HMD Globalin Nokia XR21 -puhelin kestää todella kovan käytön

"Nokia XR21 on tavallaan älypuhelinversio kuuluisasta lähes tuhoutumattomasta Nokia 3310:stä. Rikkoutunut näyttö tai akun heikkeneminen voi olla tuttu pelko älypuhelimen omistajalle. Nokia XR21 on rakennettu minimoimaan nuo arkiset huolet; laitteemme on niin kestävä, että se kestää 100 barin vesisuihkun 80-asteisella vedellä. Olemme niin luottavaisia kestävään uutukaiseemme, että tarjoamme vuodeksi ilmaisen näytönvaihdon, mikäli jotain odottamatonta sattuu. Se on täydellinen kumppani sekä arkeen että seikkailuun", kommentoi Nokia-puhelinten Suomen maajohtaja Kati Tammi.

-puhelimista vastaavajulkisti Nokia XR21 -puhelimen, joka toimii seuraajana pari vuotta sitten julkistetulle XR20 -mallille . Molemmat ovat kestäviä puhelimia, mutta uudempi malli tarjoaa päivitettyä tekniikkaa.Nokia XR21 on heti saatavilla Suomessa ja sen hinta on 549 euroa.Nokia XR21 kestää todella kovan käytön. Puhelin on MIL-STD-810H-sertifioitu, tarkoittaen sen kestävän todistetusti pudotuksen, pölyn ja veden. Puhelin on saanut IP69K-luokituksen, ja se kestää 80-asteisen ja 100 barin paineisen vesisuihkun. Lisäksi HMD Globalin testauksen aikana Nokia XR21 selvisi 1,8 metrin pudotuksesta sekä upotuksesta 1,5 metrin syvyyteen jopa tunnin ajaksi.Nokia XR21:n runko on rakennettu 100 % kierrätetystä alumiinista. Etupuolella on vahva Corning Gorilla Glass Victus -näyttölasi.





Nokia XR21 -puhelimessa on 6,49-tuumainen näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus yltää jopa 550 nitiin ja näyttöä voi käyttää märillä käsillä tai hanskoilla.



Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 695, kun edeltäjässä on Snapdragon 480. RAM-muistia on 6 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 gigatavua.







Sisällä on 4800 mAh akku, joka tukee 33 watin latausta. Akunkeston luvataan yltävän jopa kahteen vuorokauden yhdellä latauksella.



Laitteessa on myös stereokaiuttimet ja 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.



Vertaa: Nokia XR21 vs Nokia XR20 - puhelinten erot Puhelin tulee saataville Android 12 -versiolla eikä siis uudemmalla Android 13 -versiolla, joka jo löytyy vanhemmasta Nokia XR20 -mallista Puhelimen luvataan saavan kolmen vuoden ajan Android-päivityksiä eli oletettavasti laite saa aikoinaan Android 15 -version . Tietoturvaan päivitystä tulee neljän vuoden ajan.