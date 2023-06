Kompakti Zenfone 9 saa seuraajan 29. kesäkuuta

on vahvistanut julkaisevansa pian-puhelinmallin. Julkaisu tapahtuu 29. kesäkuuta klo 16.00 Suomen aikaa. Julkaisu tapahtuu virtuaalisesti.Kyseessä on seuraaja Puhelinvertailun arvostelussa hyvin menestyneelle Zenfone 9 -puhelinmallille ASUS kertoo, että Zenfone 10 on Zenfone 9:n tapaisesti kompakti älypuhelin.Yhtiö vahvistaa, että suorituskyvystä uudessa mallissa tulee vastaamaan tehokas Snapdragon 8 Gen 2 -piiri.ASUS myös kertoo, että uudessa laitteessa on paranneltu kamerajärjestelmä ja ohjelmisto saa parannuksia.Yhtiön käyttämä kuva vahvistaa, että Zenfone 10 saa tuen langattomalle lataukselle. Kuva myös vihjaa laitteen käyttävän parannettua gimbal-vakautusta. Edeltäjämallissa on muun muassa stereokaiuttimet, 120 hertsin AMOLED-näyttö ja IP68-luokitus. Vastaavanlaisia ominaisuuksia on todennäköisesti luvassa myös Zenfone 10 -malliin.