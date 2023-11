Black Friday: euro per gigatavu - Nothing Phone (2) 512 Gt nyt 512 eurolla

Black Friday -tarjous

julkisti toisen älypuhelimensa, Nothing Phone (2) -puhelimen , heinäkuussa ja se tuli myöhemmin saman kuun aikana myyntiin Suomessa.Laitteesta löytyy kolme muistivaihtoehtoa: 8+128 gigatavua, 12+256 gigatavua ja 12+512 gigatavua. Näistä suurin vaihtoehto on nyt hyvässä alessa. 512 gigatavun mallin suositushinta on 849 euroa, mutta nyt sitä myydään vain 512 eurolla Nothing Phone (2) erottuu muista älypuhelimista etenkin ulkoisesti. Sen takakannessa on näyttävä valaistus. Laitteessa on myös Snapdragon 8+ Gen 1 -tehopiiri, 6,7 tuuman näyttö, 4700 mAh akku, kaksi 50 megapikselin kameraa ja hyvä päivitystuki.Tarkemmat tiedot laitteesta löydät tästä jutusta Tarjous löytyy DNA:lta.