Suomen 3G-verkot suljetaan, mutta Ahvenanmaa on poikkeus: Sulkee 2G:n, jättää 3G:n

Suomen 3G-verkot suljetaan ja mm. Elisa on jo julkaissut tarkan aikataulun sille, milloin viimeinenkin 3G-yhteys katkeaa Suomessa.Mutta tilanteeseen on olemassa yksi erikoinen poikkeus, nimittäin, jossa paikallinen operaattorion päättänyt toimia täysin eri tavalla kuin muut Suomessa toimivat operaattorit.Ålcom on päättänyt säästää 3G-verkkonsa ja on sen sijaan, eli juuri sitä vanhaa kunnon GSM-verkkoa, joka Suomessa otettiin käyttöön jo 1990-luvun alkupuolella. Myös Ålcom perustelee verkkonsa sulkemista taajuusalueiden vapauttamisella, mutta maakunnan operaattori on ilmeisesti päättänyt, että 2G-taajuudet ovat sen kannalta tärkeämmät jatkokäyttöä ajatellen kuin 3G-taajuudet.

Käytännössä pelkästään 2G:tä tukevalla vanhalla puhelimella Ahvenanmaalla voi tulla eteen tilanne, että puhelut ja tekstiviestit eivät toimi lainkaan. Tämä on syytä ottaa huomioon ennen matkaan lähtöä.Sinänsä tilanne on sekä manner-Suomessa että Ahvenanmaalla erikoinen moniin muihin maihin verrattuna. Naapurimaistamme mm. Ruotsi on päättänyt sulkea molemmat, sekä 2G- että 3G-verkot vuoteen 2025 mennessä. Suomessa operaattorit eivät ole ainakaan toistaiseksi vihjanneet mitään siitä, että niillä olisi selkeitä suunnitelmia myös 2G-verkkojen sulkemiselleMatkailijan kannattaa huomata Euroopan tilanne, sillä 4G-verkot eivät tue itsessään automaattisesti äänipuheluita lainkaan, vaan niiden välittämiseen käytetyn kännykkämallin täytyy tukea VoLTE-tekniikkaa . Jos puhelinmalli ei ole matkakohteessa olevan operaattorin erikseen hyväksymä VoLTE-käyttöön, yrittää puhelin hoitaa äänipuhelut 3G:n tai 2G:n kautta. Ja jos maassa on jo ehditty sulkea molemmat, äänipuheluita ei voi tällaisessa tilanteessa soittaa lainkaan.