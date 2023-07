Pokémon Gon kehittäjän Monster Hunter Now -peli julkaistaan 14. syyskuuta - Tällainen se on

Parhaiten Pokémon Go -pelistä tunnettu Niantic valmistautuu uuden pelin julkaisuun. Kyseessä on Capcomin kanssa yhteistyössä toteutetusta-pelistä, joka näkee päivänvalon 14. syyskuuta. Yritykset ovat kehitelleet peliä neljän vuoden ajan.Monster Hunter Now -kuuluu osaksi Capcomin Monster Hunter -pelisarjaa, joka täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Pelisarjan pelejä on myyty yli 90 miljoonaa kappaletta globaalisti.Monster Hunter Now -peliä pelataan mobiililaitteilla eli Androidilla ja iOS:llä. Se hyödyntää hyvin menestyneen Pokémon Gon reseptiä eli siinä hyödynnetään Nianticin Lightship -alustaa, joka mahdollistaa erilaiset lisätyn todellisuuden ominaisuudet.Pelissä pelaaja on metsästäjän roolissa ja tekee tarvittaessa yhteistyötä jopa kolmen muun pelaajan kanssa kukistaakseen ja napatakseen pelissä olevia hirviöitä. Pelaaminen tapahtuu ulkona, ja pelaaja näkee kartalta, missä hirviöt lymyävät. Ihan ketä tahansa ei voi hirviöjahtiin kutsua kaveriksi, sillä pelaajat voivat olla enintään 200 metrin etäisyydellä toisistaan.Hirviöitä esiintyy pelissä kaikkialla, joten ei ole väliä pelaako peliä kaupungissa vai syrjäisellä maaseudulla.

Hirviöiden kukistamista varten pelaajalla on käytössä erilaisia aseita sekä erilaisia tavaroita, joilla aseesta saa voimakkaamman. Käytössä olevia aseita kuusi erilaista. Näitä ovat muun muassa miekka ja kilpi, suuri Great Sword -miekka ja kevyt jousipistooli. Aseille on tarjolla erilaisia ominaisuuksia ja liikkeitä.Nianctic ja Capcom ovat vahvistaneet pelin sisältävän 13 hirviötä, jotka tuttuja Monster Hunter: World -pelistä. Tulevaisuudessa luvassa on muitakin monstereita sekä mahdollisesti jopa uusia hirviöitä, joita ei muissa peleissä ole nähty.Pelissä ei ole kunnollista tarinaa, mutta tietynlainen polku pelissä on. Mitä enemmän peliä pelaa, sitä enemmän uusia, eritasoisia hirviöitä tulee näkyville.Metsästäjän liikkeitä ohjataan älypuhelimen näytöllä käytännössä yhdellä sormella. Eri liikkeiden toteuttamiseksi näyttöä näpytellään ja pyyhkäistään sivuttain.Hirviöiden tekemien hyökkäysten väistämiseksi käyttäjän tulee välillä siirtyä taaksepäin tai sivulle. Hirviö hehkuu punaisena, kun se on tekemässä liikettä. Tämä helpottaa väistämistä. Tekijöiden mukaan yksittäinen taistelu kestää 75 sekuntia.Pelissä on myös Paintball-esine, jonka avulla hirviöt voi merkitä ja näin niitä voi jahdata myöhemmin, kuten kotona tai kavereiden kesken koulussa. Paintball myös toimii itsenäisesti taustalla eli se merkkaa hirviöt, vaikka peliä ei edes avaisi pihalla ollessaan.Peli toimii laitteella pysty- ja vaakatasossa. Kehittäjät ovat suunnitelleen pelin pelattavaksi erilaisilla laitteilla. Grafiikkojen osalta löytyy neljä tasoa, joista parhaan kehutaan olevan "lähes konsoliversion tasoinen". Alin asetus säästää eniten akkua.Tiettyjä asioita pelistä ei vielä paljastettu. Esimerkiksi hinnasta ei ole tietoa. Oletettavasti peli on ilmaiseksi pelattavissa ja rahalla saa hankittua esineitä, kuten Paintballeja.Peli julkaistaan 14. syyskuuta, mutta jo nyt pelin voi ennakkorekisteröidä Google Playssa tai App Storessa . Ennakkoon pelin rekisteröineet saavat käyttöönsä erilaisia esineitä. Lisätietoa pelistä saa täältä Nähtäväksi jää, tuleeko Monster Hunter Now -pelistä Pokémon Gon tapaista hittiä. Nianticilta löytyy myös muita vastaavaa tekniikkaa hyödyntäviä pelejä, mutta kaikki eivät ole onnistuneet, sillä Harry Potter: Wizards Unite ja Catan: World Explorers lopetettiin melko nopeasti.