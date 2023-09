Xiaomin uudet 13T- ja 13T Pro -puhelimet jo myynnissä Suomessa - heti saatavilla alennetulla hinnalla

julkistaa myöhemmin tänään 13T -sarjan, joka koostuu Xiaomi 13T- ja Xiaomi 13T Pro-malleista. Laitteet ovat kuitenkin jo saatavilla Suomessa Gigantin kautta. Laitteiden myynnin aloituksen huomasi SuomiMobiili Laitteet ovat samantien myös alennuksessa. Normaalihinta on tavallisen Xiaomi 13T:een kohdalla 649 euroa, mutta sitä myydään Gigantilla 549 eurolla . Pro-mallin normaalihinta on 849 euroa, mutta alennuksessa hinta on 699 euroa . Gigantin tarjoukset ovat voimassa 15.10. asti.Hyvistä tarjouksista huolimatta monet saattavat jättää laitteet hyllyyn, sillä Xiaomi myy edelleen laitteitaan Venäjällä ja se on siitä syystä tuomittu Ukrainan toimesta . Samasta syystä monet jälleenmyyjät ovat vähentäneet Xiaomi-laitteiden saatavuutta Suomessa ja uudet laitteet ovat tulossa myyntiin Gigantin lisäksi vain Verkkokauppa.comin valikoimiin.

Teknisten ominaisuuksien osalta laitteet ovat samanlaisia.Kummassakin on 6,67-tuumainen AMOLED-näyttö 2712 x 1220 pikselin tarkkuudella ja 144 hertsin virkistystaajuudella. Näytön alla on sormenjälkilukija.Kummassakin laitteessa on MediaTekin piiri. Prossa hyödynnetään Dimensity 9200+ -piiriä ja tavallisessa mallissa on Dimensity 8200 Ultra. RAM-muistia on Prossa 12 gigatavua ja 13T:ssä 8 gigatavua. Myös sisäistä tallennustilaa on Prossa enemmän.Kamerajärjestelmän kohdalla on tehty yhteistyötä Leican kanssa. Kummassakin laitteessa on 50 megapikselin pääkamera, 50 megapikselin telekamera ja 12 megapikselin ultralaajakulma. Edessä on 20 megapikselin kamera.Käyttöjärjestelmä perustuu edelleen Android 13 -versioon, mutta aiemman lupauksen mukaisesti Xiaomi tarjoaa laitteille neljä suurta Android-päivitystä