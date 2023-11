Onko taittuvanäyttöisissä puhelimissa mitään järkeä? Videoiden katselussa ei mitään hyötyä, sohvalla kehnoja - mutta joihinkin asioihin ne ovat täydellisiä

Mikä oikein on taittuvanäyttöinen puhelin?

Olemme kokeilleet, testanneet ja arvostelleetkin useita taittuvanäyttöisiä kännyköitä viime vuosien aikana, alkaen aina Samsungin ensimmäisestä Fold-mallista aina uusimpaan OnePlus Openiin saakka.Tässä välissä taittuvanäyttöisten kännyköiden teknologia on harpannut huimasti eteenpäin ja hinnatkin ovat laskeneet. Tokikaan taittopuhelimet eivät vieläkään ole mitenkään edullisia, vaan uusimman sukupolven malleista pitää pulittaa edelleen noin 1500 euroa, valmistajasta riippumatta.Mutta onko taittuvanäyttöisissä puhelimissa mitään järkeä..?Koetimme pohtia asiaa aivan käytännön esimerkkien kautta ja miettiä erilaisia käyttötapoja, miten itse käytämme kännyköitä. Ja tämän pohjalta päätellä, onko taittuvasta, isommasta näytöstä oikeaa hyötyä vai ei.Taittuvanäyttöisellä puhelimella tarkoitamme tässä yhteydessä siis puhelinta, joka aukeaa "sivustaan", jolloin puhelimen sisäpuolelta paljastuu toinen, noin kaksi kertaa tavallisen puhelimen näyttöä suurempi, neliskulmainen näyttö.On olemassa myös toinen taittuvanäyttöisten puhelinten kategoria, jotka muistuttavat vanhoja kunnon simpukkapuhelimia - tunnetuin esimerkki näistä on tietysti Samsungin Galaxy Flip -sarja . Mutta keskitymme tässä pohdinnassamme nimenomaan puhelimiin, joiden sisältä paljastuu pienen tabletin kokoinen näyttö.

Huonot puolet

Videoiden katselu



kuvakaappaus Stranger Thingsin viidennen kauden trailerista, YouTubesta, isolla näytöllä katsottuna, jolloin surureunat ovat mukana ruutukaappauksessa

Sohvalla lojuminen

Kuvien katselu

Pelit

Moniajo

Sovellukset isoksi

Teams

Kuvien ja videoiden muokkaus

Yhteenveto

Aivan ensimmäisenä täytyy tietysti pohtia taittuvanäyttöisten puhelinten perimmäiset ongelmat. Ensinnäkin ne maksavat huikean paljon. Käytännössä taittuvasta näytöstä joutuu maksamaan noin 500 euroa lisähintaa vastaavaan "tavalliseen" Android-puhelimeen verrattuna.Toinen merkittävä ongelma taittuvissa puhelimissa on niiden fyysinen koko. Niiden leveys ja korkeus ovat kutakuinkin tavallisten huippukännyköiden kokoa, mutta ongelma tuleekin muissa mittasuhteissa. Ensinnäkin taittuvanäyttöiset puhelimet ovat paksuja. Siinä missä tavanomainen huippukännykkä on nykyisin noin 7-8 millimetriä paksu, ovat taittuvanäyttöiset puhelimet noin 50% paksumpia silloin, kun ne pidetään "suljettuna" eli tavallisen puhelimen muotoisena.Kolmas tekijä on paino. Siinä missä tyypillinen huippu-Android painaa noin 200 grammaa, ovat taittuvanäyttöiset kännykät pykälän raskaampia. OnePlus Open on tällä hetkellä markkinoiden kevein malli, mutta sekin painaa 235 grammaa. Googlen näkemys asiasta eli Pixel Fold painaa jo tukevat 283 grammaa. Luvut eivät kuulosta hurjilta, ellei niitä oikeasti kokeile käytännössä. Taittuvanäyttöiset puhelimet ovat merkittävästi raskaampia kuin "tavalliset" puhelimet.Eli nämä seikat pitää pitää mielessä, kun harkitsee taittuvanäyttöisten puhelinten maailmaan sukeltamista.Mutta sitten ne käyttökohteet...Videon katselussa taittuvanäyttöisestä puhelimesta ei ole käytännössä mitään hyötyä. Väite voi kuulostaa yllättävältä, mutta sen takana on puhdas logiikka.Taittuvanäyttöisten puhelinten sisänäyttö on yleensä neliön muotoinen. Videot ovat taas nykypäivänä lähes järkiään 16:9 kuvasuhteella kuvattuja - olivatpa ne sitten vaaka- tai pystyvideoita. Koska ruudun pisimmän sivun pituus on videoiden katselukokoa rajoittava tekijä, videot ovat täsmälleen saman kokoisia, katsoitpa niitä sitten tavallisen puhelimen näytöltä tai neliskulmaiselta, isolta näytöltä. Tämä pätee niin TikTok-videoihin, Netflixiin kuin YouTubeenkin.Ympärille jää vain valtavan paljon enemmän tyhjää tilaa - eli isommat "surureunat".Toki, jos päätät katsoa pelkästään 1980-luvun TV-sarjoja, joissa kuvasuhteena käytettiin lähempänä neliötä olevaa 4:3 -kuvasuhdetta, alkaa isosta neliönäytöstä irtoamaan hyötyjä. Mutta oletamme, että harvalla meistä videoiden kulutus keskittyy pelkästään nostalgiapläjäyksiin.Jos haluat sulattaa aivojasi sohvalla lojuen ja passiivisena puhelimen ruutua tuijottaen, kuten kaikki normaalit ihmiset, kuulostaa isompi ruutu aivan hyvältä idealta. Mutta sitä se ei valitettavasti ole.Uusimmissa taittuvanäyttöisissä puhelimissa ei ole käytännössä lainkaan kehyksiä ison ruudun ympärillä. Ja puhelin on avattuna liian iso, jotta se mahtuisi kouraan. Tällöin päädytään tilanteeseen, että jos puhelinta haluaa pitää isoksi avattuna ja yhdellä kädellä, niin puhelin pitää ottaa jonkinlaiseen erikoiseen tarttumisotteeseen sormien väliin. Tällöin taas joku sormista painaa näyttöä. Ja omien kokemustemme mukaan tuo näyttöä painava sormi sotkee puhelimen navigaation, pistää videon paussille tai avaa vahingossa jonkin sattumanvaraisen sovelluksen.Ainoat toimivat tavat käyttää taittuvanäyttöistä puhelinta "auki" vedettynä ovat joko kahdella kädellä puhelimen piteleminen tai jonkinlaisen katselutuen virittäminen, jotta puhelin pysyy itsestään sopivassa asennossa sohvan reunalla.Kuvien katseluun pätevät täsmälleen samat ongelmat kuin videoidenkin katseluun. Käytännössä valtaosa viimeisen vuosikymmenen aikana otetuista kuvista on kuvattu 16:9 -kuvasuhteella tai jopa sitäkin venytetymmällä kuvasuhteella. Eli taittuvanäyttöisen puhelimen isolla näytöllä kuvaa katseltaessa kuva näkyy näytön keskellä - ja ympärille piirtyvät valtavan paksut mustat surureunat.Zoomatessa kuvaan tarkemmin, hyötyjä alkaa tietysti irtoamaan aivan eri tavalla. Mutta pelkkään kuvien pläräilyyn isommasta, neliön muotoisesta näytöstä ei ole juurikaan hyötyä.Pelit ovat ehdottomasti se osa-alue, jossa taittuvanäyttöisten puhelinten edut tulevat ilmiselvästi esiin. Todella iso osa suosituimmista peleistä tukee isompaa ja eriskummallisen muotoista näyttöä varsin hyvin.Joissain peleissä, kuten vaikkapa strategiapeleissä, neliön muotoinen iso näyttö on suorastaan loistava ratkaisu. Jotkut pelit taas eivät osaa hyödyntää erikoisen mallista näyttöä lainkaan.Alla esimerkkinä strategiapeli, ensin pienemmällä taittuvanäyttöisen puhelimen kansinäytöllä, sitten isommalla sisänäytöllä:Muutamissa ns. hyötykäyttöä sisältävissä tilanteissa iso sisänäyttö ja etenkin mahdollisuus jakaa näyttö kahdelle rinnakkaiselle sovellukselle, on aivan loistava ratkaisu. Jos pitää vaikkapa kopioida jostain sivulta tietoja sähköpostiin tai googlettaa samalla lisätietoja johonkin viestiin, on kahden yhtäaikaa näkyvissä olevan sovelluksen ratkaisu aivan ylivoimaisen kätevä.Isoin ongelma tässä käytössä on usein siinä, että Android itsessään tökkii käyttöä vastaan: itselläni olisi usein tarvetta avata sama sovellus kahteen kertaan vierekkäin, mutta äärimmäisen harva sovellus tukee tällaista käyttöä.Ominaisuutta voi käyttää myös täysin "hyödyttömästi", mutta hauskasti: TikTok toisessa ikkunassa ja viestisovellus toisessa ikkunassa auki, jolloin kaverin kanssa keskustelu, videolinkkien jakaminen ja niistä reaaliajassa keskustelu onnistuvat erittäin näppärästi.Yksi Androidin perustavanlaatuinen ongelma on se, että alustan isä, Google, ei ole pakottanut sovelluskehittäjiä ottamaan huomioon erikoisen muotoisia tai isompinäyttöisiä laitteita lainkaan. Tablettikäyttäjät ovat jo turtuneet asiaan, mutta taittuvien näyttöjen myötä ongelma vaivaa myös kännykkäkäyttäjiä.Oikeastaan vain isoimmat ja suosituimmat sovellukset osaavat käyttää ison sisänäytön tarjoamaa lisätilaa millään järkevällä tavalla hyväkseen. Vähemmän käyttäjiä haalineet sovellukset yleensä vain "venyvät" täyttämään koko näytön, mutta eivät hyödynnä tarjolla olevaa lisätilaa mitenkään fiksusti.Vihatun ja rakastetun korporaatiomaailman sovelluksen, elikäyttöä iso näyttö tehosti aivan valtavasti. Etenkin jaettujen visuaalisten materiaalien sihtailu "tavallisten" puhelinten näytöltä on toisinaan yhtä tuskaa. Mutta isolla näytöllä kaikesta jaetusta visuaalisesta materiaalista sai todella paljon paremmin selvää.Teams on myös selkeästi useimpia muita sovelluksia paremmin optimoitu taittuvanäyttöisten puhelinten erikoisenmuotoiselle sisänäytölle.Mikäli olet aktiivinen Instagramin tai jonkun muun visuaalisuutta painottavan sosiaalisen median palvelun käyttäjä, on taittuvanäyttöinen puhelin todennäköisesti jo ostoslistallasi. Kuvien ja videoiden tarkka muokkaus ja säätäminen on se osa-alue, jossa iso sisänäyttö on aivan ylivoimainen verrattuna tavallisiin kännyköiden näyttöihin.Kuvankäsittelyyn ja videon muokkauseen erikoistuneet ohjelmat osaavat pääsääntöisesti käyttää tarjolla olevaa lisätilaa hyväkseen erittäin mainiosti. Kuvien muokkauksen työkalut ovat selkeämmin tarjolla, kuvaa voi paremmin zoomata, rajata ja muokata, kun tilaa on tarjolla enemmän.Taittuvanäyttöisiä puhelimia ei kannata verrata pieniin tabletteihin. Niiden merkittävin ero toisiinsa tulee laitteiden kuvasuhteesta. Taittuvanäyttöiset puhelimet kasvattavat tarjolla olevaa kuvapinta-alaa vain yhdessä suuunnassa. Pienehköt tabletit ovat puolestaan yleensä 16:9 kuvasuhteella varustettuja - eli kuin tavallisia kännyköitä, mutta isompana.Mutta taittuvanäyttöisille puhelimille on ehdottomasti olemassa järkevät käyttökohteet.Kuvia käsittelevälle taittoluuri on loistava hankinta. Samoin tietyn tyyppisiä pelejä paljon pelaavalle suosittelen ainakin konseptin kokeilemista. Myös jatkuvasti puhelimen välityksellä Teamsia hinkkaavalle korporaatioihmiselle puhelin kannattaa pistää tilaukseenJos taas mikään em. järkevistä käyttökohteista ei kuulu arkeesi, päädyt käyttämään taittuvanäyttöistä puhelinta pääosin "suljettuna", eli kuten tavallista kännykkää. Olet siinä tapauksessa maksanut noin 500 euroa ylimääräistä siitä, että sinulla on käytössäsi paksumpi ja painavampi tavallinen puhelin. Jossa on toki tarjolla upea ominaisuus - jota et käytä.Lopuksi vielä kevennyksenä yksi pieni käyttökohde, johon taittuvanäyttöinen puhelin oli aivan täydellinen......kyllä, aivan oikein. Nintendon Game&Watch -pelikonsolien emulointiin taittuva näyttö on täydellinen.