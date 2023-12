Withings julkaisi yleellisen ScanWatch Nova -hybridiälykellon

"ScanWatch Nova sisältää edistyksellisiä terveydenseurantaan tarkoitettuja toimintoja, ja sen 30 päivän akunkesto ja muut tekniset ratkaisut tekevät jatkuvasta mittauksesta vaivatonta. Viimeisimpiä innovaatioita edustavat tehokkaat mittausominaisuudet huolehtivat käyttäjän terveydestä huomaamattomasti. Kokemuksen viimeistelee ajattomaan sukeltajankelloperinteeseen nojaava tyylikäs muotoilu", Withingsin tuotepäällikkö Etienne Trégaro kuvailee.

Aiemmin tänä vuonna digitaalisia terveysratkaisuja kehittävä esitteli ScanWatch 2- ja ScanWatch Light-kellot . Nyt näiden jatkoksi on julkaistu, joka tarjoaa pitkälti samoja ominaisuuksia näyttävällä rakenteella.





Kellossa on pieni harmaasävyinen OLED-näyttö, joka näyttää esimerkiksi tärkeimmät ilmoitukset puhelimesta.

"Sydämen terveyttä tarkkailevassa ScanWatch Nova -hybridiälykellossa yhdistyvät kliininen tehokkuus ja tyylikkyys. Upean muotoilun ja terveysteknologian saumaton yhdistelmä tekee terveyden tehokkaasta seurannasta ylellisen kokemuksen. Vertaansa vailla olevat konkreettiset terveyshyödyt, kuten lääketieteellisen tason EKG-mittaukset, ja esteettinen viehätys yhdistyvät kellossa ennennäkemättömällä tavalla", Withingsin perustaja ja pääjohtaja Éric Carreel sanoo.

Kellossa on keraamista ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyörivä kehys, johon on laserilla kaiverrettu sukelluksessa käytettävät vakiomerkinnät. Lisäksi kellossa on Luminova-käsitellyt ontot viisarit ja selkeät koholla olevat tuntimerkinnät, jotka helpottavat kellon käyttöä hämärässä. ScanWatch Novassa on hienostunut auringonsäde-kellotaulu, ja sen kotelo on peilikiillotettua ruostumatonta terästä.Näyttöä suojaa kestävä safiirilasi, ja kellon vedenpitävyysluokitus on 10 ATM eli se kestää vettä 100 metriin asti.Akunkesto yltää jopa 30 päivään asti, ja kello latautuu täyteen kahdessa tunnissa mukana tulevan USB-C -kaapelin avulla.ScanWatch Nova tarjoaa mahdollisuuden muun muassa EKG-mittauksiin ja SpO2-mittauksiin, jatkuvaan kehon lämpötilan valvontaan, edistykselliseen aktiivisuuden seurantaan ja syvälliseen unianalyysiin.Withings kertoo, että vuoden 2020 jälkeen ScanWatchien avulla on havaittu lähes kaksi miljoonaa eteisvärinäoiretta.ScanWatch Nova hyödyntää ScanWatch 2:n tapaisesti TempTech24/7-moduuliteknologiaa, jossa yhdistyvät pienet, energian siirtymistä mittaavat lämpövuoanturit ja erittäin tarkka, ympäristön ja ihon lämpötilaa mittaava anturi. Nämä seuraavat lämpötilaa yöllä ja päivällä, ja ilmoittavat poikkeamista, jotka voivat viitata sairauden puhkeamiseen.Kello seuraa myös sykettä ja sykevaihtelua, vaikkakin näistä jälkimmäinen tulee kelloon vuoden 2024 aikana.





ScanWatch Nova on tilattavissa osoitteessa withings.com 5. joulukuuta 2023 alkaen hintaan 599,95 €.





Helmikuun 2024 alusta lähtien kelloa voi ostaa myös Withingsin jälleenmyyjiltä.



Kello on saatavana sinisenä, vihreänä ja mustana. Kellon mukana toimitetaan fluoroelastomeeriranneke ja metallinen Oyster-ranneke.