan äänikokemuksen.