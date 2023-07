Tältä näyttää tuleva OnePlus 12 - luvassa periskooppikamera, 5400 mAh akku ja muuta

valmistautuu hiljalleen seuraavan lippulaivamallin eli-puhelimen julkaisuun. Tähän saattaa mennä vielä useampi hetki, mutta tästä huolimatta tuleva laite on päätynyt ensimmäisen vuodon kohteeksi, joka paljastaa kännykän ulkonäön ja keskeiset ominaisuudet.Laitteesta on julkaistu renderöityjä kuviaeli OnLeaksin toimesta. Kuvat ja tiedot julkaistiin smartprix.com -sivustolla Kuvien perusteella OnePlus 12 muistuttaa paljon Puhelinvertailun arvostelemaan OnePlus 11 -laitetta Takana oleva kamera-alue on muodoltaan samanlainen, mutta eroaa kuitenkin merkittävästi. Renderöidyssä kuvissa mustan laitteen kamerajärjestelmä näyttää koostuvan kolmesta sensorista, joista yksi on periskooppikamera.

OnePlus 11 -mallissa on tavallinen 32 megapikselin telekamera, mutta sitä käytetään laitteessa muotokuvakamerana. OnePlus 12 tarjoaa tältä osin siis suuren muutoksen, sillä taakse on tulossa smartprix.com -sivuston mukaan 3x optiseen zoomiin kykenevä 64 megapikselin Omnivision OV64B -sensori.Pääkamera ja ultralaajakulma ovat tietojen mukaan kumpikin 50 megapikselin tasoa. Kamerat on kehitetty yhteistyössä Hasselbladin kanssa.Kuvat myös paljastavat, että OnePlus on siirtänyt LED-valon kamera-alueen ympyrän ulkopuolelle.Tietojen mukaan OnePlus 12:n etupuolella on 6,7-tuumainen QHD OLED-näyttö, joka on reunoilta hieman kaareva. Virkistystaajuus yltää 120 hertsiin ja käytössä on LTPO-tekniikka, joka säätää virkistystaajuutta akunkeston pidentämiseksi. Etukamera on siirretty reunasta keskelle ja tarkkuudeltaan 32 megapikseliä.Laitteen sisälle on luvassa todennäköisesti tuleva Snapdragon 8 Gen 3 -järjestelmäpiiri. Sen pariksi on tulossa 16 gigatavua LPDDR5X -RAM-muistia ja 256 gigatavua UFS 4.0 -tallennustilaa.Vuodon mukaan sisällä olisi suurehko 5400 mAh akku, joka tukee 100 watin langallista latausta. Aiemmin puhelimen on huhuttu tukevan jopa 150 watin latausta. Lisäksi luvassa on 50 watin langaton lataus. OnePlus 11 tuli saataville alkaen 879 euron hinnalla , mutta OnePlus 12 näyttää ensimmäisten tietojen perusteella kyvykkäämmältä laitteelta, ja tämä saattaa nostaa hintoja. Nämä tiedot ja muut ominaisuudet kuitenkin vahvistuvat vasta, kun laite virallisesti julkaistaan.Artikkeli julkaistu alkuperäisesti 12.7.2023. Päivitetty 18.7.2023 uusilla tiedoilla.