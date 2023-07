Nothing Phone (2) nyt myynnissä Suomessa

julkisti yrityksen toisen puhelimen, Nothing Phone (2) -mallin 11. heinäkuuta ja laite on nyt 21. heinäkuuta tullut laajasti saataville Suomessa.Kännykkää saa Suomessa hankittua muun muassa Verkkokauppa.comin, Elisan ja DNA:n kautta.Vaihtoehtoja on kolme: 8+128 gigatavua, 12+256 gigatavua ja 12+512 gigatavua. Ensimmäinen vaihtoehto maksaa 679 euroa, toinen 729 euroa ja kolmas 849 euroa Phone (1) -puhelimen kohdalla hinnat alkoivat 499 eurosta, mutta nykyään tätä viime vuoden mallia saa jo alle 400 euron Phone (2) on siis selvästi kalliimpi kuin ensimmäinen malli, mutta tämä selittyy paremmilla ominaisuuksilla.

Nothing Phone (2):n kahdessä värivaihtoehdossa

Esimerkiksi Phone (1):n kohdalla käytetään keskitason piiriä, mutta Snapdragon 8+ Gen 1 -tehopiiri eli tältä osin uudempi malli sijoittuu huippuluokkaan.Lisäksi Phone (2):ssa on muun muassa 6,7-tuumainen LTPO AMOLED-näyttö, 50 megapikselin Sony IMX890 -pääkamera, 50 megapikselin ultralaajakulma ja 4700 mAh akku 45 watin langallisella ja 15 watin langaton lataus.Takaosassa on ensimmäisestä mallista tuttu valaistus, mutta se on uudemmassa mallissa tietyiltä osin parempi. Myös laitteen päivitystuki on hyvä, sillä laitteelle luvataan kolme suurempaa Android-versiota päivityksenä.