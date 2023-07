Google lopettaa tuen vanhalle Androidille: Pian puhelimella ei pääse sisään mihinkään

on lakkauttamassa virallisesti tuen yhdelle aikanaan tärkeimmistä Androidin versioista. Tukiille lakkaa jo pikapuolin, nimittäin heinäkuun 2023 lopussa eli muutaman päivän päästä.Android KitKat julkaistiin jo lähes kymmenen vuotta sitten, joten kysymys ei ole ihan tuoreen Android-version tuen lopettamisesta.Mutta tällä kertaa se tuki, joka loppuu on hyvinkin merkittävä: Googlen Play-palveluiden tuki KitKatille katkeaa Käytännössä temppu on radikaali, sillä tuen päättymisen jälkeen KitKattia käyttävillä laitteilla ei voi enää lainkaan kirjautua Googlen palveluihin. Eli Play-sovelluskauppa ei toimi ja sovellukset eivät enää päivit. Vielä kovempi isku on se, että käytännössä mikään Googlen oma sovellus ei enää suostu aukeamaan laitteella lainkaan, olipa sitten kyse Gmailista tai YouTubesta.

Googlen mukaan 10 vuotta vanhalla käyttöjärjestelmällä on kuitenkin jostain syystä edelleen käyttäjäkuntaa: yhtiön mukaan "alle prosentti" kaikista Android-käyttäjistä käyttää vieläkin Android KitKatia.Uusin julkisessa jakelussa oleva Android on Android 13, jonka päivitysten valumista puhelimiin voit seurata listaltamme Kokeiluvaiheessa on jo Android 14 ja olemme jo listanneet puhelimet, joihin Android 14 aikanaan tullaan julkaisemaan