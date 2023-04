Android 13 -päivitysten tilanne 18.4.2023 - Nokia sai koneensa käyntiin, Honor alkaa näyttää lohduttomalta tapaukselta..

uusin käyttöjärjestelmäpäivitys on nimeltään, joka julkaistiin elokuussa 2022. Listaamme tällä sivulla ne puhelimet, joille tämä käyttöjärjestelmäpäivitys on tietojemme mukaan jo saatavilla - ja mille kännykkämalleille se on vielä tulossa.Olemme lisäksi käyneet läpi laajassa artikkelissamme kaikki ne uudistukset, jotka Android 13 tuo mukanaan Alla olevat listat pohjautuvat mm. Android Update Tracker -sivuston listaukseen, valmistajien omiin listoihin sekä useisiin uutislähteisiin - sekä käyttäjiltämme saamaan palautteeseen.Samsung sai päivitysurakkansa käytännössä valmiiksi helmikuun 2023 loppuun mennessä, joka on häikäisevä suoritus, kun ottaa huomioon Samsungin malliston laajuuden. Xiaomi puolestaan pääsi kunnolla vauhtiin helmikuun alussa oman Android 13:een pohjautuvan MIUI14 kanssa, joten kirittävää kiinalaisyhtiöllä riittää.Nokia/HMD sai ison vaihteen silmään päivityksissä huhtikuussa 2023 ja Motorolankin kone on alkanut pikkuhiljaa käynnistymään.Pahimmassa pulassa on Honor, joiden päivitykset eivät tunnu lähtevän liikkeelle vielä vuoden 2023 huhtikuussakaan, vaikka Android 13 julkaisusta on jo yli puoli vuotta aikaa.

Asus

Fairphone

Google

Honor

Motorola

Nokia

Nothing

OnePlus

Realme

Samsung

Sony

Xiaomi

Listat tulevat muuttumaan kuukausien edetessä paljonkin. Mutta tulemme ylläpitämään listaa jatkuvasti sen mukaan, kuin tietoa saadaan lisää eri lähteistä.Android 13 julkaistiin virallisesti, päivitetty tiedot laajalti ajan tasalle.Valmistajat ovat täsmentäneet jo osittain omia aikataulujaan. Beta on saatavilla entistä useammalle mallille. OnePlus 10 Pro sai jo virallisen, vakaan Android 13 -päivityksen.Samsung on jo aloittanut Android 13 / OneUI5 -vyörytyksen isolla kädellä, joten yhtiön osalta lista on jo elänyt vauhdikkaasti. Myös OnePlus ja Sony ovat päässeet päivityksissä vauhtiin. Päivitetty myös todennäköisesti päivityksen saavien puhelinten listaa usean valmistajan osalta.Asuksen, Nokian, Samsungin, Xiaomin ja OnePlussan listoja päivitetty.Samsungin, Nokian, Motorolan, Asuksen, OnePlussan ja Sonyn listat päivitetty.Samsungin, Asuksen ja Xiaomin listoja päivitetty.Xiaomi, Nokia, Motorola, OnePlus, Honor ovat kaikki päivittäneet ainakin osaa malleistaan edellisen listauksen jälkeen. Päivitetty tiedot ajan tasalle.