Huawein kattavilla terveysominaisuuksilla ja eSIM-yhteyksillä varustetut Watch 4 -kellot tulivat myyntiin Suomessa

"Watch 4 -kellot on suunniteltu saumattomiksi kumppaneiksi kiireiseenkin elämäntapaan. Juoksitpa sitten asioilla tai maratonia, Watch 4 -kellojen innovatiivinen teknologia ja älykkäät ominaisuudet varmistavat miellyttävän käyttökokemuksen. Uskomme, että uusimmat älykellomme täyttävät kuluttajien moninaiset tarpeet ja helpottavat heidän arkeaan", sanoo Sofia Björnerfors, Huawei Nordic.

esitteli yhtiön viimeisimmät älykellot, Watch 4 - ja Watch 4 Pro -mallit, toukokuun alussa Euroopan markkinoille ja nyt nämä puettavat laitteet saapuvat myyntiin Suomessa.Watch 4 -kellojen ennakkomyynti Suomessa alkaa 8. kesäkuuta Elisalla, DNA:lla ja Telialla. Jälleenmyyjillä on erikoistarjouksia ennakkomyynnin aikana.Kauppojen hyllyille laitteet laskeutuvat 22. kesäkuuta.Watch 4 -mallin suositushinta on 449 euroa ja Watch 4 Pro -mallin suositushinta on 549 euroa.Vertaa: Huawei Watch 4 Pro vs Huawei Watch 4 - kellojen erot Watch 4 -kellot sisältävät kattavan määrän erilaisia terveysominaisuuksia. Laitteissa on myös kaiutin ja mikrofoni sekä eSIM-yhteys, joten kelloja voi käyttää ilman älypuhelinta.





Molemmissa malleissa on 1,5-tuumainen LTPO -AMOLED-näyttö (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), joka hyödyntää 466 x 466 pikselin tarkkuutta. Kellosarjan räätälöidyissä kellotauluissa aiheina ovat kuu ja planeetat, ja kaiken kaikkiaan saatavilla on yli 20 000 kellotauluteemaa.



Huawei kertoo, että Watch 3 -sarjan kelloihin verratessa uusissa malleissa on pienennetty selvästi käyttöjen ympärillä olevaa mustaa kehystä.Watch 4 -sarjan älykelloissa on päivitetty käyttöliittymä, joka lehtimäinen asettelu tekee tietojen selauksesta ja sovellusten valitsemisesta helpompaa.eSIM-yhteensopivuus mahdollistaa itsenäiset puhelut ja viestit, mikä vähentää riippuvuutta älypuhelimesta. Tätä tukee entisestään Huawein ensimmäinen kelloille tarkoitettu karttasovellus, Petal Maps Watch Edition, jolla navigointi onnistuu ilman puhelinta.Kummankin kellon rungon koko on 48 millimetriä, mutta Pro-malli on hieman paksumpi. Tämän myötä Pro-kellon sisälle on saatu kookkaampi akku ja parempi akunkesto.Akunkesto yltää Pro-mallin kohdalla jopa 4,5 vuorokauteen ja tavallisen mallin kohdalla jopa 3 vuorokauteen.Tähän kuitenkin vaikuttavat käytössä olevat ominaisuudet. Aina päällä olevan näytön (AOD) kanssa kesto on jopa kolme päivää tai kaksi päivää tavallisen mallin kanssa.Jos tähän lisää vielä eSIM-yhteyden, Pro-mallin akunkesto on noin puolitoista päivää ja Watch 4:n noin yhden päivän.Molemmat mallit tukevat langatonta latausta. 15 minuutin latauksen luvataan tuottavan jopa kokonaisen päivän verran käyttöaikaa.Watch 4 ja Watch 4 Pro eroavat toisistaan materiaalien osalta. Watch 4 Pro on valmistettu ilmailuteollisuuden tasoisesta titaanista ja se on saatavana tummalla nahkarannekkeella. Watch 4 on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja kellon mukana tulee musta fluoroelastomeeriranneke.Kummassakin mallissa on 5 ATM vedenpitävyysluokitus uidessa sekä IP68-luokitus.Kelloissa on panostettu vahvasti terveystoimintoihin.Näitä ovat esimerkiksi EKG-toiminto, 8-kanavainen optinen sykeanturi, TruSeen 5.0+ -sykemittausjärjestelmä ja rytmihäiriöiden PPG-analysointi. Näiden teknologioiden avulla seurataan sydäntä ja kellot osaavat varoittaa käyttäjää etukäteen sydämen terveysriskeistä.Kelloissa on uusi Respiratory Check -toiminto. Erityinen algoritmi analysoi keuhkojen hyvinvointia esimerkiksi hengitystiheyden, SpO2-tulosten ja yskän äänien avulla sekä tietoa tupakoinnista tai ilmansaasteista hyödyntäen. Uusi toiminto tarjoaa arviot ja tulokset helppokäyttöisessä muodossa sekä muodostaa räätälöityjä neuvoja Huawei Health -sovelluksessa.Watch 4 -kelloissa on edistynyt unenseurantajärjestelmä, Huawei TruSleep 3.0. Viimeisin versio parantaa seurannan tarkkuutta ja antaa käyttäjälle tietoa sekä yöunien että päiväunien kestosta, laadusta ja rakenteesta (unen tasoihin lukeutuvat kevyt uni, syvä uni, REM ja valveilla olo).Watch 4 -kellot kykenevät mittaamaan seitsemää osatekijää samanaikaisesti. Perinteisten mittausten, kuten sykkeen ja happisaturaation, lisäksi joukkoon lukeutuvat EKG, valtimon jäykkyydentunnistus, stressitasot, ihon lämpötila ja keuhkojen toiminta. Health Glance- ja Health Trends -toiminnoilla käyttäjä saa helposti ymmärrettävän yleiskatsauksen mittauksiin ja hyvinvointiinsa.Lisäksi laitteista löytyy yli 100 harjoittelutilaa, kuten juoksu, pyöräily ja uinti. Mukana on jopa vapaasukellustila sekä useita sukelluksessa avustavia toimintoja, kuten veden lämpötilan seuranta ja kompassi.Lue myös: