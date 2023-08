Tällainen on OnePlussan ensimmäinen taittuvanäyttöinen puhelin

Jo useat Android-valmistajat ovat julkaisseet taittuvanäyttöisiä älypuhelimia ja seuraavaksi sellainen on luvassa Suomessa hyvin suositulta kiinalaiseltaOnePlus on vahvistanut sen ensimmäisen taittuvanäyttöisen olevan nimeltään OnePlus Open, ja kyseessä on Samsungin Galaxy Z Fold -laitteiden tapaan kirjan tavoin avautuvasta laitteesta eli ulkonäyttö on samaa kokoa kuin tavallisessa älypuhelimessa ja auki avattuna käyttöönsä saa suuren näytön.Open-laite on päätynyt vuotokuvien kohteeksi smartprix.com -sivustolla , joten taittuvanäyttöisen kännykän ulkoiset ominaisuudet ovat pitkälti tiedossa.Ensimmäisenä katseet kiinnittyvät laitteen takakameroihin, sillä niille on varattu varsin iso, ympyrän muotoinen alue.Tarjolla on kolme kameraa, joista yksi myös OnePlus 12 -puhelimeen huhuttu periskooppikamera. Sen tarkkuuden kerrotaan olevan 64 megapikseliä. Pää- ja ultralaajakulmakamera käyttää 48 megapikselin sensoria.

Kameroiden lisäksi ympyrässä on H-logo, joka viittaa Hasselbladiin, jonka kanssa OnePlus on tehnyt yhteistyötä muutaman vuoden ajan. LED-valo on puolestaan hieman erikoisesti sijoitettu laitteen yläreunaan.OnePlus Openin kansinäyttö on leveämpi kuin mitä Galaxy Z Fold -laitteissa on nähty eli se muistuttaa enemmän tavallisen älypuhelimen näyttöä. Sen kooksi kerrotaan 6,3 tuumaa.Taittuva näyttö on puolestaan kooltaan 7,8-tuumainen, ja kummassakin näytössä hyödynnetään 120 hertsin virkistystaajuutta. Etukamera isossa näytössä sijaitsee oikeassa yläkulmassa.Paneelin osalta OnePlussan piti ilmeisesti aluksi hyödyntää BOE:n toimittamia paneeleja, mutta tämä on nähtävästi viime hetkillä vaihtunut Samsungiin.Openin sivut ja ulkopinnat ovat tasaiset ja takaa laite on viimeistelty tekonahkalla. Tasaisilla on sivuilla on kaksi kaiutinta, USB-C -liitäntä, sormenjälkilukijalla varustettu virtapainike ja sieltä löytyy myös OnePlussan tuttu kolmivaiheinen kytkin.Lisäksi OnePlus Openin kerrotaan käyttävän Snapdragon 8 Gen 2 -alustaa, jopa 16 gigatavun RAM-muistia, vähintään 256 gigatavun tallennustilaa ja 4800 mAh akkua 67 watin langallisella latauksella. OnePlus vahvisti jo alkuvuodesta julkaisevansa taittuvanäyttöisen älypuhelimen tänä vuonna , toisen puoliskon aikana. Tarkempi julkaisuajankohta ei kuitenkaan ole vielä tiedossa.