Huawein Fit SE -aktiivisuusranneke nyt myynnissä Suomessa

julkisti hiljattain(SE) -aktiivisuusrannekkeen, joka on nyt tullut saataville Suomessa.Rannekkeen suositushinta on 99 euroa, ja sen värivaihtoehdot ovat musta, vihreä ja vaaleanpunainen.Fit SE toimii seuraajana vuoden 2020 Fit -mallille , mutta juurikaan uudistusta rannekkeeseen ei ole tullut.Fit SE -aktiivisuusrannekkeessa on 1,64-tuumainen AMOLED-kosketusnäyttö 456 x 280 pikselin tarkkuudella. Kyljessä on yksi painike.Laite kestää vettä 5ATM-luokituksen mukaisesti. Rannekkeessa on Bluetooth 5.0-yhteys ja sisäänrakennettu GPS-paikannus. Akunkesto yltää tyypillisessä käytössä 6 vuorokauteen.Fit SE hyödyntää esimerkiksi Huawei Band 8 :n tapaisesti TruSeen 5.0 -teknologiaa sykeseurantaan ja happisaturaation mittaamiseen sekä TruSleep 3.0 -teknologiaa unen seuraamiseen. Alkuperäisessä Fitissä on TruSeen 4.0 -syketeknologia.

Sisäänrakennettuja urheilutiloja on yli 100 kappaletta.