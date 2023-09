Xiaomi 13T ja Xiaomi 13T Pro julkaistaan 26. syyskuuta - laitteille luvassa neljä suurta Android-päivitystä

on vahvistanut julkaisevansa 13T -sarjan 26. syyskuuta Berliinissä. Samoihin aikoihin on luvassa muitakin uutuuksia, sillä Apple julkaisee uudet iPhonet 12. syyskuuta ja Google puolestaan pitää julkaisutilaisuuden lokakuun alussa Xiaomin 13T -sarja koostuu kahdesta mallista, jotka ovat Xiaomi 13T ja Xiaomi 13T Pro.Laitteet ovat päätyneet vuotojen kohteeksi. Luvassa on muun muassa 6,67-tuumainen AMOLED-näyttö 144 hertsin virkistystaajuudella kumpaankin laitteeseen. Pron suorituskyvystä vastaa Dimensity 9200+ -järjestelmäpiiri ja tavallisessa mallissa on Dimensity 8200-Ultra -järjestelmäpiiri.Xiaomi on myös virallisesti vahvistanut pari asiaa laitteista.Kameroiden osalta yhteistyötä tehdään Leican kanssa. Aiemmin yhteistyötä on hyödynnetty Xiaomi 13 -sarjan kohdalla

We are proud to announce a significant enhancement to our commitment to providing exceptional software support. Xiaomi 13T and Xiaomi 13T Pro will include 4 generations of Android OS upgrades, as well as 5 years of security patches. -- Daniel Desjarlais (@Daniel_in_HD) September 6, 2023

Myös laitteiden päivityslupaus on jo paljastettu.Laitteet tulevat saataville Android 13 -käyttöjärjestelmällä. Luvassa on neljä suurta Android-päivitystä eli aikanaan laitteiden pitäisi saada Android 17 -versio. Tietoturvaan on luvassa päivitystä viiden vuoden ajan.Päivityslupaus on oikein hyvää tasoa ja sen myötä laitteita voi käyttää entistä pidempään.