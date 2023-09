Elokuun myydyimmät puhelimet - listoilla laaja kirjo eri valmistajien puhelinmalleja

Syksy on alkanut kuun vaihtuessa syyskuuksi. Tämän myötä on aika katsoa, mitä puhelimia hankittiin edellisen kuun eli elokuun aikana.Suomessa eri valmistajien puhelinmalleja hankittiin elokuussa varsin monipuolisesti, mutta yksittäisistä malleista suosituin on nähtävästi iPhone 13 , joka on kärjessä DNA:n listalla sekä toisena Elisan listoilla ja Telian kuluttajien listalla. Apple julkaisee pian uuden iPhone 15 -sarjan . Tämä tarkoittaa, että pian vanhempia malleja saa jonkin verran edullisemmalla hinnalla, joka puolestaan saattaa nostaa niiden suosiota entisestään.Toiseksi suosituin malli elokuussa oli Samsungin keskitason Galaxy A54 , joka on kärjessä Veikon Koneen ja Gigantin listalla sekä kolmantena DNA:n ja Elisan henkilöasiakkaiden listalla. Galaxy A54 myös arvosteltiin Puhelinvertailussa elokuun aikana ja laitteelle annettiin laskeneen hinnan myötä hyvät arviot.Totutusti listoilta löytyy muitakin Applen ja Samsungin malleja.Muiden valmistajien osalta esille nousee Honor, sillä valmistajan laitteita esiintyy listoilla yhteensä kahdeksan kappaletta. Etenkin kesän aikana julkaistut Honor 90 ja Honor 90 Lite näyttävät kiinnostavan kuluttajia.

"Laaja valikoima ja kesän aikana julkaistut uutuuspuhelimet ovat selvästi kiinnostaneet kuluttajia. Esimerkiksi heinäkuussa julkaistujen OnePlussan ja Honorin uutuuksien suosio jatkuu niiden noustessa myydyimpien listalle myös elokuussa", kertoo Elisan kuluttajien laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Olli-Pekka Nokkonen.

Myös OnePlus on totutusti hyvin edustettu edullisten mallien myötä. Etenkin edulliset OnePlus Nord CE 2 Lite 5G ja OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ovat menestyneet hyvin. Nord CE 2 Lite 5G:n arvostelun voi lukea täältä ja Nord CE 3 Lite 5G:n arvostelun täältä







DNA:n myydyimmät puhelimet elokuu 2023

Apple iPhone 13 5G OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A14 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A34 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G Honor 90 Lite 5G Samsung Galaxy A14 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G OnePlus Nord 3 5G Honor X6 Apple iPhone 11 Honor 90 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille elokuu 2023

Samsung Galaxy A14 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A54 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Xiaomi Redmi 12C Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A34 5G OnePlus Nord 3 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Honor 90 5G OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Honor 90 Lite 5G 256GB Samsung Galaxy A14 Apple iPhone 14 Pro Max 5G Honor 70 Lite 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille elokuu 2023

Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition Samsung Galaxy S23 5G Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy A14 Apple iPhone 13 mini 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G OnePlus 11 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition Apple iPhone SE (2022) 5G Samsung Galaxy S22 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille elokuu 2023

OnePlus Nord CE2 Lite 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A14 4G Samsung Galaxy S22 5G OnePlus 10 Pro 5G Samsung Galaxy A54 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A34 5G Apple iPhone 11 Motorola E13

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille elokuu 2023

Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A14 LTE Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy S22 5G Apple iPhone SE 5G Samsung Galaxy A34 5G Apple iPhone 14 Pro 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet elokuu 2023

Samsung Galaxy A54 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Apple iPhone 14 Apple iPhone 13 Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy A04s Motorola E13 Nokia C32

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet elokuu 2023

Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A34 5G Honor 90 Lite 5G OnePlus Nord CE3 Lite 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A14 LTE Honor X6 Samsung Galaxy XCover 5 EE Apple iPhone 14 Pro 5G OnePlus Nord 3 5G

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet elokuu 2023

Xplora XGO3 Samsung Galaxy Watch5 Xplora X6Play Apple Watch SE GPS+Cellular (2.sukupolvi) Apple Watch SE GPS (2.sukupolvi) Amazfit GTS 4 Mini Samsung Galaxy Watch5 4G Huawei Watch GT 3 Apple Watch Series 8 GPS Xiaomi Redmi Band 2 Apple Watch Ultra GPS + Cellular Garmin Vivomove 3 Sport Garmin Fenix 7 Huawei Band 8 Apple Watch 8 GPS + Cellular

Elisan myydyimmät älykellot elokuu 2023

Xplora Xgo3 Lasten kellopuhelin Xplora 6 Play Lasten kellopuhelin Samsung Galaxy Watch6 eSIM Kellopuhelin Spacetalk Adventurer Lasten kellopuhelin Apple Watch SE 2 4G eSIM Kellopuhelin Apple Watch S8 eSIM Kellopuhelin Samsung Galaxy Watch 5 Huawei Watch Gt3 Moochies Odyssey Watch Lasten Kellopuhelin Garmin Venu 2 Samsung Galaxy Watch 4 Samsung Galaxy Watch 5 eSIM Kellopuhelin Polar Ignite 2 Apple Watch SE 2 Apple Watch S8 4G eSIM Kellopuhelin

DNA ja Elisa julkaisevat oman listansa myydyimmistä älykelloista ja rannekkeista.Kummallakin operaattorilla esille nousevat Xplora-valmistajan kellopuhelimet, jotka ovat suunnattu etenkin lapsille.DNA:lla Xplora-laite on ensimmäisenä ja kolmantena, kun taas Elisalla valmistajan laitteet ovat vallanneet kaksi ensimmäistä sijaa.Muista laitteista Samsungin älykellot nousevat esille. DNA:lla toiseksi myydyin kello elokuussa oli Galaxy Watch5 ja Elisalla kolmantena on tämän vuoden Galaxy Watch6.