Honor toi vanhemmalla Android-versiolla ja 5330 mAh akulla varustetun Honor X7a:n myyntiin Suomessa

on tuonut Suomessa myyntiin edullisempaan, alle 300 euron hintaluokkaan asettuvan-puhelinmallin.Kyseinen laite on saatavilla Suomessa muutamien jälleenmyyjien valikoimasta ja se maksaa 229 euroa. Värivaihtoehdot ovat musta, hopea ja sininen.Laitteen ominaisuuksiin kuuluvat MediaTekin Helio G37 -piiri, joka tukee 4G-yhteyksiä, 6,7-tuumainen HD+ -LCD-näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella, 128 gigatavun tallennustila, 50 megapikselin pääkamera, 5 megapikselin ultralaajakulma, 2 megapikselin makro, 2 megapikselin syvyyskamera, 8 megapikselin etukamera sekä 5330 mAh, jota ladataan 22,5 watin laturilla.Puhelimen heikkous löytyy käyttöjärjestelmästä, sillä X7a käyttää edelleen vanhempaan Android 12 -versiota, vaikka Android 13 julkaistiin jo elokuussa 2022 Honor on muutenkin jäänyt jälkeen päivitysten suhteen , sillä pitkälti kaikki yhtiön puhelinmallit käyttävät edelleen Android 12 -versiota.