IS: Miksi Xiaomin puhelimia myydään Suomessa, vaikka Ukrainan mukaan yhtiö tukee Venäjän sotaa

Valtaosa länsimaisista elektroniikkabrändeistä on lopettanut kaiken toiminnan Venäjällä sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan alkuvuodesta 2022. Venäjältä ovat poistuneet myös käytännössä kaikki länsimaiset puhelinvalmistajat.Myös iso osa kiinalaisista kännykkämerkeistä on lopettanut virallisen jälleenmyynnin ja jakeluverkostojen ylläpidon Venäjällä, etenkin jos yhtiö kokee länsimaat tärkeäksi markkina-alueekseen.Mutta poikkeuksiakin on, merkittävimpänä niistäja sen sisarbrändi. Molemmat brändit ovat Xiaomin omistuksessa ja jatkavat toimintaansa tavalliseen tapaan Venäjällä. Xiaomilla on maassa myös omia liikkeitä ja myös ne jatkavat toimintaansa.Toimintaa jatketaan tietysti, koska se on kannattavaa: Xiaomi on noussut Venäjän suurimmaksi kännykkämerkiksi alkuvuodesta 2023.

on ansiokkaasti selvittänyt miksi kotimaiset jälleenmyyjät jatkavat Xiaomin tuotteiden myyntiä Suomessa.Yleisin vastaus jälleenmyyjiltä oli yksinkertaisesti se, että siksi, että merkille on kysyntää - ja sen myyminen Suomessa ei ole laitonta. Xiaomi ei siis ole EU:n pakotelistalla, koska kyseessä ei ole venäläinen tuote, vaan kiinalainen tuote.Osa jälleenmyyjistä kertoo, etteivät tienneet Xiaomin päätymistä Ukrainan valtion "mustalle listalle" ja useimmat kertovat käyvänsä neuvotteluja Xiaomin kanssa tilanteesta.kertoo ainoana haastatelluista yrityksistä poistaneensa Xiaomin tuotteet verkkokaupastaan ja markkinoinnistaan.