Messengerin viestit nyt turvallisempia - päästä päähän -salaus oletuksena käyttöön

tiedottaa , että se on alkanut tuoda Messengeriin oletuksena käyttöön päästä päähän -salauksen. Meta lupasi jo aiemmin tänä vuonna , että turvallisuutta ja yksityisyyttä parantava ominaisuus tulee oletuksena käyttöön tämän vuoden lopulla.Messengerissä on ollut päästä päähän -salaus käytössä jo vuodesta 2016 lähtien , mutta se on tähän asti täytynyt laittaa erikseen päälle. Nyt tämä salaus tulee siis oletuksena käyttöön viesteihin ja puheluihin.Päästä päähän -salauksen tarjoama ylimääräinen suojakerros tarkoittaa, että ystävien ja perheen kanssa lähetettyjen viestien ja puheluiden sisältö on suojattu siitä hetkestä, kun he lähtevät laitteestasi siihen hetkeen, kun ne saapuvat vastaanottajan laitteeseen. Tämä tarkoittaa, että kukaan, mukaan lukien Meta, ei näe, mitä on lähetetty tai sanottu, ellet päätä ilmoittaa Metalle viestistä.

Samalla Messengeriin on luvassa muitakin ominaisuuksia.Viestipalvelussa lähetettyjä viestejä voi muokata 15 minuutin ajan lähettämisestä. Tämä on kätevä esimerkiksi silloin, kun keskeneräisen viestin on lähettänyt vahingossa.Katoavat viestit näkyvät palvelussa nyt 24 tunnin ajan. Ääniviestejä voi puolestaan nyt toistaa 1,5x tai 2x nopeudella.Meta myös testaa Messengerissä valokuvien ja videon lähettämistä paremmalla HD-laadulla. Tätä testataan pienellä ryhmällä aluksi, mutta kaikille se tulee käyttöön seuraavien kuukausien aikana. Aiemmin tänä vuonna Meta toi HD-laadun WhatsAppiin