Elisan 3G-verkot sulkeutuvat pian: Aikataulu julki - vaikuttaa mm. riistakameroihin ja vanhoihin kännyköihin

Olemme jo aiemmin uutisoineet laajasti, miten Suomen 3G-verkot lakkautetaan lähiaikoina . Prosessi on jo alkanut ympäri Suomea, eri operaattoreiden toimesta. Nyton kertonut tarkat suunnitelmat oman 3G-verkkonsa sulkemisen aikataululle eri puolella Suomea.Elisa on jo sulkenut verkkojaan mm. Keski-Suomessa Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Satakunnassa Tarkalleen ottaen näissä maakunnissa ja alueilla Elisa on jo sulkenut 3G-verkkonsa:

Kesäkuussa 2023: Kainuu, Päijät-Häme

Kainuu, Päijät-Häme Syyskuussa 2023: Lappi, Pohjois-Savo

Lappi, Pohjois-Savo Lokakuussa 2023: Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa

Näin Elisan 3G-verkon sulkemiset etenevät: 3G-verkon sulkemisella on vaikutuksia mm. vanhoihin kännyköihin, mokkuloihin, riistakameroihin ja tiettyihin automerkkeihin . Kenties isoimman vaikutuksen kokevat riistakameroiden käyttäjät , joilla on onneksi pieni takaportti jäljellä 2G-verkon muodossa, kuten oppaassamme kerromme.