Näillä hinnoilla OnePlus 11 -puhelinta myydään Suomessa

Teknologiabrändi esitteli vuoden 2023 ensimmäisen lippulaivapuhelimen, OnePlus 11 -mallin, jo heti tammikuun ensimmäisinä päivinä , mutta tuolloin vain Kiinan markkinoille. Nyt 7. helmikuuta 2023 Intiassa järjestetyssä tilaisuudessa OnePlus on esitellyt puhelimen ja muita tuotteita globaaleille markkinoille.Globaalin lanseeraamisen osalta tärkeimmäksi anniksi jäivät lähinnä hintatiedot, jotka ovat nyt selvillä.Laitteen ennakkomyynti alkaa 7.2.2023 klo 17.00 ja jatkuu 15.2. asti. Tänä aikana OnePlus 11 ostajille tarjotaan tuoreet OnePlus Buds Pro 2 -kuulokkeet kaupan päälle (arvo 179€). OnePlussan viralliset jälleenmyyjät toimittavat kuulokkeet tilaajalle puhelimen kanssa. Kampanja on myös hyödynnettävissä oneplus.comissa.Varsinainen myynti alkaa 16.2.Ennen ostamista kannattaa lukea Puhelinvertailun OnePlus 11 arvostelu , josta selviää tarkemmat tiedot puhelimesta.

OnePlus 11 hinta

8+128Gt: 879 euroa, musta

16+256Gt: 949 euroa, musta ja vihreä

Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa.Myös pienemmän muistiversion laitteesta on saatavilla vihreä väriversio, mutta tämä on saatavilla yksinoikeudella vain Gigantista Suomessa.Muuten laitteet ovat saatavilla Suomessa DNA:lta, Elisalta, Telialta, Gigantilta, Verkkokauppa.comilta ja Veikon Koneelta sekä OnePlussan omasta verkkokaupasta.Viime vuoden OnePlus 10 Pro tuli saataville 899 euron (125 Gt) ja 999 euron (256 Gt) suositushinnoin, kun taas OnePlus 10T tuli saataville 699 ja 799 euron hintaan. Hinnan osalta uusi OnePlus 11 on siis enemmän seuraaja OnePlus 10 Prolle, vaikka tiettyjen teknisten ominaisuuksien osalta laite on seuraaja enemmän OnePlus 10T:lle.Vertailu:Puhelimen kanssa samalla myyntiin tulee myös Buds Pro 2 -kuulokkeet vihreässä ja mustassa värissä. Hintaa on 179 euroa.