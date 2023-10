OnePlussan taittuvanäyttöinen näyttää kiinnostavan - Elisa myi ensimmäisen erän loppuun alle viikossa

OnePlus Open on myyty loppuun Elisalta! Seuraava erä laitteita saapuu Elisalle marraskuussa, joten tilaa nyt, ja saat puhelimen heti seuraavasta erästä. 🤝🏼



Kun tilaat laitteet 31.10. mennessä saat kaupan päälle vihreät OnePlus Buds Pro 2 -kuulokkeet.#OnePlusOpen #NeverSettle pic.twitter.com/U4sf3pySpr -- OnePlus Suomi (@OnePlus_FI) October 25, 2023

Viime viikon torstaina julkisti ensimmäisen taittuvanäyttöisen älypuhelimen, OnePlus Openin , joka tuli saman tien myyntiin Suomessa.Nyt alle viikkoa myöhemmin puhelimen ensimmäinen erä on myyty loppuun Elisalla, jossa sitä myydään aluksi yksinoikeudella. Myöhemmin laite tulee saataville myös muiden jälleenmyyjien kautta.Ensimmäinen erän kokoa ei ole kerrottu, mutta seuraava erä saapuu myyntiin viikolla 46 eli 13. marraskuuta alkaen. Jos nyt tilaat laitteen Elisalta, saat sen toisen erän mukana.

OnePlus Openin suositushinta on 1799 euroa, mutta kuten jo uutisoimme aiemmin , Elisa myy laitetta aluksi parin sadan euron alella eli hinnaksi jää 1599 euroa. Tämä on omalta osaltaan todennäköisesti vaikuttanut laitteen menekkiin.Open on myös kerännyt arvosteluissa erittäin positiivisia sanoja. Puhelinvertailun arvostelu laitteesta julkaistaan pian.