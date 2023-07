Nord 3 on aiempaa kalliimpi, mutta monipuolisempi ja tarjoaa paremman päivitystuen

"OnePlus Nord -tuotteissa on kyse alan johtavien ominaisuuksien yhdistämisestä markkinoita haastaviin hintoihin, joten olen innoissani, että OnePlus Nord 3 5G tulee pian saataville", sanoi Kinder Liu, OnePlussan operatiivinen johtaja (COO, president). "Tehokkaan suorituskyvyn, kauniin muotoilun, nopean ja sulavan ohjelmiston ja houkuttelevan hinnan yhdistelmällä OnePlus Nord 3 5G ilmentää sitoutumistamme tarjota käyttäjillemme paras mahdollinen älypuhelinkokemus."

Globaali mobiiliteknologiabrändiesitteli tänään kaikkien aikojen tehokkaimman Nord-sarjan puhelimen,Noin 500 euron hintaluokkaan kuuluva uutuus tarjoaa aiempaa mallia paremman suorituskyvyn, näytön, kameran ja päivitystuen.





Puhelimen etuosassa on 6,74 tuuman 120 Hz Super Fluid AMOLED -näyttö Full HD+ -tarkkuudella ja jopa 1450 nitin kirkkaudella. Kuvien perusteella näytön reunat ovat varsin kapeat. OnePlussan mukaan kännykän näyttö-runko -suhde on 93,5 %.







IP54-luokituksella varustetusta laitteesta löytyy kaksi värivaihtoehtoa: Usva (Misty Green) ja Myrsky (Tempest Grey).OnePlussan mukaan Usva-värinen malli tuntuu virheettömän sileältä kädessä ja kiiltää kauniisti valossa. Myrsky-väriversiossa on mattapintainen tekstuuri ja pehmeä käsituntuma.Laitteen takana on kaksi ympyrää kameroille. Ylemmässä ympyrässä on pääkamera ja alemmassa kaksi muuta kameraa. Kameroiden vierellä on kaksi LED-valoa.OnePlus Nord 3 5G:n pääkameran sensorina on Sony IMX890, eli siinä on sama 50 megapikselin kamera kuin Puhelinvertailun arvostelussa kehuja saaneessa OnePlus 11 5G:ssä . Pääkamerassa on myös optinen kuvanvakain.Toinen kamera on 8 megapikselin ultralaajakulma ja kolmas on makrokamera.Pääkameralla voi nyt kuvata jopa 4K 60 fps -videokuvaa, kun esimerkiksi Puhelinvertailussa testatussa edeltäjämallissa, Nord 2T:ssä , videokuvaus onnistui enintään 4K 30 fps -tasolla.OnePlus Nord 3 5G käyttää myös MediaTek Dimensity 9000 -piirisarjaansa hyödyksi valokuvauksessa. Yhdessä OxygenOS-ohjelmiston kanssa kameran käynnistyksen sekä kuvien esikatselun viive on pienempi.4 nanometrin prosessilla valmistettu kahdeksanytiminen Dimensity 9000 -piirisarja on valittu puhelimeen nopeuden sekä akun pitkän käyttöiän takia. OnePlus Nord 2T 5G:hen verrattuna Dimensity 9000 tarjoaa uudelle Nordille 42,9 % paremman CPU:n suorituskyvyn ja 58,6 % korkeamman GPU:n suorituskyvyn.Virtaa antaa 5000 mAh akku, joka tukee 80 watin SUPERVOOC-pikalataus. Tämä lataa akun tyhjästä täyteen noin puolessa tunnissa.Laitteessa on Battery Health Engine -teknologia, jonka ansiosta puhelimen odotettu elinkaari on jopa 1 600 lataussykliä, mikä vastaa puhelimen päivittäistä lataamista yli neljän vuoden ajan.Laitteen kyljessä on OnePlussan tunnusmerkki Alert Slider -kytkin ja äänentoisto onnistuu Dolby Atmos -sertifioidulla stereokaiuttimilla.Käyttöjärjestelmänä on OxygenOS 13.1, OnePlussan käyttöjärjestelmän uusin versio, joka vähentää sovellusten virrankulutusta jopa 40 % ja asentaa uudet sovellukset 15 % nopeammin kuin OxygenOS 12.OnePlus lupaa Nord 3:lle kolme suurta Android-päivitystä. Laite tulee saataville Android 13 -versiolla eli aikanaan kännykkä tulee saamaan Android 14-. Android 15- ja Android 16-versiot. Edeltäjämallille luvattiin kaksi suurta päivitystä eli tältä osin OnePlus on myös mennyt eteenpäin. Tietoturvaan on luvassa päivitystä neljän vuoden ajan.Laitteella on myös TÜV SÜD 48-Month Fluency A -luokitus, joka tarkoittaa, että OnePlus Nord 3 5G pysyy yhtä nopeana ja sulavana käytössä myös neljän vuoden kuluttua.OnePlus Nord 3 5G tulee ennakkomyyntiin heti lanseerauksen jälkeen saataville Usvan (Misty Green) ja Myrskyn (Tempest Grey) värisinä versioina, joko 8+128 Gt tai 16+256 Gt -muistiversioina.Varsinainen myynti alkaa viikkoa myöhemmin, 12. heinäkuuta klo 9.00.Puhelin tulee saataville Suomeen OnePlussan virallisille jälleenmyyjille sekä oneplus.com/fi -verkkokauppaan Pienemmän muistiversion saa 449 eurolla ja suuremman 549 eurolla. Edeltäjämalli tuli saataville 399 ja 499 euron hinnoilla eli hinnat ovat nousseet 50 eurolla. Suurempaa mallia tosin myydään aluksi 499 eurolla, ja Elisan kautta laitetta saa 449 eurolla Voit vertailla Nord 3:sta sen edeltäjiin helposti vertailupalvelumme kautta: