Amazfit GTS 4 arvostelu: hieman liian vähän pyydetyllä hinnalla

Amazfit julkisti GTS 4 Mini-, GTS 4- ja GTR 4-älykellot jo viime vuoden puolella, mutta Suomessa ne tulivat saataville alkuvuodesta.

Näistä malleista arvostelussa on neliönmallinen GTS 4, mutta GTR 4 on käytännössä sama kello pyöreällä näytöllä. GTS 4 Mini on myös neliönmallinen, mutta nimensä mukaisesti pienempi.

GTS 4 on 199 euron Zepp OS -käyttöjärjestelmällä varustettu älykello, jossa on panostettu liikuntaan ja hyvinvoinnin seurantaan. Tarkemmat tekniset tiedot näet täältä.

Ulkoinen muotoilu

Amazfit GTS 4 on ulkoisesti yksinkertainen ja melko tylsä. Siinä on neliönmuotoinen näyttö ja yksi pyöritettävä painike, mutta muuten tämä kello muistuttaa hieman isompaa aktiivisuusranneketta. Painoa laitteella on rannekkeen kanssa 45 grammaa, joten kyseessä on melko kevyestä kellosta.

Näyttö on kooltaan 1,75-tuumainen ja siinä käytetään AMOLED-tekniikkaa. Näyttö tukee aina käytössä olevaa tilaa eli kellonaika näkyy siinä aina. Asetuksista voi asettaa näytön menemään pois päältä yön ajaksi.

Näyttö myös tukee automaattista kirkkauden säätöä, joka toimii hyvin käytössä. Kirkkaus on yleisesti riittävä ulkokäyttöä ajatellen.

Näyttö on kellon parhaimpia puolia.

Arvostelussa olevan Amazfit GTS 4:n väri on musta, mutta vaihtoehtoina on tarjolla myös valkoinen, ruskea ja pinkki.

Ranneke on fluoroelastomeeria ja rannekkeen voi helposti irrottaa kellosta. Leveyttä rannekkeella on 20 millimetriä.