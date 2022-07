Arvostelussa Honor Magic4 Pro - onnistuuko Honor haastamaan muut huippuvalmistajat yli tuhannen euron uutuudellaan?

Honor Magic4 Pro arvostelu - Honorin paluu huipulle

Arvosteluumme saapui kesäkuun 2022 alussa myyntiin tullut Honorin huippupuhelin, Honor Magic4 Pro. Puhelin on käytännössä ensimmäinen Huaweista omaksi yhtiökseen irronneen Honorin todellinen lippulaivapuhelin - kännykkä, joka pyrkii haastamaan aivan kännykkämaailman terävimmän kärjen. Ja hintalappukin on tietysti sen mukainen: uutuus maksaa tällä hetkellä, heinäkuun 2022 alussa, noin 1100 euroa. Mutta mitä Honor tarjoaa muhkean hintalapun vastineeksi? Pystyykö yhtiö tarjoamaan Samsungin, OnePlussan, Sonyn ja Applen huippupuhelimille todellista vastinetta - ja syytä sille, miksi asiakas valitsisi nimenomaan Honorin? Otimme reilun kuukauden kestäneessä pidemmässä testissämme selvää siitä, joihin Honor Magic 4 Pro todella pystyy. Ulkonäkö ja muotoilu Honor on ottanut selkeästi tavoitteen siitä, että uutuus erottua kilpailijoistaan. Tässä on onnistuttu varsin mainiosti, sillä parikin seikkaa auttaa bongaamaan uutuuden massan seasta.

Aivan ensimmäisenä tietysti silmiin osuu puhelimen takaa löytyvä valtava, pyöreä kamerasaareke, joka on häpeilemättä vedetty överiksi ja isoksi. Valinta on mielestäni varsin onnistunut, sillä pyöreä, keskelle sijoitettu kamerasaareke on yllättävän tasapainoisen näköinen. Toinen, selkeästi mielipiteitä jakava päätös on varsin rohkeasti kaartuva etulasi. Kaarevat etulasit ovat olleet kautta historian valintoja, joita toiset vihaavat ja toiset rakastavat. Itse kuulun jälkimmäiseen joukkoon ja olikin virkistävää saada käteen reilusti sivuille kaareutuvalla näytöllä varustettu puhelin - ensimmäistä kertaa vuosiin.

Magic4 Pron kaikki painikkeet sijaitsevat puhelimen oikealla kyljellä: virta-/lukituspainike sekä äänenvoimakkuuden säätöön tarvittavat painikkeet. Vasen kylki on täysin sileä ja sieltä ei löydy lainkaan painikkeita. Alareunasta ei löydy isompia yllätyksiä sieltäkään: USB-C -portti latausta varten, SIM-kortin kelkka sekä kaiuttimen ritilä. Puhelimen materiaalivalinnat ovat osuneet varsin hyvin nappiin ja ovat nekin selkeästi hintaluokkaansa noudattavat: runko on metallia ja takapaneeli on lasia. Lasinen takapaneeli toki tarkoittaa myös sormenjälkimagneettia, jota puhelin käytännössä olikin. Käsituntumaltaan puhelin on erinomainen, vaikka paperilla numerot hirvittivätkin: 9,1mm paksuus ja 209 gramman paino ovat jopa tonnin hintaluokassa reilusti keskiarvon yläpuolella. Mutta erinomaisesti tehdyt etu- ja takaosan pyöristykset ja mainiosti sijoitetut painikkeet tekivät puhelimesta käytössä kokoaan pienemmän tuntuisen. Luonnollisesti käsituntuma on myös laatuvaikutelman osalta erinomainen, kuten tässä hintaluokassa pitääkin olla. Puhelin ei testin aikana nitissyt eikä natissut millään tavalla, vaan oli jämäkkä ja luotettavan tuntuinen koko testijakson ajan. Tekniset tiedot Mitat:

163,6 x 74,7 x 9,2 mm

Paino:

209 grammaa

Näyttö:

6,8 tuumaa; 1312 x 2848; OLED; 120 Hz

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 8 gen 1

Muisti:

8GB RAM; 256GB tallennustilaa

Takakamerat:

50 megapikselin pääkamera

50 megapikselin ultralaajakulmakamera

64 megapikselin telekamera periskooppitoiminnolla (OIS)

50 megapikselin ultralaajakulmakamera 64 megapikselin telekamera periskooppitoiminnolla (OIS) Etukamera:

12 megapikseliä

Akku:

4600 mAh

Lataus:

100 watin pikalataus; USB PD: 10W

100W langaton lataus

100W langaton lataus Käyttöjärjestelmä:

Android 12 / MagicUI 6

Muuta:

5G; 3D-kasvojentunnistus, IP68

Liitännät:

USB-C, dual-SIM

Hinta:

1099 euroa Näyttö Näytössä on parikin asiaa, joihin kiinnittää huomiota välittömästi. Kuten mainittua, puhelimen todella jyrkästi kaareutuva näyttö on varmasti mielipiteitä jakava. Mielestäni se vain korostaa puhelimen laatuvaikutelmaa ja tekee puhelimen käytöstä miellyttävämpää - mutta joidenkin mielestä kaareutuva näyttö aiheuttaa tarpeettomia haamukosketuksia puhelimen reunoille, vaikkakaan itse en testijakson aikana sellaisiin törmännyt.

Toinen seikka, joka tekee näytöstä erikoisen on sen pitkulainen, pillerinmuotoinen etukameran aukko. Aukko on nykymittapuulla todella iso, mutta tällä kertaa valintaan on syynsä: yhden etukameran lisäksi aukosta löytyy myös 3D-sensori, jolla nopeutetaan ja parannetaan kasvojentunnistuksen toimintaa. Iso aukko on kuitenkin tottumiskysymys - ja hintaluokassa, jossa voi valita käytännössä kaupasta mitä tahansa - tämäkin voi olla jollekulle valintaperuste. Aukon toki saa myös ohjelmallisesti piiloon, siten, että yläreunasta jätetään yksinkertaisesti kaistale kokonaan käyttämättä näytön osalta. Näytön kirkkaus on todella, todella hyvä. Honor kehuu näytön yltävän tuhannen nitin kirkkauteen ja käytännössä tuohon arvoon päästiinkin. Puhelinta pystyi käyttämään vaivatta myös kirkkaana kesäpäivänä, suorassa auringonvalossa - temppu, johon läheskään kaikki huippupuhelimetkaan eivät pääse. Värintoisto on myös erinomaisen tarkkaa ja luonnollista. Jopa niin luonnollista, että puhelimen oletusasetuksiin ei tarvinnut juurikaan koskea, vaikkakin pientä säätöä omaan makuun kannattaa ehdottomasti silti tehdä. Näyttö tukee 120 Hz virkistystaajuutta ja dynaamista virkistystaajuuden vaihtelua. Dynaaminen virkistystaajuuden säätö vaihtelee näytön päivityksen nopeutta 1 Hz ja 120 Hz välillä, mutta valitettavasti tuolta osalta ohjelmistossa on vielä parannettavaa: 120 Hz ei tullut päälle edes Chromea käytettäessä, jos käytössä oli dynaaminen virkistystaajuuden säätö. Päädyimmekin kytkemään kiinteän 120 Hz virkistystaajuuden päälle suurimmaksi osaksi testin aikaa. Se kuluttaa hieman enemmän akkua, mutta verrattuna vaikkapa OnePlus 10 Pron korkean virkistystaajuuden toimintoon, Honorin ohjelmisto toimii täydellisesti: aivan kaikki testatut sovellukset, jotka vain korkeaa virkistystaajuutta tukivat, toimivat täydellä 120 Hz virkistystaajuudella. Etenkin verkkosivujen selailusta tuli todella sulava kokemus nopean ruudunpäivityksen ansiosta. Näyttö on ehdottomasti yksi Honor Magic4 Pron parhaista puolista - ja asemoi puhelimen tiukasti huippupuhelinten segmenttiin. Akkukesto ja latausnopeus Valitettavasti akkukesto on samaa surullista tarinaa, jota kaikki Android-huippumallit ovat tarjoilleet aina vuodesta 2021 lähtien. Syypää tähän on tietysti Qualcomm ja sen virtaa ahneesti syövät huippupiirit. Käytännössä kaikki yli 700 euroa maksavat Android-kännykät viimeisen puolentoista vuoden ajalta ovat olleet tässä suhteessa pettymyksiä. Ja niin on Honor Magic4 Prokin. Kännykän akku on sekin hieman vaatimattomamman kokoinen, vain 4600 mAh. Raskaammassa käytössä puhelin piti käytännössä nopeasti pikaladata vähintään kerran päivässä - pelkkä yöllinen lataus ei riittänyt siihen, että akku olisi kestänyt aivan iltaan saakka. Kevyemmällä käytöllä akku kenties riittäisi nippa nappa tuohon - mutta kuka ostaa huippupuhelimen, jos sitä ei aio reippaalla kädellä myös käyttää..?

Onneksi Honor tukee myös todella nopeaa pikalatausta. Puhelimen mukana toimitetaan Honorin oma 100 watin pikalaturi, joka täräyttää akun täysin tyhjästä aivan täyteen tasan puolessa tunnissa. Lisäksi Honor tukee myös omaa 100 watin langatonta lataustaan, mutta langaton laturi pitää ostaa tätä varten erikseen - ja sellaista emme testijakson aikana kokeiltavaksi saaneet. Langattomalla 100 watin laturilla Honor lupaa puhelimen latautuvan tyhjästä täyteen 40 minuutissa, joka on hatunnoston arvoinen suoritus sekin. Isoin miinus latauksen osalta pitää antaa siitä, että puhelin tukee pikalatausten yleistä standardia, USB PD:tä ainoastaan 10 watin nopeudella. Toinen motkottamisen aihe tulee siitä, että mukana toimitettava laturi itsessään käyttää vanhaa USB-A -liitäntää, joten pelkkään USB-C -maailmaan siirtyminen on edelleen kesken, myös Honorin osalta. Kamerat Kameroiden osalta Honor on onnistunut Honor Magic4 Pron osalta erittäin hyvin, joiltain osin jopa loistavasti. Takakameroiden arsenaaliin kuuluvat 50 megapikselin pääkamera, 50 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 64 megapikselin periskooppitekniikalla toteutettu telekamera. Näistä optinen kuvanvakain on paketoitu mukaan telekameraan, mutta jätetty jostain syystä pois pääkamerasta, josta se lähes kaikista kilpailijoistaan löytyy. Pääkameran sensorina toimii 50 megapikselin tarkkuudella Sony IMX766 ja kamera käyttää f/1,8 linssiä. Optisen kuvanvakaimen poisjättäminen onkin pettymys ja näkyy hieman etenkin pimeässä otetuissa kuvissa. Mutta päivänvalossa Honorin pääkamera loistaa: kamera nappaa erinomaisia kuvia: kuvat ovat uskomattoman tarkkoja ja niiden kontrasti on lähes täydellisessä tasapainossa. Värimaailma on sekin kohtuullisen hyvä - aivan Sonyn huippuluurien tasoiseen luonnollisuuteen ei päästä, mutta hyvin, hyvin lähelle. Ainoastaan aivan kirkkaimmassa päivänvalossa, automaattiasetuksilla otetut kuvat paloivat pari kertaa hieman "puhki" eli ylivalottuivat, mutta puolentoista kuukauden testijakson aikana tällaisia valotusvirheitä tapahtui vain parin koekuvan tapauksessa.

Telekameran puolella Honor tarjoaa 3,5x "zoomia" pääkameraan nähden, joka ei tokikaan haasta kaikkia kilpailijoitaan. Mutta telekameran laatu on yksi parhaista, mitä olemme toimituksessa testanneet: 3,5x telellä otetut kuvat ovat aivan yhtä erinomaisia kuin pääkamerallakin otetut kuvat. Värimaailma, kuvien yksityiskohdat ja terävyys ovat aivan huipputasoisia. Ainoa rutina telekameran osalta koskee puhelimen kameran ohjelmistoa, joka on uskomattoman herkästi vaihtamassa "todellisesta" telekamerasta takaisin pääkameran käyttöön ja ottamassa digitaalista, kehnolaatuista zoomia käyttöön oikean telelinssin sijan. Ongelma ilmenee käytännössä aina, kun valaistusolosuhteet heikkenevät vähänkään. Ratkaisuksi piti siirtyä käyttämään toisinaan yökuvaustilaa tai ammattilaistilaa, jotta kameraohjelmisto saatiin pakotettua käyttämään telekameraa. Softaongelmasta huolimatta Honorin telekamera on huikean hyvä. Ultralaajakulmakamera on Honorin kamerakolmikon kehnoin lenkki - ja sekään ei ole kehno, päinvastoin. Ultralaajakulmalla otetuista kuvista ei saada aivan samaa terävyyttä ja tarkkuutta esiin kuin kahdesta muusta kamerasta, mutta laatu on silti tasaisen hyvää. Ei hintaluokkansa parasta, mutta hyvää. Ainoastaan kehnommissa valaistusolosuhteissa Honorin ultralaajakulmakamera aiheuttaa pienen pettymyksen, sillä yksityiskohdat katoavat pahemmin kuin olettaisi ja tietynlaista sumuisuutta alkaa esiintymään kuvassa ja hämärähkössä sisävalaistuksessa. Videokuvauksessa ohjelmistossa on enemmänkin ongelmia: isoin ongelma on se, että tallennuksen käynnistymisen yhteydessä video nykäisee noin 2 sekunnin kohdalla. Tätä esiintyi kaikilla Honorin kameroilla ja kaikilla eri tarkkuuksilla. Bugi oli varsin raivostuttava etenkin nopeissa tilanteissa, joissa halutaan tallettaa tietty hetki videolle. Videokuvaus onnistuu 4K-tarkkuudella kaikilla kolmella takakameralla. Telekameran videotila on hieman erikoinen, sillä se tallettaa videon 3.5x linssiä käyttäen, mutta siitä cropaten, siten että videon "zoomauskerroin" on kiinteä 5x. Videon tallennusongelmaa lukuunottamatta Honorin videokuvaus on ehdottomasti hintaluokassaankin erinomaisen hyvää, vaikkakin ultralaajakulmalla kuvattu video häviääkin yksityiskohtien tarkkuudessa selkeästi pääkameralle ja telekameralle. Kameroiden osalta Honor Magic4 Pro lunastaa ehdottomasti paikkansa yhtenä parhaista huippupuhelimista - vaikka toki parannettavaa jääkin, lähinnä ohjelmistojen osalta. Esimerkkikuvia Ensin käydään läpi puhelimen pääkameralla otettuja kuvia..

Sitten alla olisi jokunen kuva telekameralla otettuja esimerkkikuvia.

Lopuksi pari ultralaajakulmakameralla otettua esimerkkikuvaa.

Alla kuvia otettuna samasta kohdasta, Honor Magic4 Pron omalla kamerasovelluksella, perusasetuksilla. Ensimmäinen kuva on aina puhelimen ultralaajakulmakameralla, toinen pääkameralla ja kolmas telekameralla.

Suorituskyky Suorituskyvystä Honor Magic4 Prossa vastaa Qualcommin tämän hetken nopein järjestelmäpiiri, monesta muustakin vuoden 2022 lippulaivapuhelimesta löytyvä Qualcomm Snapdragon 8 gen 1. Muistia huippusuorittimen kaveriksi on Suomessa saatavilla ainoastaan 8 gigatavua, sillä puhelinta myydään Suomessa vain 8 gigatavun käyttömuistilla ja 256 gigatavun tallennustilalla varustettuna versiona. Ajoimme nipun erilaisia suorituskykyä mittaavia testejä puhelimelle ja mitään sen suurempia yllätyksiä niistä ei paljastunut: Honor Magic4 Pro on käytännössä identtinen suorituskyvyltään kaikkiin muihin markkinoiden nopeimpiin Android-puhelimiin verrattuna. Eli suorituskyvyn osalta Honorin ostaja saa itselleen huippupuhelimen, joka ei kalpene kilpailussa, olipa vastassa sitten Samsung, OnePlus, Xiaomi tai Oppo. Käytännön elämässä suorituskyky näkyikin kaikessa: puhelin oli yksinkertaisesti nopea ja sulava käyttää, olipa sovelluksia auki yksi, kaksi tai kaksikymmentä. Pelit ja raskaatkin sovellukset pyörivät sulavasti, viikosta toiseen. Mutta toki, myös Qualcomm Snapdragon 8 gen 1 ongelmat olivat nekin näkyvissä: akkukesto oli mitä oli ja puhelin myös kuumeni tietyissä tilanteissa selkeästi. Ylikuumeneminen oli kuitenkin hoidettu suhteellisen kunnialla kuntoon ja aivan kuumaksi puhelin ei testijaksomme aikana mennytkään. Eniten puhelinta kuumensi testijakson aikana raskas ja runsas datansiirto (hotspottina toimiessa) yhdistettynä samanaikaiseen pikalataukseen. Honorin Android Honor Magic4 Pro toimitetaan Android 12:een pohjautuvalla MagicUI 6 -käyttöliittymällä. Ja valitettavasti se on monella tapaa Honorin suurin kompastuskivi. Vaikka MagicUI 6 onkin uusin ja paras Honorin oma käyttöliittymä, se haiskahtaa ja tuntuu monilta osin vanhentuneelta ja vain osittain uudistetulta kopiolta vanhasta Huawein Androidista. Tämä näkyy monissa valikoissa ja toiminnoissa, jotka muistuttavat enemmänkin vuotta 2018 kuin vuotta 2022. Lisäksi mm. Android 12:n mukanaan tuomia käyttöliittymäuudistuksia ei Honorissa näy lainkaan. Käyttöjärjestelmä sinänsä on suhteellisen helppo ja selkeä käytettävyydeltään ja on suomennettu kohtuullisen hyvin. Mutta myös pari raivostuttavaa bugia tuli vastaan testijaksomme aikana: mm. näytön kirkkauden automaattinen säätö halusi väkisin mennä päälle jatkuvasti, vaikka sen kävi erikseen kytkemässä pois päältä.

Toki hyvääkin löytyy: jo Huawein ajoilta periytyvä yhden käden käyttötila on toteutukseltaan täydellinen - yksinkertainen, intuitiivinen ja toimiva. Mutta iso kysymys koskee sitä, että nyt puhumme yli tuhannen euron puhelimesta - jolle luvataan ainoastaan kaksi isoa Android-päivitystä. Eli Honor lupaa vain sen, että puhelimelle tullaan julkaisemaan Android 13 ja Android 14 -päivitykset. Ja Android 14 valmistuu jo vuoden 2023 syksyllä. Päivityslupaus on kehnoin, mitä tuhannen euron puhelimille tällä hetkellä on yhdelläkään valmistajalla tarjota. Yhteenveto Honor Magic4 Pro on Honorin ensimmäinen puhelin, joka on suunniteltu tosissaan haastamaan muiden valmistajien superpuhelimet. Isolla hintalapulla ja käytännössä kaikilla mahdollisilla herkuilla varustettu Magic4 Pro onnistuukin tempussa erittäin hyvin, etenkin yhtiön ensimmäiseksi tämän kategorian laitteeksi. Valitettavasti pienet kauneusvirheet siellä täällä tökkivät ja pilaavat hieman muutoin täydellistä pakettia. Ensinnäkin USB PD -latauksen rampauttaminen ärsyttää suunnattomasti, kun toiveena olisi mahdollisimman laajalla rintamalla yhteisiin standardeihin siirtyminen. Toinen harmituksen aihe syntyy käyttöjärjestelmän osalta. Honorin oma MagicUI on hieman karvalakkiversio Androidista, vaikka pohjautuukin uusimpaan Android 12:een. Android 12 mukanaan tuomista visuaalisista uudistuksista kovin harvat ovat päässeet mukaan MagicUI:n käyttöliittymään. Lisäksi monet toiminnot tuntuvat kuin tuulahdukselta vuodelta 2017 ja Huawein ajoilta - tietynlainen keskeneräisyys ja vanhanaikaisuus vaivaavat käyttöjärjestelmää kauttaaltaan. Isoin ongelma on kuitenkin puhelimen kehno Android-päivitettävyys. Tuhannen euron puhelimelle sopisi olettaa vuosien elinaikaa - ensin vaikkapa omassa käytössä ja siitä sitten käytettynä eteenpäin, seuraavan omistajan käyttöpuhelimeksi tuleviksi vuosiksi. Mutta Honor lupaa puhelimelleen ainoastaan kaksi suurta Android-päivitystä, eli viimeinen puhelimelle saatava Android tulee olemaan vuonna 2023 julkaistava Android 14. Tuki on kehnoin, mitä huippuluureille on tällä hetkellä tarjolla - ja on varmasti osaltaan karkoittamassa potentiaalista ostajakuntaa. Vaihtoehdot Päälle tuhannen euron hintaluokassa on valittavissa käytännössä mitä tahansa. Tuolla hintalapulla Honor Magic4 Pro asemoi itsensä suoraan taistelemaan kuluttajien sieluista markkinalla, jossa kisaamassa ovat kaikki suurimmat valmistajat. Samsung Galaxy S22 Ultra on suurinpiirtein samanhintainen kuin Honor, mutta tarjoaa leuat loksauttavan käyttöjärjestelmän päivityslupauksen, pidemmän "zoomin" telekameraan sekä paremman ja bugittomamman käyttöjärjestelmän. Ainoastaan latausnopeudessa Honor vie Samsungia kuin litran mittaa. Vertaile Honorin ja Samsungin eroja täällä. OnePlus 10 Pro on puolestaan tällä hetkellä noin 200 euroa edullisempi ja tarjoaa sekin paremman päivityslupauksen kuin Honor Magic4 Pro. Honorin kamerat tosin päihittävät OnePlussan vastaavat - etenkin telekamera on merkittävästi parempi ja myös korkean virkistystaajuuden sovellustuki on Honorissa parempi. Tarkempi vertailu: OnePlus 10 Pro vs Honor Magic 4 Pro Xiaomi 12 Pro maksaa sekin saman kuin Honorin uutuus ja jälleen kerran, Xiaomi tarjoaa paremman päivityslupauksen omalla puhelimelleen kuin Honor ja lisäksi vielä Honoriakin nopeamman akun latauksen. Mutta Honor monilta osin vie tämän leikin itselleen paremmalla telekameralla ja selkeästi Xiaomia paremmin hoidetulla laitteen jäähdytyksellä. Tarkempi speksien vertailu löytyy täältä: Xiaomi 12 Pro vs Honor Magic4 Pro. Plussat Erinomainen näyttö

Hyvät kamerat

Telekamera on erinomaisen hyvä

Nopea lataus

Erinomainen suorituskyky

IP68 -sertifiointi

Tukeva ja laadukas rakenne Miinukset USB PD -tuki vain 10 watin nopeudella

Vanhanaikainen Android-käyttöliittymä

Ohjelmistobugit

Vain 2 luvattua Android-päivitystä

Kamerasovelluksen ongelmat

Pääkamerasta puuttuu optinen kuvanvakain