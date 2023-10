Googlen Pixel Watch 2 nyt hankittavissa Verkkokauppa.comin kautta

lisäsi hiljattain valikoimiinsa Googlen Pixel 8 -puhelimet ja nyt samaisen jälleenmyyjän kautta voi hankkia Pixel Watch 2 -älykellon . Google ei virallisesti myy näitä laitteita Suomessa.Tarjolla on sekä Wifi- että LTE-versio. LTE-version kohdalla tosin Verkkokauppa.com huomauttaa, että LTE-versiot ei ole virallisesti tuettu Suomessa, yhteensopivuutta ei voida taata suomalaisten operaattoreiden kanssa.Verkkokauppa.comilla Wifi-version hinta on 449,99 euroa ja LTE:n 499,99 euroa. Euroopassa hinta alkaa 399 eurosta Bluetooth-version osalta, joten Suomessa lisähintaa on tullut 50 euron verran.Tarjolla on eri värivaihtoehtoja ja kaikkien kohdalla toimitusajaksi luvataan tällä hetkellä 2 - 4 viikkoa.Pixel Watch 2:ssa on Snapdragon W5 Gen 1 -piiri, 1,2 tuuman näyttö ja 24 tunnin akunkesto aina päällä olevalla näytöllä. Tarkemmat tiedot kellosta löydät tästä jutusta