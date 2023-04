Xiaomin tyylikäs Watch S1 Pro -älykello saapui Suomeen - hinta 329 euroa

on viime aikoina tuonut uusia puettavia laitteita saataville Suomessa. Saataville on tullut edullinen Redmi Band 2 -aktiivisuusranneke Redmi Watch 3 -älykello ja nyt vuoronsa saa jo viime vuoden elokuussa julkistettu Watch S1 Pro -älykello.Kuvien perusteella Watch S1 Pro on varsin tyylikäs älykello. Värivaihtoehdot ovat hopea nahkarannekkeella tai musta mustalla rannekkeella.Kello on kooltaan 46 millimetriä ja siinä on 1,47-tuumainen AMOLED-näyttö tarkalla 480 x 480 pikselin tarkkuudella ja 600 nitin kirkkaudella. Näyttö on päällystetty kestävällä safiirilasilla ja runko on terästä.

Kellossa on valmistajan oma MIUI Watch OS -käyttöjärjestelmä, jota hallitaan kahdella painikkeella, joista toinen on pyöritettävä kruunupainike.Kellosta löytyy tutut ominaisuudet terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan. Tarjolla on sykemittaus, unen seuranta, stressin seuranta, veren happipitoisuuden mittaus ja yli 100 sisäänrakennettua urheilutilaa. Kellossa on myös juoksukursseja ja kello tukee sateliittipaikannusta.Kellossa on myös mikrofoni ja kaiutin Bluetooth-puheluita varten. 500 mAh akku tarjoaa virtaa jopa 14 vuorokaudeksi tavallisessa käytössä tai 5 vuorokaudeksi, jos käytössä on aina päällä oleva näyttö. Kello tukee langatonta latausta.Xiaomi Watch S1 Pro maksaa Suomessa 329 euroa ja se on nyt saatavilla ainakin Verkkokauppa.comin kautta.