Xiaomi Smart Band 8 Pro -aktiivisuusranneke sisältää aiempaa suuremman näytön ja akun

julkisti seuraajan viime vuoden Smart Band 7 Prolle eli Smart Band 8 Pron. Kyseessä on aktiivisuusrannekkeesta, joka kuitenkin muistuttaa kevytälykelloa.Smart Band 8 Pro sisältää edeltäjään verratessa suuremman näytön, sillä 8 Prossa se on nyt kooltaan 1,74 tuumaa. Band 7 Prossa näyttö on kooltaan 1,64-tuumainen.Näytön tarkkuus uudessa mallissa on 336 x 480 pikseliä ja kirkkaus yltää 60 hertsin näytöllä 600 nitiin.Näytön lisäksi myös akku on aiempaa suurempi. Band 8 Prossa on 289 mAh akku, kun edeltäjässä on 235 mAh akku. Uusi malli lupaa 14 päivän akunkeston ilman aina päällä olevaa näyttöä tai 6 päivän akunkeston, kun AOD-tila on käytössä.Band 8 Pro sisältää sisäisen sateliittipaikannuksen eli esimerkiksi juoksua, johon löytyy omia ohjelmia, voi seurata tarkasti ilman älypuhelimen apua.Urheilutiloja aktiivisuusranneke tukee nyt yli 150 kappaletta, kun Band 7 Prossa niitä on 117. Band 8 Pro seuraa sykettä, veren happipitoisuutta, unta, stressiä ja naisen kuukautiskiertoa.

Xiaomi on myös päivittänyt käyttöliittymää isommalle näytölle. Noin 22,5 grammaa ilman ranneketta painava puettava laite kestää vettä 5 ATM-luokituksen mukaisesti 50 metriin.Smart Band 8 Pro on toistaiseksi julkaistu Kiinassa eikä saatavuudesta muun maailman osalta ole tietoa. Smart Band 7 Pro tuli saataville Suomessa 129 euron hintaan.Xiaomi julkisti myös aiemmin tänä vuonna tavallisen Smart Band 8 -aktiivisuusrannekkeen