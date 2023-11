WhatsAppiin yksityisyyttä parantava ominaisuus: IP-osoitteen voi suojata puheluiden aikana

on saanut kaksi uutta tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyvää ominaisuutta, kerrotaan Metan kirjoituksessa . Ominaisuudet ovat käytettävissä uusimmassa versiossa, joka on nyt saatavilla iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille.Yksityisyyttä parantavana ominaisuutena sovellukseen on tuotu ominaisuus, joka suojaa puhelun IP-osoitteen.Ominaisuuden avulla laitteen puhelut välitetään turvallisesti WhatsApp-palvelimen kautta, jotta ihmisten olisi vaikeampi päätellä sijaintisi.Tämän saa päälle WhatsAppin asetuksista kohdasta 'Tietosuoja' ja 'Edistynyt'.WhatsApp huomauttaa, että tämä asetus heikentää puhelujen laatua. Lisäksi WhatsApp kertoo, että puhelut ovat aina päästä päähän -salattuja eli esimerkiksi WhatsApp ei voi kuunnella niitä.Toinen yksityisyyteen liittyvä ominaisuus on jo aiemmin kesällä lisätty tuntemattomien soittajien hiljentäminen. Jos tämä asetus on päällä, tuntemattomista numeroista tulevat puhelut eivät soi ollenkaan.

Myös tämän saa päälle kohdasta 'Tietosuoja'.WhatsApp on viime aikoina saanut runsaasti uusia ominaisuuksia: