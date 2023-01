Razer Kishi V2 -peliohjain tukee nyt kosketusnäytöllisiä pelejä

in kesäkuussa 2022 julkaisema älypuhelimille tarkoitettu Kishi V2 -peliohjain on saanut uuden päivityksen, joka tekee ohjaimen käytöstä monipuolisempaa.Ohjaimen kaverina toimivassa Razer Nexus -sovelluksessa on nyt Virtuaaliohjaintila, joka mahdollistaa ohjaimen käytön peleissä, jotka tukevat pelkästään kosketusnäyttöä.Virtuaaliohjaintilan (Virtual Controller -tila) avulla Kishi V2:n ohjaimen tulot voidaan määrittää pelin virtuaalisille painikkeille näytön peittokuvan avulla. Razerin tiedotteen mukaan ominaisuus on nyt saatavilla Androidille, joten ainakin toistaiseksi iOS-käyttäjät jäävät ilman tätä ominaisuutta.

Lisäksi vastaava tila tulee päivityksenä Razerin Androidia käyttäjälle Edge-käsikonsolille