Samsung julkisti 40 euron Galaxy SmartTag2 -paikantimen

"Pyrimme jatkuvasti kehittämään tapoja tehdä ihmisten elämästä mukavampaa Samsung Galaxyn edistyneiden innovaatioiden avulla. Galaxy SmartTag2:lla pyrimme varmistamaan, että Samsung Galaxyn käyttäjät löytävät tavaransa ja arvoesineensä helposti ja kätevästi. Parannellun käyttökokemuksen ja pidemmän paristonkeston ansiosta Galaxy SmartTag2 tarjoaa käyttäjille mielenrauhaa pidempään ja vaivattomammin", kertoo Mika Engblom, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.

esitteli alkuperäisen SmartTag -paikantimen pari vuotta sitten ja nyt sarja on saanut jatkoa toisen sukupolven mallilla.Laite on saatavilla Suomessa tänään 5. lokakuuta alkaen. Yksi paikannin maksaa 39,90 euroa ja neljän kappaleen pakkaus kustantaa 129,90 euroa. Värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen.





SmartTag2 on uudistunut muotoilun osalta. Siinä on nyt suuri metallisilmukka, joten se on helpompi kiinnittää esimerkiksi klipsiin tai avaimenperään. Niiden lisäksi se voidaan kiinnittää myös laukkuihin ja matkatavaroihin.



Paikannin on saanut IP67-luokituksen eli se kestää vettä ja pölyä.Virransäästötilassa Galaxy SmartTag2:n paristo kestää nyt jopa 700 päivää, eli yli kaksi kertaa pidempään kuin aiemmat Galaxy SmartTag -mallit. Jopa normaalitilassa pariston käyttöikä on nyt pidennetty 500 päivään, mikä on 50 % enemmän kuin aikaisemmissa malleissa.Galaxy SmartTag2:ssa on paranneltu Compass View -ominaisuus, joka parantaa käyttökokemusta esittämällä nuolia, jotka osoittavat Galaxy SmartTag2:n suunnan ja etäisyyden käyttäjään nähden. Tämä tila on käytettävissä kaikissa UWB-tuetuissa Samsung Galaxy -älypuhelimissa, joita ovat tällä hetkellä Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold2, Z Fold3, Z Fold4 ja Z Fold5.UWB:n lisäksi paikantimesta löytyy Bluetooth Low Energy (BLE), joita hyödynnetään yhdessä käyttäjän ohjaamisessa paikantimen luo.Uutena ominaisuutena toisen sukupolven versioon on lisätty Lost Mode -ominaisuus. Tämän avulla käyttäjät voivat syöttää laitteeseen yhteystietonsa erillisellä viestillä. Tämän jälkeen jokainen, joka löytää asian tai esineen, johon Galaxy SmartTag2 on kiinnitetty, voi skannata tunnisteen älypuhelimellaan ja nähdä omistajan viestin ja yhteystiedot.Näin esimerkiksi lemmikin kaulapantaan kiinnitetty Galaxy SmartTag2 on kätevä tapa varmistaa, että lemmikin omistajan puhelinnumero on aina saatavilla. Lost Mode toimii minkä tahansa mobiililaitteen kanssa, jossa on NFC-lukija ja verkkoselain.SmartTag2:n kanssa käytetään SmartThings Find -sovellusta. Sovelluksesta löytyy esimerkiksi '"Tuntematon hälytys" -ominaisuus, joka ilmoittaa käyttäjälle luvattomasta seurannasta. Google toi hiljattain Android-puhelimiin ominaisuuden , joka ilmoittaa, kun tuntematon Apple AirTag havaitaan kulkemassa kanssasi. Googlen ominaisuus tukee toistaiseksi vain AirTagia, mutta mahdollisesti jossain vaiheessa esimerkiksi nyt esitelty SmartTag2 lisätään tuettujen laitteiden listalle.Nyt ilmeisesti muut Android-käyttäjät eivät saa ilmoitusta, jos mukana kulkee tuntematon SmartTag2 -paikannin.Galaxy SmartTag2 kuuluu osaksi Samsungin omaa ekosysteemiä, joten se toimii yhdessä SmartThings Stationin kanssa, joka on integroitu SmartThings Findiin ja joka toimii aina kotona olevana laiteskannerina.SmartThings Station ilmoittaa käyttäjälle SmartTagilla varustettujen esineiden sijainnin, olipa kyseessä sitten henkilökohtainen tavara kuten lompakko ja avaimet, tai rekisteröidyt laitteet, kuten älypuhelin, tabletti, kello tai kuulokkeet. Lemmikkieläinten omistajat saavat hälytyksen, jos SmartTagilla varustettu kaulapanta siirtyy liian kauas SmartThings Stationista, mikä auttaa käyttäjää pitämään silmällä lemmikin sijaintia esimerkiksi pihapiirissä.