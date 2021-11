Pokemon Go:n tekijöiden Harry Potter -peli kuopataan - kaksi vuotta, ei menestystä

on pelistudio, joka sai aikoinaan alkunsasuojista. Yhtiö on keskittynyt luomaan tosielämää pelimaailmaan yhdisteleviä laajennetun todellisuuden pelejä. Mutta yhtiö ei tunnu löytävän uutta superhittiä sitten millään.Niantic osui kultasuoneen kesällä 2016, kun yhtiö julkaisi Pokemon Go -mobiilipelin , mutta sen jälkeen seuraavan superhitin etsiminen on ollut täyttä tuskaa. Yhtiö hiljattain antoi kirvestä jo beta-vaiheeseen päässeellee Catan -lautapeliin pohjautuvalle mobiilipelille Nyt lopetettujen pelien listalle on päätynyt suurin odotuksin kesällä 2019 julkaistu Harry Potter: Wizards Unite Jo pian pelin julkaisun jälkeen kerrottiin, että Harry Potter -brändin ja Pokemon Gosta tutun AR-pelimaailman yhdistäminen ei toimikaan kuten toivottiin: Wizards Unite ei päässyt lähellekään Pokemonin pelaajamääriä tai rahallista tuottoa

Nyt Niantic on todennut tilanteen olevan toivoton ja kertoo lakkauttavansa pelin tammikuussa 2022.Yhtiön mukaan tarinalle tuodaan lopullinen päätös vielä tammikuussa ja sen jälkeen pelin palvelimet suljetaan 31.1.2022. Viimeisille kuukausille on vielä tulossa iso määrä tehtäviä ja pelissä etenemistä helpottavia muutoksia - joten he, ketkä peliä pelaavat, voivat vielä viimeisten kuukausien aikana koettaa saavuttaa korkeimman pelaajatason ennen pelin lopullista sulkeutumista.Niantic toivoo seuraavaksi onnistuvansa joko hiljattain julkaistun-pelin kanssa tai tulevan Transformers -mobiilipelin osalta paremmin.