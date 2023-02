Suomen 3G-verkot sulkeutuvat tänä vuonna: Näin se vaikuttaa elämääsi

Suomen suurimmat operaattoritjaovat kaikki päättäneet sulkeaviimeistään tämän vuoden lopulla. Joillain alueilla sulkemiset tapahtuvat jo vuoden 2023 mittaan, ennen vuoden loppua.Mitä verkon sulkeminen käytännössä sitten tarkoittaa?

Operaattorien ilmoitukset verkon sulkemisesta

Suomen Yhteisverkko: Harvaan asutut alueet pysyvät poikkeuksena

Miksi 3G-verkkoja suljetaan?

Mihin 3G-verkon sulkeminen vaikuttaa?

Yksi ongelma: 4G-puhelut

Suomen oma erikoisuus: 2G-verkko jää

Mitä pitäisi tehdä?

Ensimmäisenä verkkonsa sulkemisesta kertoi Elisa, jo alkuvuodesta 2020 , jolloin 3G-verkon sulkemisen määräajaksi kerrottiin "vuoden 2023 aikana".Sitä seurasi Telian ilmoitus alkuvuodesta 2021 , samankaltaisella aikataululla. Viimeisenä verkon sulkemisesta kertoi DNA, syksyllä 2021 - jälleen, tähdäten sulkemiseen vuonna 2021.käyttää DNA:n verkkoa, joten DNA:n ilmoitus koskee myös sen liittymiä.Poikkeuksen tähän muodostaa. Kyseinen yhtiö on Telian ja DNA:n yhteisyritys, joka vastaa yhtiöiden yhteisistä tukiasemista tietyissä osissa maata.Suomen Yhteisverkko kertoo , ettei se ole sulkemassa 3G-verkkoa vielä vuoden 2023 aikana. Syy tähän on se, että yhtiö operoi tukiasemia lähinnä harvaan asutuilla alueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa 4G- ja 5G-verkkojen kattavuus ei ole vielä sillä tasolla, että 3G-verkolle olisi tarjolla oikeita vaihtoehtoja.Tietysti verkon sulkeminen on edessä myös Suomen Yhteisverkon alueella, kun 4G- ja 5G-kattavuus paranee syrjäseuduilla. Kun yhtiö katsoo kattavuuden olevan riittävä, myös valtion sille myöntämien lupaehtojen mukaisesti, tullaan 3G-verkko ajamaan alas.3G-verkkojen sulkemisen tärkein syy ovat taajuusalueet. Kullakin taajuusalueella voi toimia vain yhdenlaista toimintaa: eli 3G:n käyttämällä taajuusalueella voi toimia vain 3G-verkko.Sulkemalla 3G-verkot vapautetaan samalla niiden varaamat taajuusalueet 4G- ja 5G-verkkojen käyttöön. 3G:llä on Suomessa käytössä useita taajuusalueita, joiden siirtäminen 4G- ja 5G-verkkojen käyttöön laajentaisi sormia napauttamalla näiden uudempien verkkojen kattavuutta.Toinen syy on sähkön kulutus: 3G on vanhempaa teknologiaa ja tukiasemissa yhden megatavun siirtäminen 3G:n yli kuluttaa valtavan paljon enemmän energiaa kuin saman tietomäärän siirtäminen 4G:n tai 5G:n yli.Kolmas syy on se, että 3G:ssä yksittäisiäyhtä tukiasemaa kohti on paljon vähemmän kuin vaikkapa 4G:ssä. Eli yhteen tukiasemaan voi olla kytkeytyneenä 3G-tekniikalla vain tietty, rajallinen määrä kännyköitä tai muita laitteita - samaan tukiasemaan voi puolestaan 4G-yhteydellä olla kytkeytyneenä merkittävästi useampi käyttäjä kerrallaan.Tämän viimeisen seikan ymmärtänee jokainen, joka on vielä 3G-maailman aikaan käynyt vaikkapa festareilla ja tuskaillut, kun WhatsApp-viestit eivät liiku lainkaan . Ongelman syynä on ollut verkon tukkeutuminen: liikaa käyttäjiä yhtä tukiasemaa kohden. Kun käyttäjät siirtyivät 4G-verkkoihin, ongelma pitkälti katosi kuin taikaiskusta ja nykyisin suurimmissakaan massatapahtumissa harvemmin kännykkäverkko tökkii aivan täysin.Tietysti isoimman iskun ottavat he, joilla on käytössä edelleen pelkästään 3G-verkkoa tukeva kännykkä. Mutta on syytä huomata, etä tässä tapauksessa on tällöin vähintään puoli vuosikymmentä vanha.Jos tälläkin hetkellä selailee nettiä kännykällä, joka on 6-10 vuotta vanha, on oikeastaan meidän kaikkien kannalta hyvä, että tiedonsiirto hidastuu - ja kenties loppuu.Ongelma muinaisen kännykän aktiivikäytössä on se, että noin vanhaa puhelinta ei ole tuettu laitevalmistajan puolesta enää vuosikausiin. Suomeksi: puhelin on täynnä tietoturva-aukkoja ja voi toimia vaikkapa bottiverkon "zombiena", joka lähettelee omistajaltaan salaa roskapostia vuodesta toiseen.Yksikään vuonna 2016 julkaistu Android-kännykkä ei ole ollut enää käyttöjärjestelmän osalta tuettu vuosikausiin. Myöskään tuolloin julkaistut iPhone-mallit eivät ole enää Applen tukemia tai paikkaamia. Eli tavallaan 3G-verkon sulkemisella saavutetaan myös se kollektiivinen hyöty, että iso osa turvattomista kännyköistä tipahtaa pysyvästiverkosta.Kännyköiden päivittämistarpeen lisäksi isoksi ongelmaksi tulevat erilaiset ensimmäisten sukupolvien älylaitteet, jotka sisältävät oman SIM-kortin ja käyttävät 3G-tiedonsiirtoa. Näitä ei lopulta kuitenkaan ole kovin paljoa käytössä, sillä useimmat älylaitteet käyttävät joko perinteisiä tekstiviestejä, 2G-yhteyksiä tai WiFiä tiedonsiirtoonsa.Yksi erikoinen ongelma voi olla osalla kuluttajista edessä, nimittäin perinteiset puhelut. 4G-verkko ei itsessään tue "perinteisiä" puheluita, vaan perinteiset puhelut hoidetaan-teknologialla.Tässä ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että jotkut kännykät eivät ole kaikkien operaattoreiden VoLTE-hyväksymiä heidän verkossaan. Kysymys on siis siitä, onko operaattori vahvistanut tietyn kännykkämallin toimivuuden oman VoLTE-teknologiansa kanssa ja antanut sille luvan toimia verkossa.VoLTE-lupa pitää operaattorin antaa erikseen joka ikiselle kännykkämallille, muutoin perinteisiä puheluita ei voi soittaa lainkaan. Tällä hetkellä puhelimet "tipahtavat" tavallisen puhelun ajaksi 3G-verkkoon, jos VoLTE-tukea ei löydy, mutta 3G-verkon sulkemisen jälkeen ongelmia voi tämän osalta tulla.Osa kännyköistä osaa kuitenkin tipauttaa itsensä aina 2G-verkkoon saakka ja 2G-verkkoa ei Suomessa olla vielä sulkemassa Isommaksi ongelma tulee ulkomailla, sillä valtaosa muista maista on sulkemassa myös 2G-verkot - eli kuluttajan pitää itse varmistua siitä, tukeeko verkko juuri hänen kännykkämalliaan vai ei. Jos tukea ei ole, perinteiset puhelut eivät kulje läpi. Toki WhatsApp-puhelut, jne toimivat - nehän käyttävät datakanavaa.Isoimmin tästä ongelmasta tulevat kärsimään "harmaatuontina" ulkomailta tilatut harvinaisemmat kännykkämerkit, joita saattaa Suomessa olla käytössä vain kourallinen. Näitä operaattorit eivät ole välttämättä älynneet hyväksyä VoLTE-käyttöön.Suomessa itse asiassa ongelmat eivät ole kovinkaan isoja 3G-verkon sulkemiseen liittyen, sillä meillä on tehty periaatteellinen päätös, joka poikkeaa käytännössä koko muusta maailmasta:- ainakaan vielä.Lähes kaikissa muissa Euroopan maissa sekä 2G että 3G ollaan sulkemassa jo lähivuosina, ellei niitä ole jo suljettu. Yhdysvalloissa molemmat verkot on jo pääosin suljettu, Australiassa 2G on jo suljettu kokonaan, jne.Suomessa syy on tietysti Lappi ja itäraja, jossa verkon kattavuus ja väestöpohja on paikoin erittäin heikko. Syrjäseuduilla 2G saattaa olla ainoa lainkaan toimiva kännykkäverkko, joten tämän vuoksi 2G:tä tuskin ollaan sulkemassa ennen kuin koko maa saadaan katettua uudemmilla tekniikoilla.Jos käytössä on todella vanha puhelin, pitää se päivittää uuteen. Puhelinvertailun paras puhelin -listaus antaa suosituksemme kuhunkin hintaluokkaan.Lisäksi puhelinten vertailupalvelustamme voit helposti löytää itsellesi sopivan kännykkämallin teknisten tietojen ja hinnan pohjalta.Kannattaa myös tarkistaa oma puhelinlasku ja tutkia mistä liittymistä maksat tällä hetkellä: 3G-verkkoa käyttävä laitenetti jos löytyy laskulta, kannattaa pohtia hieman sitä, mikähän laite olikaan kyseessä ja pitäisikö sen osalta harkita päivittämistä uudempaan.