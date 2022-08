Galaxy Watch5 Pro -kellossa on langaton lataus, mutta sitä ei oikeastaan voi käyttää

Watch5 Prossa on uudenlainen hihna ja lukitusmekanismi.

uudessa Galaxy Watch5 Pro -älykellossa on suuri akku ja kellolle luvataan jopa 80 tunnin akunkesto. Mutta tuon akun lataaminen ei ole kovinkaan hyvä kokemus.Watch5 Pro -kellossa käytetään uudenlaista lukitusmekanismia. Hihnat ovat kiinni toisissaan ja kello pujotetaan käteen. Tämän jälkeen magneettisen lukitusmekanismin avulla kello kiristetään ranteeseen.Ongelma on se, että rannekkeen kanssa kelloa ei voi asettaa tasaiselle alustalle tai esimerkiksi Samsungin puhelimen päälle langatonta latausta varten.

Hihnat kannattelevat kelloa.

Langaton lataus alustalla onnistuu, jos rannekkeet poistaa kellosta.

Lataus onnistuu kätevästi mukana tulevan latausalustan avulla.

Galaxy Watch4 ja Galaxy Watch5 Pro.

Hihnat voi myös irrottaa toisistaan, mutta erilaisen muotoilun takia itse kello ei kosketa pintaa, vaikka sen asettaisi tasaiselle alustalle.Hihnat tulee irrottaa kokonaan itse kellosta, jolloin kellon voi asettaa langatonta latausta tuottavan alustan tai puhelimen takakannen päälle. Irrottaminen ei kuitenkaan ole ideaalinen ratkaisu, sillä niiden kiinnittäminen takaisin kelloon vie jonkin verran aikaa.Kellon mukana toimitetaan pieni latausalusta, joka kiinnittyy Galaxy Watch5 Pron takaosaan magneettien avulla. Tässä latausalustassa on kiinni kaapeli, jonka toisessa päässä on USB-C -liitäntä.Latausalustaa tulee kuljettaa aina mukana, mutta onneksi Pron akunkeston on sen verran hyvä, että esimerkiksi viikonloppureissun voi selvitä ilman latausta.Tavallisessa Galaxy Watch5 -kellossa ei tätä vastaavaa ongelmaa ole, sillä se käyttää samanlaista ranneketta ja kiinnitystä kuin Galaxy Watch4 -malli