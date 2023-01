OnePlus 11 julki - korjaa OnePlus 10T -mallin puutteet

Teknologiabrändijulkaisi jo Kiinassa vuoden ensimmäisen lippulaivapuhelimensa. Samainen laite julkaistaan globaalisti myöhemmin, 7. helmikuuta Viime vuonna OnePlus julkaisi OnePlus 10 Pro - ja OnePlus 10T -mallit. Tavallista OnePlus 10 -mallia ei julkaistu, joten luonnollisesti tämän vuoden mallin nimi on OnePlus 11 Vertaa:Uusi malli toimii tietyllä tavalla seuraajana kummallekin mallille, mutta enimmäkseen sen tehtävänä on korjata puutteita, joita OnePlus 10T-mallissa esiintyy.

Merkittävin uudistus löytyy kamera-alueen muotoilusta, joka on "Mustan aukon" inspiroima. OnePlussan mukaan OnePlus 11 5G on suunniteltu niille, jotka haluavat erottua joukosta.Kromattu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kameramoduuli luo poikkeuksellisen laatutuntuman ja ensiluokkaisen käsituntuman, OnePlus kertoo.Muotoilun osalta uusi laite on saanut Alert Slider -tilakytkimen, joka löytyy OnePlus 10 Prosta, mutta ei OnePlus 10T:stä.Etupuolelta löytyy 6,7-tuumainen 120 Hz 2K A+ fluid AMOLED-näyttö LTPO 3.0:lla eli OnePlus 11 on samaa kokoa viime vuoden mallien kanssa.Sisälle on puolestaan laitettu tuorein ja tehokkain Snapdragon-piiri eli Snapdragon 8 Gen 2. Se tarjoaa nopeamman CPU:n (35 % parannus) ja GPU:n (25 % parannus) sekä parannetun virrankulutuksen.Puhelimen takakamerasta löytyy 50 megapikselin IMX890 sensori, 48 megapikselin IMX581 ultralaajakulmalinssi ja 32 megapikselin IMX709 muotokuvaobjektiivi DSLR-tason kuviin.Kamerateknologiaa on kehitetty yhteistyössä Hasselbladin kanssa, ja kamerassa on mm. uusi 13-kanavainen monispektrinen valo-väritunnistin, minkä ansiosta kuvaaminen onnistuu kaikissa olosuhteissa.Kameraosastolla OnePlus 11 on enemmän OnePlus 10T -mallin seuraaja. Yhteistyötä on nyt kuitenkin tehty taas Hasselbladin kanssa, joka jätettiin pois OnePlus 10T:een kohdalla.OnePlus 11 sisältää 5000 mAh akun. Laite tukee nopeaa 100 W SUPERVOOC-pikalatausta. Kyseinen lataus on nopeampi kuin OnePlus 10 Pron lataus, mutta hitaampi kuin OnePlus 10T:n.Lue:Kiinassa OnePlus 11 tulee myyntiin 9. tammikuuta. Globaaleille markkinoille julkaisu tapahtuu 7. helmikuuta, jolloin saadaan tietää hintatiedot.OnePlus julkisti tilaisuudessa myös Buds Pro 2 -kuulokkeet, jotka tulevat myös saataville globaalisti yhdessä puhelimen kanssa.