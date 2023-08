WhatsAppissa voi nyt myös lähettää videoita paremmalla laadulla - näin se onnistuu

Viime viikollatoi saataville mahdollisuuden lähettää HD-laadulla kuvia kavereille. Nyt vastaava uudistus on toteutettu myös videoiden osalta eli palvelussa voi jakaa videoita aiempaa paremmalla laadulla.Videoiden kohdalla voi nyt valita kahdesta laadusta, jotka ovat peruslaatu ja HD-laatu. Peruslaadun tarkkuus on 864 x 480, kun taas HD-laadun tarkkuus on 1280 x 720.Tarkkuus on siis jonkin verran parempi, mutta edelleenkään esimerkiksi 4K-videoita ei kannata tällä tavalla kaverilla jakaa, mikäli haluat, että laatu säilyy. Palvelussa voi myös jakaa tiedostoja, kuten kuvia ja videoita, alkuperäisellä laadulla, jos sellaisen lähettää dokumenttina

Näin lähetät videoita HD-laadulla WhatsAppissa

Valitse video, jonka haluat lähettää kaverille Ennen lähettämistä, klikkaa yläreunassa näkyvää HD-kuvaketta Valitse HD-laatu Lähetä video

WhatsApp on viime aikoina saanut muitakin uudistuksia. Palvelussa voi nyt jakaa lyhyitä videoviestejä helposti ja videopuhelun aikana näytön voi jakaa kaverille