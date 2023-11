OnePlus Open nyt myynnissä eri jälleenmyyjillä

lokakuussa julkaisema taittuvanäyttöinen Open -laite on tähän asti ollut myynnissä vain Elisan kautta, mutta nyt tätä puhelinta saa myös muiden jälleenmyyjien kautta.Jälleenmyyjistä laitteen on lisännyt valikoimiinsa ainakin Verkkokauppa.com, Veikon Kone ja Telia. Toimitukset käynnistyvät 1-3 vuorokauden kuluessa tilauksesta.Suositushinta laitteelle on 1799 euroa. Elisan asiakkaille laitetta kuitenkin myydään etuhintaan , joka on 1599 euroa. Tällä hinnalla laite on edelleen saatavissa Elisan kautta, mutta seuraava erä laitteita tulee saataville viikolla 46 eku 13. marraskuuta alkaen.OnePlussan ensimmäistä taittuvaa laitetta on kehuttu runsaasti arvosteluissa, ja myös Puhelinvertailun arvostelu on luvassa pian.Laitteessa on mm. 7,82 tuuman päänäyttö, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -piiri, 512 gigatavun tallennustila ja laadukkaat kamerat.