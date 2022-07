Zenfone 9 on pientä tehopuhelinta hamuavan unelmalaite

Kompakti puhelin tehokkaalla suorituskyvyllä

julkaisi pienikokoisen-puhelinmallin, joka on jatkoa viime vuonna julkistetulle Zenfone 8:lle. Viime vuonna esiteltiin myös kääntyvän kameran omaava Zenfone 8 Flip , mutta tämä malli ei saa jatkoa.Vertaa: Zenfone 9 vs Zenfone 8 Puhelinmarkkinoilla useimmat tehokkaat puhelimet ovat kooltaan melkoisen suuria, sillä hyvän suorituskyvyn lisäksi laitteet sisältävät esimerkiksi suuren akun ja useamman kameran takana.Mutta Asus kulkee omia reittejään Zenfone 9 -puhelimellaan.Zenfone 9 on kompakti, mutta sen suorituskyvystä on vastaamassa tämän hetken tehokkain Android-laitteiden piiri eli Snapdragon 8+ Gen 1 . Piirin pariksi saa jopa 16 gigatavua RAM-muistia.

Yhden käden hallintaa

Kahden kameran järjestelmä

Muita pienen pakkauksen ominaisuuksia

Zenfone 9:n hinta jää alle tuhanteen

Zenfone 9 8/128 - 799,00 euroa

Zenfone 9 8/256 - 879,00 euroa

Zenfone 9 16/256 - 929,00 euroa

Tehoa siis riittää, mutta lämmönhallinta on kysymysmerkki, sillä Qualcommin tehopiirit ovat viime aikoina käyneet hyvin lämpiminä.Asus kertoo, että jäähdytysjärjestelmä on edeltäjään verratessa suunniteltu täysin uusiksi, joten sen pitäisi pitää piiri viileänä. Muun muassa tätä tullaan Puhelinvertailun toimesta testaamaan Zenfone 9 arvostelussa.Laitteen sisällä Asus on saanut mahtumaan 4300 mAh akun, joka on varsin hurja lukema, sillä kyseessä on pieni älypuhelin . Puhelin tukee 30 watin latausta ja tällainen laturi toimitetaan pakkauksen mukana. Lataus tapahtuu täysin USB PD - standardia käyttäen.Ja itse laite on kooltaan 146.5 x 68.1 x 9.1 millimetriä ja painoa on 169 grammaa.Asuksen mukaan kriteeri pienellä puhelimelle on se, että sitä voi helposti hallita yhdellä kädellä.Tuon takia laitteesta haluttiin tehdä alle 7 sentin levyinen. Useimmat laitteet ylittävät tämän lukeman.Hallintaan vaikuttaa myös näytön koko. Tässä kännykässä on alle 6 tuuman näyttö, sillä laitteen näyttö on 5.9-tuumainen.Kyseessä on kaikin puolin laatunäyttö. Samsungin valmistamassa AMOLED-näytössä on 2400 x 1080 resoluutio, 120 hertsin virkistystaajuus, 800 nitin kirkkaus ja 1200 nitin huippukirkkaus.Paneeli kattaa 112 prosenttia DCI-P3-, 151.9 prosenttia sRGB- ja 107.6 prosenttia NTSC-väriavaruudesta.Näyttö on päällystetty kestävällä Corning Gorilla Glass Victus -lasilla.Osittain pienen koon vuoksi taakse on laitettu vain kaksi kameraa, kun monissa muissa laitteissa on kolme tai jopa neljä sensoria.Zenfone 9 luottaa 50 megapikselin Sony IMX766 -sensoriiin (2 μm, F/1.9, OIS) ja 12 megapikselin Sony IMX363 ultralaajakulmaan (1.4μm).Tämä tarkoittaa, että taakse ei ole laitettu turhaa makrokameraa tai syvyyskameraa, mutta toisaalta käytettävissä ei ole telekameraa.Asuksen mukaan pääkamera ja ultralaajakulma ovat kaksi tärkeintä ja käytetyintä kameraa.Pääkamera kykenee jopa 8K/24fps -videokuvaukseen ja ultralaajakulma puolestaan 4K/60fps -videoon. Lisäksi ultralaajakulmalla voidaan ottaa makrokuvia.Etupuolella on 12 megapikselin Sony IMX663 -sensori, joka kykenee ottamaan 4K/30fps -videota.Ominaisuudet eivät vielä tähän lopu, sillä pienestä koosta huolimatta laitteesta löytyy muitakin erikoisuuksia.Ääntä voidaan toistaa stereokaiuttimien kautta sekä langallisesti 3.5 mm:n kuulokeliitännän kautta.Käyttöjärjestelmä perustuu Android 12 -versioon, jonka päällä käytetään ZenUI 9 -käyttöliittymää.Käyttöliittymä sisältää lisää yhden käden käyttöön liittyviä toimintoja. Esimerkiksi pikapaneelin kuvakkeet tulevat lähemmäs näytön alareunaa ja yhden käden -tila puolestaan rajoittaa näytön korkeutta käyttäjän haluamalle tasolle.Ohjelmisto myös tukee takaosan kaksoisnapautusta, joka esimerkiksi avaa tietyn sovelluksen tai vaikkapa taskulampun. Lisäksi laitteen kyljessä on ZenTouch -painike, jota voi hallita peukalolla. Painiketta voi pyyhkäistä ylös ja alas sekä painaa. Näillä toiminnoilla saa esimerkiksi avattua ilmoitukset sekä liikuteltua ylös ja alas nettisivuilla.Rakenteeltaan puhelimen kylki on alumiinia ja laite on saanut IP68-luokituksen.Puhelimelle esiteltiin myös lisälaitteita, kuten jalustan sisältävä kotelo. Kun jalustan avaa, puhelin avaa automaattisesti YouTuben katselua varten. Haluamansa sovelluksen voi myös vaihtaa muuhuun.Zenfone 9 kuuluu ominaisuuksien puolesta lippulaivaluokkaan, joka samalla tarkoittaa suhteellisen korkeaa hintaa.Myynti alkaa heti ja toimitukset käynnistyvät myöhemmin elokuun aikana. Lisätietoa puhelimesta saa täältä