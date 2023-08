Näin lähetät WhatsAppissa valokuvan HD-laadulla

Pikaviestipalveluon suosittu tapa jakaa kuvia kavereille ja ystäville, koska tämä on helppoa ja nopeaa. WhatsApp tosin pakkaa kuvia rajusti eli niiden laatu heikkenee merkittävästi välityksen aikana.WhatsApp on kuitenkin työstänyt tähän ratkaisua, joka on nyt kaikkien käytettävissä. Palvelussa voi nyt helposti jakaa valokuvan paremmalla laadulla eli pakkausta tapahtuu vähemmän.Kuva ei siis edelleenkään päädy vastaanottajalle alkuperäisessä laadussa. Tätä varten kuva tulee lähettää dokumenttina vastaanottajalle WhatsAppin uusi HD-laatu tarkoittaa, että kuva lähetään 4000 x 3000 -pikselin kokoisena, kun kuva on otettu 4:3-kuvasuhteella. Peruslaatuinen on kooltaan 2000 x 1500 pikseliä. 16:9-kuvasuhteen kuva jaetaan HD-laadulla 4000 x 2252 pikselin tarkkuudella ja peruslaadulla 2000 x 1126 pikselin tarkkuudella.Oman testin mukaan 2,53 megatavun kuva pakkautuu HD-laadulla 512 kilotavun kokoiseksi ja peruslaadulla kuva on kooltaan 169 kilotavua.

Valokuvan lähettäminen WhatsAppissa HD-laadulla

Valitse kuva, jonka haluat lähettää kaverille Klikkaa yläreunassa näkyvää HD-kuvaketta Valitse HD-laatu Lähetä kuva

Lähetetyn HD-kuvan kohdalla näkyy HD-kuvake vasemmassa alareunassa pikkukuvaa katsellessa.WhatsApp on viime aikoina saanut muitakin uudistuksia. Palvelussa voi nyt jakaa lyhyitä videoviestejä helposti ja videopuhelun aikana näytön voi jakaa kaverille